IPSA avanza en medio de positiva sesión para mercados globales

Las bolsas globales se encaminan a una positiva jornada en medio de datos de relevancia en Estados Unidos y Europa. Las subidas se dan pese a que Jerome Powell dejó la puerta abierta a nuevas alzas de tasa en EEUU.

El IPSA sube un 0,24% a 6.044,48 puntos. Esto tras varias sesiones consecutivas de retrocesos.

Wall Street, por su parte, opera con cifras positivas, tras la publicación de datos y trata de dejar atrás las pérdidas vividas durante este mes.

“En EE. UU., ya se publicó el Índice Redbook de ventas minoristas que subieron un 4,2% (vs 2,9% anterior), el índice de Precios de Vivienda de junio que subieron un 0,3% mensual (vs 0,2%e y 0,7% anterior), y en tasa interanual 3,1% (vs 2,9% anterior). También tendremos la cifra JOLTS de ofertas de empleos del mes de julio (9.465K esperado y 9.582k anterior), además se da a conocer el indicador de confianza del consumidor de The Conference Board de agosto (116,0e y 117,0 anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Los mercados europeos tocan máximos de dos semanas, ante cifras económicas positivas que se han publicado durante esta jornada, lo que ha sembrado el optimismo entre los inversionistas.

“En Europa las bolsas transan positivas con el Euro Stoxx 50 subiendo un 0,30% y el DAX de Alemania un 0,30%, mientras los principales índices de Estados Unidos el Dow Jones, tales como el Dow Jones, Nasdaq y S&P transan prácticamente sin variación. En Alemania, se informó el Índice Gfk de Confianza del Consumidor de septiembre, el que marcó -25,5 puntos (vs -24,3e y -24,6 anterior)”, agregó Araya.