Vittorio Corbo pide no centrar la reforma previsional en las AFP: “El problema (de las pensiones) está en otra parte”

No enfocarse en el rol de las AFP es el mensaje que da el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, en medio del llamado del gobierno del Presidente Gabriel Boric para avanzar en el corto plazo en un acuerdo para tener una reforma previsional, donde el Ejecutivo no ve espacio para que participe las actuales administradoras privadas.

“Cualquier persona que viene de la luna se da cuenta que el problema chileno en las pensiones está radicado en que ahorramos muy poco para las pensiones. En la Ocde se ahorra el 18% del salario y en Chile el 10%”, dijo Corbo en entrevista con radio Pauta.

Corbo apuntó que el debate previsional no se debe centrar la discusión en la AFP debido a que, a su juicio, “el problema en Chile (sobre las pensiones) no son las AFP, estas han tenido una rentabilidad buena para la gente que contribuye, pero la gente contribuye poco y hay lagunas”.

“Hay que enfrentar el problema de la informalidad y el mercado laboral. Eso lo sabe cualquier persona que estudió economía 101, que es el punto de partida (de dicho conocimiento)”, agregó.

Sin embargo, el economista estimó que, de igual forma, y en base a la postura del Ejecutivo sobre las AFP, la administración sobre las cotizaciones de las personas para seguridad social es algo que se tiene que abordar en las negociaciones.

El economista también agregó las dificultades que se presentan para la seguridad social debido a temas como el aumento significativo de la esperanza de vida durante el último tiempo.

Pacto fiscal

Vittorio Corbo también estimó que el pacto fiscal debe recaudar para avanzar en el financiamiento de las medidas que el gobierno de Boric propone, pero también matizó que con esta iniciativa no alcanza y el foco debe estar en el crecimiento para dar sostenibilidad a esa agenda.

“Cualquier reforma tiene que primero preocuparse de que tenga incentivos al ahorro y la inversión, y hay que buscar espacio donde se puedan subir impuestos”, apuntó Corbo en base al desafío que, enfatizó él, en base a mejorar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico del país.

En el tema de la recaudación, el economista apuntó sus dardos principalmente al tema de eliminar exenciones tributarias: ¿Por qué en Chile seguimos teniendo una ley de renta presunta? lo único que se hace es que se abusa de ese sistema”.

No obstante, el economista reiteró que con las medidas que se pueden tomar para mejorar la recaudación no será suficiente para las necesidades que se buscan cubrir en temas como seguridad, educación y pensiones, entre otras áreas: “(El pacto fiscal) no va a dar los recursos duraderos para enfrentar el problema. El problema de Chile es el crecimiento”.

Nueva constitución

El expresidente del Banco Central también manifestó su deseo de que el nuevo proceso para redactar una constitución pueda lograr el apoyo masivo para ser aprobada y que logre solucionar el funcionamiento de la política en Chile, que a juicio del economista es el principal problema que arrastra Chile durante los últimos años.

“El problema chileno es un problema político. Espero que la redacción de la nueva constitución se haga cargo de crear un sistema político que permita hacer funcionar el país y eso va a requerir que terminemos con esta de cosa de que tenemos más 20 partidos y dentro de ellos no tenemos disciplina. Ese es el problema central de Chile”, dijo.

Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

En ese sentido, Corbo enfatizó la necesidad de lograr una nueva Constitución que permita al país solucionar los problemas políticos: “Tenemos que darle una prioridad como país mucho más grande de seguir progresando, porque la población está frustrada. Vio el progreso que tuvo el país y sus padres hasta el año 2013 cuando el país crecía gracias a lo que se hizo en Chile durante los últimos 30 años, pero extraviamos el camino y de ahí para adelante no enfrentamos los problemas de las pensiones, salud y educación.

Por otro lado, Corbo descartó la idea de proyectar a el nivel con que la tasa de interés podría llegar a terminar el año en base a que él todavía espera que en el ámbito internacional puedan aparecer impactos importantes para la economía local.

“Va a estar más baja que lo que está ahora, pero sobre el nivel (qué estará para final de año) solo dios lo sabe”, dijo Corbo, quien también agregó que espera que se mantenga una tendencia a la baja para la inflación.