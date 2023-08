IPSA avanza en jornada de dato de IPC de China y a la espera de cifra clave en EEUU

Las bolsas globales operan con cifras mixtas, mientras la atención se centra en datos inflacionarios. Hoy se conoció la cifra de China, y se espera el IPC de EEUU que se publicará este jueves.

El IPSA avanza un 0,24% a 6.256,20 puntos.

China entró en deflación en julio, según datos divulgados este miércoles.

“Hoy hemos conocido nuevas referencias de precios en China, donde los datos interanuales del IPC de junio mostraron una contracción del -0,3% (-0,5%e vs +0,0% anterior), la primera contracción desde febrero de 2021 y del IPP -4,4% (-4,0%e vs -5,4% anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Wall Street opera con cifras rojas, ya que los inversionistas esperan conocer el dato inflacionario de julio en EEUU. Este dato es de relevancia para determinar los pasos que podría tomar la Fed en sus próximas reuniones.

Recordemos que ayer Moody’s bajó la calificación crediticia de Associated Bank, Old National Bank, Webster Bank, BOK Financial, M&T Bank, que vieron rebajada su calificación en un nivel, mientras otros bancos de mayor tamaño como Bank of New York Mellon (BNY Mellon), US Bancorp o Truist Financial vieron modificada su calificación a “en revisión””, agregó Araya.

Los mercados europeos operan al alza, tras el derrumbe de este martes, luego que el gobierno italiano dio pie atrás con su anuncio de un nuevo impuesto al sector bancario, y lo limitó ante la desconfianza que generó.