IPSA opera a la baja en semana cargada de datos de relevancia

La bolsa de Santiago comenzó la semana con una leve caída previo a la decisión de tasas del Banco Central, y a la publicación del IPoM este miércoles. En los mercados globales reina la cautela.

El IPSA cae un 0,13% a 6.509,40 puntos.

“En China, se mantuvo la tasa de depósito en 2,5%, en línea con lo esperado, a la vez que se dieron a conocer datos de actividad que siguen mostrando cierta debilidad económica en mayo, especialmente en el sector inmobiliario. En concreto: producción industrial +5,6% (vs +6,2%e y +6,7% anterior), ventas minoristas +3,7% (vs +3,0%e y +2,3% anterior), volumen de inversión en el sector inmobiliario -10,1% (vs -10,0%e y -9,8% anterior) y precios de vivienda interanual -3,9% (vs -3,1% anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Jorge Tolosa de Vector Capital, por su parte, señaló que el “IPSA reaccionando a la baja, principalmente por factores de carácter externo. El primero relacionado al desilusionante dato de producción industrial en China con un crecimiento de un 5,6% vs el estimado de un 6,2%, con una importante alerta al continuo retroceso del sector inmobiliario”.

Para mañana se espera la decisión de tasas del Banco Central, donde el mercado apuesta por una baja de 25 puntos base. En la tarde se conocerá la recomendación del Grupo de Política Monetaria.

Asimismo, este miércoles el Banco Central presentará el Informe de Política Monetaria de junio, en una semana más corta, ya que el jueves es feriado en nuestro país.

Wall Street está con cifras mixtas, en una sesión de escasos datos, y donde se espera que hablen algunos funcionarios de la Fed. En EEUU también será una semana más corta ya que el miércoles es feriado.

Los mercados europeos están con cifras mixtas también, mientras vuelve el nerviosismo sobre lo que ocurrirá con las elecciones anticipadas en Francia, tras los resultados del Parlamento Europeo, que llevaron al CAC francés a mínimos en dos años.