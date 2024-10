Ley de Pesca: Diputados aprueban fraccionamiento por amplia mayoría y el corazón de la reforma pasa ahora al Senado

Este miércoles continuó el avance en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que pretende fijar un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal y el industrial. Un proyecto que separó el corazón de la reforma de la nueva ley de pesca, y que contó este miércoles con 111 votos a favor en la votación en general, sorteando también el trámite en particular, con lo que ahora la iniciativa será vista en el Senado.

La discusión estuvo llena de dardos hacia la actual Ley de Pesca y hacia el exministro de Economía, Pablo Longueira, quien impulsó el actual marco normativo hace más de 10 años.

Al inicio, el diputado de la Comisión de Pesca, el frenteamplista Jorge Brito, señaló que “la Ley de Pesca actual ha resultado ser un traje que no se adapta a todas las realidades, por lo que es necesario modificarla para abordar la inequidades existentes especialmente en cuanto a la distribución de los recursos pesqueros”.

Como un día histórico para la pesca nacional, calificó la diputada PC Carolina Tello, la discusión en la Cámara, donde señaló que “viene a establecer criterios integrales sobre todo un ámbito que, tras la ley Longueira, sólo acrecentó una sobreexplotación inadmisible de las especies hidrobiológicas”.

Para el diputado Carlos Bianchi, quien valoró la indicación propuesta por el ejecutivo que mantuvo la cuota artesanal para la merluza, lo más relevante pasa por “crear una macro zona austral, hoy compone una macro Zona Sur que tiene que ver con Los Lagos, Aysén y Magallanes y la nueva macrozona, que así fue acordado, es donde queda Aysén y Magallanes porque tiene una realidad absolutamente distinta al resto de la pesquería de todo nuestro país”.

En la discusión también participó el diputado RN Miguel Mellado, quien como parte de la comisión de Hacienda, previamente recomendó aprobar la Ley, para luego indicar que “teniendo un potencial en las manos no podemos ejecutarlo. Son apenas siete embarcaciones que operan y presentan grandes dificultades porque son pequeñas lo que dificulta su operación. En sólo 20 días los pescadores consumen su cuota y deben recurrir a comprar a los comerciantes para aumentar sus ingresos en la cuota de pesca. Esto es lo que transforma a los pescadores en verdaderos temporeros del rubro”.

En tanto, el diputado Johannes Kaiser hizo un llamado a no sacrificar la pesca industrial ni tampoco la artesanal, y sostuvo que “yo habría preferido una aproximación que fuese más holística, que viese a la actividad en su conjunto, que es la actividad tratando de maximizar el uso sin ponerlo en riesgo para todos los involucrados y no desatar una competencia entre los actores”.

El diputado PC Matías Ramírez, por su parte, comentó que “hubiese sido ideal que esta discusión tuviese el lugar con la tramitación de la nueva ley de pesca, pero lamentablemente los intereses que ayer intercedieron a favor de la industria, siguen presente en este Congreso Nacional, ya han dilatado una ley tan anhelada por la pesca artesanal y por ello hoy solo discutimos lo relacionado al fraccionamiento”.

Por otro lado, el diputado Ricardo Cifuentes acusó problemas en el informe financiero, explicando que “no calcula los beneficios de los pescadores artesanales, pareciera ser de que le estamos entregando a los pescadores artesanales y ellos no van a contribuir con impuestos, este informe financiero, puede generar un déficit de más de $21.000 millones al Estado y al Erario fiscal. Eso no puede ser, no podemos ser tan irresponsables como para aprobar un informe financiero de esta magnitud”.

El diputado Luis Sanchez hizo un llamado a buscar soluciones con arraigo local y señaló que “los republicanos estamos en contra de regular en general cuotas de mercado, menos aún si la mano se mete desde Santiago donde muchos saben poco y nada de la realidad local de nuestras regiones”

“Van a destruir empleos, van a empeorar las condiciones de vida de millones de chilenos para precarizar aún más a los pescadores, disminuir nuestra capacidad productiva y van a aumentar el costo para los consumidores, vamos a perder todos”, añadió Sanchez.

Fraccionamiento

El proyecto modifica una serie de fraccionamientos de los recursos pesqueros, tanto para el sector artesanal como industrial, según la zona. Entre esas divisiones se encuentra el jurel, que entre Arica y Antofagasta se establece entre un 80% a 90% para el sector industrial; y entre 20% y 10%, para la pesca artesanal.

Por el lado entre Atacama y Los Ríos, la división será de 65% a 75% para la pesca industrial. Mientras que en Los Lagos será entre 80 a 90%, para el sector industrial.

La reineta también se incluye en el proyecto, con una cuota del 90% para la pesca artesanal, y el 10% para la industrial. En tanto, a nivel nacional, la jibia se dividirá en un 90% artesanal y un 10% industrial.

En el caso de la Anchoveta y sardina española, y desde Arica a Coquimbo, el 80% será para el sector artesanal y el 20% para el industrial.

La anchoveta y la sardina común, desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos, se reparte en un 90% para la pesca artesanal y un 10% para la industria. La Merluza común, entre Coquimbo y Los Lagos, se reparte en 70% al sector artesanal y 30% al industrial. Mientras que la merluza del sur, la división será un 70% artesanal, para la región de Los Lagos, en cambio, entre Aysén y Magallanes, será un 63% artesanal.

Para la Merluza de tres aletas, se le otorga una cuota del 5% a la pesca artesanal entre Los Lagos y Magallanes.

El Congrio dorado, entre la Araucanía y Los Lagos, entrega un 70% al sector artesanal, y entre Aysén y Magallanes, pasa a ser un 63%.

El proyecto también establece un fraccionamiento para la merluza de cola, que entre Valparaíso y Magallanes, será un 15% para la pesca artesanal y un 85% para la industrial.