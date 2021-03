Los cambios que anunciará Piñera en la reforma previsional incluyen un aumento de la cobertura del Pilar Solidario y costo fiscal el primer año será de US$650 millones

Un aumento de la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% de la población más vulnerable que puede acceder, a un 80%. Eso es lo que anunciaría esta noche el Presidente Sebastián Piñera sobre los cambios que buscarán introducir en la reforma previsional.

Lo anterior significa que unas 500 mil personas se verían beneficiadas, según señalan fuentes conocedoras. Y el costo fiscal estimado de la reforma para el primer año sería de unos US$650 millones, lo que se financiaría con cargo al Tesoro Público.

Pasado el mediodía el Presidente Piñera junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se reunió por Zoom con parlamentarios de Chile Vamos para explicarles los cambios que vendrán. Esto, luego de los cuestionamientos que surgieron desde el lado oficialista porque no se les había comunicado cuáles son las modificaciones que se harán.

Entre ellos estuvo el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien comentó que “estamos gratamente sorprendidos de que el Presidente Piñera haga un anuncio que aumente fuertemente el Pilar Solidario, llegando hasta el 80% de los chilenos, incluyendo a la gente de clase media”.

En lo que sí piensa mantenerse firme el gobierno, es respecto a la cotización adicional de 6% con cargo al empleador que hoy propone el proyecto, donde un 3% va a cuentas individuales y otro 3% a un fondo común. Esto, pese a que hoy los senadores de la Comisión de Trabajo aprobaron que todo vaya íntegro al fondo solidario.

Con todo, no habría anuncios sobre aumentar la cotización adicional como se especuló en un momento. “El Presidente nos ha dicho que el aumento al 18% de la cotización previsional finalmente no va a ser posible, debido a la debilidad del mercado laboral”, detalló el diputado Sauerbaum.

El parlamentario comentó que “también hay una mejora importante de la Pensión Básica Solidaria, para llegar a la línea de la pobreza como mínimo”.

Asimismo, Sauerbaum dijo que, el aumento del Pilar Solidario de hasta un 50% que aprobó el Congreso hace un año para la Pensión Básica Solidaria, se va a adelantar, ya que si bien el alza completa entraba en régimen en enero de 2022, ahora se concretaría durante 2021 en caso de ser aprobado este proyecto.

Y si bien el anuncio del Presidente se esperaba para este miércoles pasado el mediodía, finalmente se decidió suspender nuevamente la ceremonia que estaba programada para las 14.00 horas en el Palacio de La Moneda. Todo ello ocurrió mientras se da la votación del proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado. Ahora se espera el anuncio para esta noche.

El diputado Guillermo Ramírez comentó que “el gobierno se vio forzado a poner en votación el proyecto dado que los senadores de oposición bloquearon todo acuerdo por más de un año. Ahora, la negociación se traslada desde el Senado a la Comisión Mixta. Espero que allí sí haya sentido de urgencia y se logre un acuerdo”.

Por su parte, el diputado Patricio Melero (UDI), dice que “la reforma a las pensiones no puede esperar más, se ha dialogado, argumentando y el gobierno ha concedido mucho. Llegó la hora de que esos esfuerzos se reflejen en las votaciones y se haga todo lo posible por no trasladar la decisión a la Constituyente, o a un nuevo gobierno y Parlamento, ya que hacer lo anterior, sería dilatar la reforma al menos tres años más, y no hay moral, ética ni jubilado que lo aguante”.

El proyecto actual

El Presidente Piñera en la reunión con Chile Vamos también volvió a recordar algunos temas que ya traía la reforma previsional que se aprobó en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, temas de regulación de la industria.

También se reforzó el tema de que esta reforma permitirá que los actuales pensionados, que tengan un número mínimo de cotizaciones, apenas se apruebe la reforma, reciban un aumento de sus pensiones.

En el caso de los hombres, este aumento será de 2 UF, es decir, $56.600 mensual, lo que significa un aumento promedio de 20% de sus pensiones y beneficiará a más de 500 mil pensionados, según señaló el gobierno en enero de 2020 cuando lo anunció.

En ese momento también se dijo que en el caso de las mujeres el beneficio será de 2,5 UF, es decir, $70.800 mensuales, lo que significa un aumento promedio de 32% de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350 mil pensionadas.

También se comentó sobre el premio por años cotizados que ya había anunciado el gobierno el año pasado, donde los futuros pensionados que completen un número mínimo de cotizaciones, recibirán estos mismos incrementos en sus pensiones, pero además, recibirán un aporte adicional, cuyo monto va a ir creciendo con el número de años cotizados, de forma de incentivar el ahorro previsional.

En enero de 2020, y también lo reforzó hoy el Presidente a los parlamentarios, se dijo que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, estarán siempre por encima del monto actual del salario mínimo, expresado en UF.