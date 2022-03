Marcel: “La economía está entrando en un proceso de adecuación que es necesario para reducir las presiones inflacionarias”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó esta mañana la coyuntura económica a propósito del informe Cuentas Nacionales que publicó el Banco Central, el cual reveló que el PIB de Chile experimentó un salto de 11,7% en 2021.

El jefe de la billetera fiscal destacó el dinamismo de la actividad, que se recuperó de la crisis del coronavirus y el estallido social, pero recordó que la parte “más complicada” fue el alza que experimentó la inflación (la más alta en 13 años), la cual fue alimentada por el consumo.

No obstante, la autoridad advirtió también que las cifras correspondientes al cuarto trimestre empiezan de 2021 una moderación en relación al trimestre inmediatamente anterior, lo que es positivo dada la coyuntura de la inflación.

Inflación está en su nivel más alto en 13 años

“La economía está entrando en un proceso de adecuación que es necesario para reducir las presiones inflacionarias”, dijo Marcel en Tele13 Radio, apuntando específicamente a la desaceleración que está mostrando el consumo de bienes durables.

En esa línea, elexpresidente del Banco Central reiteró que la inflación es un fenómeno que afecta a las personas, porque va “comiendo” su poder adquisitivo, y que se expresa en algunos precios que son especialmente visibles como los combustibles, el precio del pan, los alimentos.

Combustibles

Y precisamente sobre el tema de las bencinas, que están en máximos históricos, el secretario de Estado comunicó que inyectarán más recursos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) con el fin de moderar las alzas en los precios que, según su antecesor en el cargo, Rodrigo Cerda, podrían extenderse por 30 semanas más.

“Lo que vamos a hacer nosotros es agregar más recursos para que funcione este mecanismo. Porque si eso no ocurriera en la ley del Mepco obligaría no solamente a que ya no pudiéramos amortiguar las alzas de precio, si no que tendríamos que empezar a subir más aún los precios de los combustibles para recuperar lo que ya se gastó”, afirmó la autoridad.

El precio del pan ha experimentado un fuerte salto en últimos meses

“Para evitar eso vamos a inyectar un volumen importante de recursos. Veremos la cifra la próxima semana, y eso va a permitir que el mecanismo de estabilización siga funcionando. Eso no quiere decir que van a quedar congelados los precios, pero sí que se va a acotar su variación”, agregó.

Marcel también salió al paso de algunas propuestas que apuntan a aplicar IVA diferenciados en algunos productos esenciales, como el pan, que han subido mucho de precio en los últimos meses. La autoridad afirmó en ese sentido que eso tiene un costo debido a que baja la recaudación fiscal y que se generan más posibilidades de evasión tributaria.

“Entonces lo que hay que hacer es concentrarnos en combatir la inflación, concentrarnos en que los ingresos de las personas que sean capaces de compensar esos aumentos de la inflación”, afirmó Marcel.