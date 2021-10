Marcel sube el tono para defender rol del BC en el control inflacionario y dice que un riesgo para la autonomía es que está “escrita en la Constitución”

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, salió en defensa una vez más de las ventajas que tiene para el país contar con una institución autónoma y que tenga como misión principal la estabilidad de precios. Esta vez, la defensa fue mucho más enfática que en otras ocasiones.

El contexto fue el lanzamiento del volumen 28 de la Serie Banca Central, Análisis y Políticas “Independencia, Credibilidad y Comunicación de la Banca Central”, editado por Ernesto Pastén y Ricardo Reis, correspondiente a los trabajos presentados en la vigésimo tercera Conferencia Anual del Banco Central de Chile (BC) en julio de 2019.

Presentación del volumen XXVIII de la serie de libros sobre Banca Central, Análisis y Políticas, realizado en el Patio Inglés del Instituto Emisor. Presentaron el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, el Decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio y los editores Ernesto Pastén y y Ricardo Reis.

En su presentación dijo que la independencia de los bancos centrales “es una de las piezas más notables de la arquitectura institucional fomentada por el pensamiento económico en el último medio siglo”.

Y menciona que a medida que aumentaba el número de países con bancos centrales independientes, llegando hasta casi 70 en los últimos años, “la inflación mundial promedio bajó a 4%, desde más de 25% hace 30 años. Los estudios empíricos son concluyentes en cuanto a la fuerte correlación que existe entre la independencia de los bancos centrales y una inflación baja y estable, tras controlar por otras variables”.

Enfatiza que la independencia también ayudó a muchos bancos centrales a hacer frente a la crisis económica asociada a la pandemia y hasta ahora ha asegurado un proceso de recuperación ordenado y sin grandes desequilibrios macroeconómicos. “La magnitud y la sincronía mundial de la crisis exigían una actuación rápida y decisiva y, al mismo tiempo, una coordinación mundial por encima de las fronteras, y más allá de la política económica”, acota.

Marcel destaca que con la independencia del BC, la inflación en Chile bajó de casi 30% anual a 3% a lo largo de los años 90, mientras la economía se expandía a un promedio anual de 6% en la década, duplicando el promedio de los 40 años anteriores.

“Esto dotó de legitimidad, credibilidad y respeto al Banco Central bajo su estatus independiente, animándole a mantener un alto nivel técnico y un compromiso con sus mandatos constitucionales de asegurar el control de la inflación y la estabilidad financiera”.

En el caso de Chile, acota que “se puede argumentar que la definición de los objetivos constitucionales del BC y las competencias del Ministerio de Hacienda están definidas de tal manera que no entran en conflicto directo. “En el actual esquema chileno, no existen grandes riesgos para la autonomía o independencia del BC, en el sentido de que la gran coordinación entre las autoridades opera en paralelo con su autonomía, si sus objetivos no entran en conflicto”. Sin embargo, asevera que “un riesgo importante para la autonomía del Banco es que está inscrita en la Constitución, la que el voto popular decidió que fuese modificada por representantes elegidos”.

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR /AGENCIAUNO

En todo caso, resalta que “el plebiscito fue la solución institucional a la crisis social de octubre de 2019, y en este sentido, el BC—una de las instituciones públicas con mayor credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía—ha optado por una estrategia de apertura para participar en la discusión sin sesgos políticos ni condiciones preconcebidas; lo que también ha caracterizado sus presentaciones ante distintas comisiones del Congreso Nacional”.

Puntualiza que el proceso constitucional actualmente en marcha desempeñará un papel importante en la configuración del futuro de las instituciones, de la sociedad y de la economía. Este proceso actualizará las instituciones en momentos de gran cambio cultural, tecnológico y político en todo el mundo. Aunque es legítimo que algunos observen ciertos riesgos en el proceso, también puede verse como una oportunidad para actualizar el marco institucional del país”.

Acota que “si el proceso constitucional genera instituciones fuertes y legítimas, junto con un contrato social renovado, también puede contribuir a una economía más fuerte y sostenible”. Y subraya que, por parte del Banco Central, el volumen que hoy presentamos constituye “otro insumo de alta calidad para la discusión sobre las decisiones del país, sin sesgos políticos y de carácter técnico, a disposición de todos los que deseen saber más sobre la independencia de la banca central”.