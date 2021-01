Más de ocho meses sin pega: los trabajadores senior son los más golpeados por el desempleo y con menor reinserción laboral

Si hubiera que nombrar cuál es el principal problema económico que ha generado la pandemia de coronavirus en Chile, probablemente la respuesta sería el desempleo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación llegó a un máximo histórico de 13,1% en el trimestre móvil mayo-julio. Y cuando todo parecía ir mejorado, la Universidad Católica reveló que el empleo sufrió un traspié en la última parte de 2020 debido al ingreso de la Región Metropolitana a la Fase 2.

Una encuesta realizada por Laborum.com a inicios de enero consultó a más de 7.000 personas a nivel nacional respecto a su situación laboral y un 85,25% declaró no estar trabajando actualmente. Al ir al detalle por segmento etario, los más afectados fueron los mayores de 50 años donde el 88% afirmó no estar trabajando; y los jóvenes de entre 18 y 25 años, donde un 90% dijo estar en esta situación.

Al consultarles la razón por la que no están trabajando, la cifra más alta de quiénes señalaron haber sido despedidos fue en el segmento de 51 a 60 años, con un 64,03%; mientras que en los mayores de 61 años la cifra llegó a 51,12% y un 40% que afirmó no tener trabajo antes de la pandemia.

El estigma

Respecto a la situación de los segmentos de mayor edad, la gerenta de marketing de Laborum.com, María Jesús García-Huidobro expresó que “los despidos masivos durante los primeros meses de la pandemia sin duda afectaron a muchos sectores de manera transversal, pero sucede que culturalmente hay algunos factores que afectan la empleabilidad de este segmento. Se estigmatizan como profesionales con menor flexibilidad ante los cambios, menor actualización respecto a tecnología y nuevas tendencias de sus áreas, además de muchas veces por contar con más experiencia y años de trabajo, tener sueldos más altos”.

Según cifras del INE, el mayor efecto en la ocupación de los trabajadores de mayor edad se dio en los trimestres marzo-mayo y abril-junio, donde el segmento de 50 a 59 años tuvo caídas de 6,2% y 7,6% respectivamente. En tanto, en el tramo de 60 a 69 años la ocupación descendió 10% y 10,8% en dichos trimestres.

Otro dato preocupante del estudio de Laborum es el tiempo que llevan desempleados los trabajadores. En esta línea, el estudio arrojó que de los desocupados en el segmento de 51 a 60 años, 44,84% lleva más de 8 meses sin trabajo y en el tramo de 61 años en adelante esta cifra sube hasta un 54,38%. Esto se compara con un 37% en el segmento de 41 a 50 años, 32% entre 31 a 40 años, 24,77% entre 26 a 30 años y 20,45% entre 18 a 25 años.

García-Huidobro añadió que la difícil reinserción laboral de los trabajadores de mayor edad también puede tener relación con que la mayoría de las ofertas laborales se ofrecen en portales online como Laborum y, según datos de la plataforma, el tráfico de personas mayores a 50 años es mucho más bajo si se compara con otros rangos etarios.

“Es de vital importancia trabajar en planes de reactivación y reinserción en el empleo para este grupo etario. Para fomentar la inclusión senior es importante fomentar los conocimientos de digitalización, junto con realizar un cambio cultural dentro de las organizaciones, que incluya mayor flexibilidad, capacitación y valorización de equipos diversos. Incluir capacitación en nuevas tendencias y herramientas dentro de su área de trabajo para poder competir con las generaciones más jóvenes les permitirán competir en el mercado de manera más eficaz”, precisó la ejecutiva.

Trabajadores jóvenes

En el caso del segmento entre 18 y 25 años, del 90% que afirmó no estar trabajando, un 30,85% dijo haber sido despedido, un 33,87% no tenía trabajo antes de la pandemia y un 25,8% aún no ha tenido su primera experiencia en el mundo laboral.

Sobre la situación de los trabajadores jóvenes, García-Huidobro expresó que “ha sido otro de los sectores etarios más afectados por la pandemia, y por lo mismo, es importante que sean cautelosos a la hora de postular a un empleo, potenciando su CV y destacando sus habilidades socioemocionales asociadas al empleo como capacidad de autogestión del tiempo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, etc. Así como también experiencias, estudios y conocimientos anexos a los adquiridos durante la universidad”.

En esta línea, la gerenta de marketing de Laborum.com recomendó a los jóvenes que recién están entrando al mercado laboral revisar guías salariales e informarse para tratar de optar a áreas en que se puedan encontrar los intereses vocacionales y la expectativa de salario.

Ofertas laborales

En materia de ofertas laborales desde Laborum.com afirmaron que están viendo una reactivación del mercado, alcanzando las 147 mil vacantes, cifra que en los primeros meses de pandemia estuvo bordeando las 55 mil vacantes de empleo.

“Las personas están preparándose para optar a mejores ofertas. Invertir el tiempo libre en capacitaciones o reinvención, además de aprender nuevas herramientas digitales sin duda es una gran iniciativa y a la que se le podrá sacar provecho. Junto con lo anterior se debe realizar una búsqueda de trabajo permanente y no momentánea, para así obtener los resultados esperados”, cerró García-Huidobro.