Ministra de Minería, Marcela Hernando, por política nacional del litio: “Se recupera para el Estado”

La ministra de Minería, Marcela Hernando, resaltó el rol que tendrá el Estado en la explotación de litio, pero también lamentó el tiempo que transcurrió para que un gobierno impulsara una política relacionada a este mineral de alta demanda por su rol en la transición energética para detener el avance del calentamiento global.

“El litio se recupera para el Estado chileno y este va a tomar control sobre esta riqueza que está tremendamente valorada”, dijo Hernando a modo de resumen sobre qué es la política nacional del litio que presentó ayer el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional.

En entrevista con Tele 13 radio, la secretaria de Estado estimó que “deberíamos haber empezado hace más de 10 años con este tema del litio. Hemos sido como Estado bastante lento y muchos gobiernos dejaron de hacer muchas cosas. Se comenzó a avanzar durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, se conformó una comisión de litio, se hicieron recomendaciones, que muchas de esas están recogidas (en la política nacional del litio recién anunciada), pero no se implementaron en su momento”.

Hernando apuntó que el trabajo en litio no se desarrolló, durante el último tiempo, en línea con la propuesta del actual Ejecutivo por “una visión diferente de acceder a esta riqueza”. En ese sentido, la ministra de Minería apuntó que “no se trata de licitar y que todo el mundo venga a sacar y extraer, sino que es como hacemos una industria que quede y deje valor agregado al país”.

Sobre cómo serán las alianzas con el sector privado para realizar las explotaciones de Litio, Hernando apuntó que en un principio los privados ponen el capital inicial y la tecnología y el Estado el lito. Sin embargo, la secretaria de Estado también matizó que cada salar “tiene sus particularidades” y por eso cada operación podría ser diferente una de otra respecto a las sociedades en común.

“El Estado es dueño del litio y va a tener contratos especiales de operaciones. Y, por lo tanto, esperamos que los socios pongan el capital inicial y la tecnología”. agregó.

Otro de los aspectos que destacó de la iniciativa estatal de litio es su área medioambiental de dejar un 30% de los salares preservados, y exigir una tecnología más amigable para la extracción del litio. Esto último está en desarrollo, pero Hernando estimó que dentro de los años que se requiere para la explotación del litio, permisos y estudios, dicha tecnología ya estará operativa.

“Son varias las empresas que están haciendo pilotos en todo el mundo y nosotros pensamos que, de aquí a tres años, esa va a ser una tecnología más madura (...) exigir esa técnica a todo proyecto nuevo no va a retrasar más el proceso”, señaló.

Respecto al modelo de negocios, Hernando también detalló que la invitación hoy es a generar alianzas con Codelco y Enami para realizar las exploraciones y explotaciones de salares de litio, ya que ellos ya tienen el giro autorizado y han avanzado más en este tema.

“También está abierta la posibilidad de que existan licitaciones, pero solo para exploraciones por parte del privado, y si les va bien, encuentran litio y es rentable extraerlo, estarán obligados, para tener el derecho de explotación, a asociarse con el Estado”, añadió.

Por otro lado, Hernando fue consultada sobre si dentro de esta política nacional del litio consideró una incomodad que tiene el gobierno con SQM. Esto, por el escándalo relacionado al caso de financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos por parte de la firma, la ministra explicó que, “hay una historia de la que uno no puede abstenerse, pero (esta política nacional del litio) tiene que ver con la industria minera. Las rentas de la minería que capturan las empresas son muy grandes (...) y estimamos que no es justo que, tratándose de minerales que no son renovables, el Estado no reciba una mayor compensación.

“Hoy está siendo justo (el contrato con los privados) dado los precios que están habiendo del mineral, pero sabemos que este se va a estabilizar (...) eso es un ciclo que va a pasar, pero respecto al ciclo del litio, en términos de demanda y oferta de la necesidad que tiene el mundo hoy de tener provisión de litio, falta todavía muchísimo (para que termine), son de dos a tres décadas lo que va a durar esto”, dijo Hernando como evaluación sobre los contratos que hoy tiene el Estado con firmas como SQM y Albemarle.

En esa línea, la secretaria de Estado detalló que los contratos que hoy tiene el Estado con los privados plantean un piso sobre las relaciones que se plantearan en el futuro en nuevos proyectos.

En relación al cobre, la ministra de Minería descartó cualquier cambio al sistema de concesiones que existen hoy y planteó que ese tipo de discusión queda para la instancia de redacción de una nueva Constitución.