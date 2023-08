Ministra del Trabajo y reforma previsional tras salida de Jackson: “Ahora ya no hay ninguna razón para no sentarse a conversar”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió esta mañana a la dimisión del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y a la discusión por la reforma de pensiones con la oposición, luego de que la UDI condicionara su participación en la mesa a la salida del fundador de Revolución Democrática (RD).

“Creo que más que un alivio, es un gesto en el cual el exministro da un paso al costado pensando en el bien de los chilenos, en que podamos construir un acuerdo en materia de pacto fiscal como de pensiones”, dijo este domingo la ministra Jara en Mega.

“Y esperamos que ese mismo gesto hoy día lo tenga la oposición, porque ha trabado la discusión previsional señalando que querían la salida del exministro, hoy ese hecho se ha producido, y por lo tanto, las excusas se van acabando, así que es hora de que todos pongamos por delante, con la misma actitud que lo hizo Giorgio Jackson, a la ciudadania primero, y cedamos en nuestras posiciones para tener una reforma previsional”, agregó.

En ese sentido, también dijo que “más que calificar lo que la oposición haya hecho, hoy día lo claro es que, si era una excusa o era una opción valida, política, esa razón ya no está, entonces ahora ya no hay ninguna razón para no sentarse a conversar”.

La ministra afirmó que desde el gobierno ya han cedido en la reforma previsional. Al respecto, recordó que ahora, en vez de destinar el 6% de cotización extra íntegro a solidaridad, el gobierno propone un 2% a capitalización individual y 4% a seguros sociales. Además, aseguró que desecharon las cuentas nocionales.

Desde la salida de Jackson del gabinete, el gobierno se ha desplegado transmitiendo el mismo mensaje: ahora que salió el exministro de Desarrollo Social, es momento de que la oposición se siente a conversar.

Eso fue también lo que señaló este domingo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde. “Espero que exista voluntad de diálogo de los otros actores. El gobierno ha tenido voluntad de diálogo, la ministra (Jeannette) Jara ha hecho propuestas específicas para acercar posturas, pero vemos que hay quienes se han retirado de las mesas de conversaciones, buscando excusas de distinto tipo, y espero que ahora, quetuvieron como excusa, -a mí entender completamente infundada- la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, bueno ya no tienen excusa y por tanto, que se sienten a conversar”, sostuvo Elizalde en conversación con Chilevisión.

Asimismo, manifestó que la renuncia del exministro, es “un acto de desprendimiento que debe valorarse, precisamente. Debe ser valorado, porque hay quienes que utilizaron esto como excusa para siquiera sentarse a conversar”.

Seguro de longevidad

Por otro lado, la ministra Jara también se refirió al seguro de longevidad que estuvo evaluando el gobierno. ”Tiene algunos beneficios y bastantes riesgos”, comentó.

En esa línea, añadió: “Habría muy poco interés de futuros inversores en este tipo de seguros, desde el sector privado me refiero”.

También comentó: “Es que el riesgo de longevidad es una realidad en los países (...) Entonces, hay que buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo, que se mantengan, esto no puede ser pan para hoy día y hambre para mañana. Pero tampoco puede ser hambre para hoy día. Y en eso hay que estar bien claro, si el 6% va para capitalización individual, las pensiones hoy día no suben. Sumamente claro”.