Ministro de Hacienda: “Cuando hablamos en materia de tributos, la ley pareja no es dura. Todos tenemos que ser tratados con la misma vara”

Este domingo en entrevista con el programa “Pauta Libre” de La Red, el ministro de Hacienda Ignacio Briones se refirió a la polémica generada luego de que un reportaje de Ciper detallara que los gastos asociados a la defensa de Penta en los juicios fueron considerados gastos necesarios para producir la renta descontándose $1.400 millones.

Respecto a la polémica generada por la decisión del Servicio de Impuestos Interno (SII) en el Caso Penta, el ministro de Hacienda precisó que eso es materia del fiscalizador y no del Ministerio. Sin embargo, Briones afirmó que “he visto opiniones de tributaristas de distintos colores afirmando que el criterio que ha adoptado es correcto. Acá no es una condonación de $1.400 millones de pesos, ni tampoco es un perdonazo, se acepta que ese gasto de la empresa, no de los controladores, se rebaje como gasto”.

En esta línea, el secretario de Estado señaló que “cuando hablamos en materia de tributos, la ley pareja no es dura. Todos tenemos que ser tratados con la misma vara (...) yo le leía al director (entrevista con PULSO), y si uno está de acuerdo con el criterio de que hay que tener un estándar parejo sin distinción y privilegios, que en los 1.000 casos de esta naturaleza tienen el mismo tratamiento, respecto a que la defensa legal se tire como gasto”.

Además, Briones se refirió a la autonomía del SII y expresó que “creo que deberíamos avanzar mucho más en su autonomía, para que en el futuro nunca más haya un manto de duda respecto de que acá es el gobierno el que puede apretar o accionar para llevar las cosas en una dirección u otra”.

Exenciones tributarias

Relacionado con el criterio de que el tratamiento tributario deber ser el mismo para todos, el ministro señaló que “nosotros estamos avanzando en una agenda de exenciones tributarias. Al final del día las exenciones no son otra cosa que un privilegio tributario, uno que eventualmente se podrá justificar pero que hay que revisar”.

Briones agregó que “por el lado del gobierno, está toda la voluntad de avanzar en esa materia, me parece que es justo. Acá todas la exenciones tienen que ser calibradas analizadas: cuanta plata es, a quien beneficia, se cumple o no el objetivo y eso es válido para todas (renta presunta, zonas francas, acciones de capital, etc). Hay que quitarse el prejuicio, analizarlas en su mérito y ver como avanzamos”.

Además, el titular de Hacienda precisó que el primer mandato entregado a la Comisión Tributaria convocada para la revisión del sistema tributario ha sido el de revisar las exenciones.

Segundo retiro de 10%

El encargado de la billetera fiscal manifestó estar de acuerdo con que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional (TC) para impedir un segundo retiro de fondos de las AFP, luego de que esta semana el proyecto avanzara en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

“En un régimen presidencial ese régimen tiene prerrogativas que son exclusivas como la definición del gasto, las materias de seguridad social e impuestos y la verdad que buscarle atajos a través de modificaciones transitorias, que ademas importan y que tienen consecuencias de largo plazo o permanentes, me parece algo que debe ser impugnado dada la constitución que hoy nos rige”, explicó Briones.

Por último, el ministro señaló que “vamos a ir una nueva constitución, pero mientras tanto respetemos la que tenemos.”.