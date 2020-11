Ministro de Hacienda y segundo 10%: “Aquí se discute si un Poder del Estado tiene o no límites”

El debate sobre el segundo retiro del 10% comenzó este viernes en la Comisión de Constitución del Senado, luego de que fuera aprobado esta semana en la sala de la Cámara de Diputados.

Hasta la sesión asistió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde presentó las mismas ideas que expuso en la Cámara. Pero además, hizo una crítica al modo en que se está legislando esta iniciativa.

“Lo que hace esta reforma es crear un nuevo tipo de Constitución, una paralela y contradictoria con la actual, sin respetar, a nuestro juicio, el procedimiento de reformas que la Constitución establece”, dijo Briones.

En ese sentido, agregó: “Aquí, seamos claros, no es suficiente una supuesta finalidad legítima para actuar sin límites, porque en el fondo lo que aquí también se discute es si un Poder del Estado tiene o no límites en su actuar. Ese contrapeso de poderes es consustancial, lo sabemos, a una democracia sana, robusta. La división del poder que caracteriza a toda democracia, se basa en los pesos y contrapesos”.

El titular de Hacienda recordó: “Voté Apruebo y también por una Convención Constitucional. No olvidemos que la ciudadanía (...) dijo el pasado 25 de octubre que es necesario, que quieren una nueva Constitución, pero, además, señalaron con claridad, el 80%, que se deben elegir nuevos actores para crear una nueva Constitución. A mí me parece que no podemos descuidar el proceso constituyente, adelantándolo, por la vía de reformas constitucionales plasmadas en disposiciones transitorias que no conversan con ese mandato que en el plebiscito dio la ciudadanía”.

El ministro recordó que este segundo retiro irroga gasto fiscal y empeora las pensiones, tampoco se está tributando, y va dirigido a todas las personas, y no solo a quienes han visto reducidos sus ingresos.

“Más allá de nuestras diferencias entre gobierno y oposición, hay un acuerdo que una reforma previsional pasa por aumentar la tasa de cotización, hay un acuerdo de que tiene que ser en torno a 6 puntos de mayor cotización, y las diferencias están en cómo distribuimos esos seis puntos, pero hay consenso en esos 6 puntos (...) El primer retiro, estos casi US$20.000 millones, equivalen a renunciar en términos de aumento de las pensiones hoy día, a dos puntos de cotización (...) Con un segundo retiro, significa que casi dos terceras partes del incremento en las pensiones que derivan de un acuerdo provisional, se esfuman”, aclaró Briones.P