Senado revisará con celeridad proyecto del segundo retiro

Velozmente el Senado espera tramitar el proyecto de ley que establece un segundo retiro del 10%, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Así, en la sesión de hoy se daría cuenta oficialmente de este pronunciamiento y se enviaría la iniciativa a la Comisión de Constitución. Una vez que esta instancia se pronuncie será visto por la sala probablemente la próxima semana.

“Tramitaremos este proyecto con suma celeridad, una vez que recibamos el informe de Constitución buscaremos un espacio en la sala para ponerlo inmediatamente en tabla” aseguró la presidenta de la Corporación, senadora Adriana Muñoz (PPD).

La autoridad sostuvo que como la próxima semana el proyecto de Presupuestos estará en la Cámara, es posible que, tras revisar la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez, se podría ver el segundo retiro. “Evidentemente tenemos que lograr que este proyecto sea despachado antes, para que sea una gran noticia para Navidad”, sentenció.

Igual compromiso refrendó el presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso de Urresti (PS): “Estoy citando para el viernes en la tarde, convocando para esa misma sesión al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Obviamente la idea es que se vea con urgencia, y espero la próxima semana despacharlo a la sala”.

Por otro lado, el Presidente Sebastián Piñera insistió con su rechazo a esta alternativa: “Estoy convencido de que no es una buena idea que, para proteger en estos tiempos de emergencia, estemos sacrificando significativamente las pensiones de los actuales y futuros pensionados de nuestro país. En tiempos difíciles hay que tener mucha sensibilidad con los problemas, pero hay que tener mucha responsabilidad con las decisiones”.

A Favor

“Si su aprobación en el Senado es también inminente se debe principalmente a que el gobierno nos ha dejado sin opciones para que un segmento relevante de la población pueda enfrentar este periodo”. Sostiene que aún no tiene decidido si apoyará la aplicación de un impuesto a las rentas altas.

Jaime Quintana, senador PPD

“Voy a aprobarlo por dos razones. Primero es que el Estado una vez más falló. Segundo, es que las necesidades generadas por la emergencia sanitaria han ido creciendo en muchos sectores y también en la clase media. Seguir agotando los ahorros previsionales es una mala idea, pero no cabe duda que es la alternativa que se puede concretar a corto plazo”.

Manuel José Ossandón, senador RN

“Las familias de clase media lo están pasando mal. No hay respuesta del gobierno y sólo nos queda a nosotros levantar la prohibición para que usen lo único qué hay. No me gusta, pero la situación es dramática”. Afirma que en la discusión “verá” si apoyará o no aplicar un impuesto a las rentas altas.

Ximena Rincón, senadora DC

“Mi respuesta es definitiva, voy a votar a favor del segundo retiro del 10%. Hubiese preferido que las energías de mi gobierno se hubiesen dedicado a buscar soluciones y no que su estrategia haya sido la presión para amenazar con el TC. No es bueno que existan gallitos entre el gobierno y ChileVamos en momentos difíciles”.

Iván Moreira, senador UDI

“Entendemos que este proyecto es de suma importancia ciudadana y viene a responder a una necesidad urgente de miles de chilenos para enfrentar con sus propios recursos previsionales la crisis que están viviendo, dado que desde el gobierno las medidas no han logrado amilanar la difícil situación económica”.

Adriana Muñoz, presidenta del Senado y senadora PPD

“Lamentablemente no queda otra opción que apoyar el nuevo retiro del 10% de manera universal y sin condiciones. Creo que estarán los votos necesarios, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados, debido a la inacción negligente del gobierno”.

Guido Girardi, senador PPD

“Yo nuevamente voy a aprobar, y por una razón muy simple: porque el gobierno no ha estado a la altura de lo que la gente necesita, sobre todo la clase media”. Acota que “es lamentable que los chilenos tengan que ocupar sus fondos de pensión para salir del paso, pero es más lamentable aún, que no se den soluciones concretas al difícil momento que muchas familias siguen viviendo”.

Juan Castro, senador RN

“Retiro 10% no es política pública adecuada, pero tampoco lo es endeudar a clase media para que pueda salir adelante porque ya están hasta el cuello”. Por ello, dice que “votaré a favor ya que al menos pueden usar eso para alimentarse o evitar remate de sus propiedades. Se deber implementar un Ingreso Clase Media ahora”.

Felipe Harboe, senador PPD

“El contundente respaldo que tuvo esta iniciativa genera un cuadro diferente. Estimo que este segundo retiro va a contar con nuestro apoyo, porque hay que hacer frente a una realidad. Esto será una ayuda, no la que quisiéramos, pero desgraciadamente no hemos tenido otra alternativa de parte del Ejecutivo”.

David Sandoval, senador UDI

“La situación que afecta a miles de familias con desempleo o con menos ingresos, obliga a tomar medidas extremas, porque los instrumentos por los cuales el Ejecutivo ha pretendido ayudarlos no han sido lo suficientemente eficaces. Esa es la desesperación que lleva a tomar este tipo de medidas”.

Jorge Pizarro, senador DC

“Estoy de acuerdo con el proyecto tal como viene desde la Cámara, porque estamos en una pandemia en que más de la mitad de Chile está con problemas de ingresos, y que el gobierno ha sido incapaz de ayudar con fondos públicos. La idea es que se vea con urgencia en el Senado”.

Alfonso de Urresti, senador PS

Focalizará el Retiro

“Buena parte de la bancada de senadores RN haremos indicaciones que permitan focalizar correctamente el retiro de fondos de AFP. Debe haber criterios para que solo puedan retirar fondos aquellas personas que hayan perdido ingresos en este año”.

Rodrigo Galilea, senador RN

En duda

“En su minuto resolveré, considerando que después de la votación en la Cámara hay poco espacio disponible y que lamentablemente las ayudas del gobierno han sido incapaces de llegar a la clase media”. Añade que “lamentablemente luego van a ir por un tercer retiro hasta que la izquierda logre terminar con las cuentas de capitalización individual”.

José Miguel Durana, senador UDI