Ministro Grau por discusión presupuestaria: “No puede suceder que se vote para aumentar el gasto, pero no para aumentar los recursos”

Luego del debate en la Cámara de Diputadas y Diputados por la Ley de Presupuesto, que incluyó el polémico ingreso de una indicación para que el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir de enero de 2023, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reiteró que tal propuesta sería “imposible” de concretar.

Criticando la postura tomada por la oposición en la discusión, en entrevista con Radio Universo, Grau ratificó el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con el incremento de las pensiones en Chile. Sin embargo, el ministro indicó que para lograrlo habría dos formas y que el plan del Ejecutivo contempla una combinación de ambas.

“Camino uno, financiar esto a través de impuestos –que es lo que estamos tratando de hacer vía reforma tributaria subiendo la PGU de $193 mil a $250 mil–; camino dos, es lograr la seguridad social a través del 6% que se cotiza con los empleadores”, explicó el secretario de Estado.

Según enfatizó Grau, el objetivo sería “imposible” sin ninguno de los elementos. “No tiene ningún sentido. Hay gente que quiere que se suban las pensiones, pero no quiere ni reforma tributaria ni previsional”, afirmó.

Por lo mismo, el ministro hizo un llamado a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y retomar el ánimo de diálogo. “Esta no es una discusión subjetiva, es un tema objetivo: se necesitan los recursos para financiar los $250 mil, y nuestra reforma tributaria obtiene esos recursos de las personas de más altos ingresos. Si hay alguna otra propuesta siempre se puede conversar, pero lo que no puede suceder es que se vote para aumentar el gasto, pero no para aumentar los recursos”, planteó.

Además, Grau aseguró que Chile, hasta el gobierno actual, llevaba “varios años gastando más de lo que se tiene”. Según planteó el secretario de Estado, esta política fiscal solamente sería admisible en momentos excepcionales como lo fue la pandemia o en ciclos económicos a la baja.

Respecto de otros de los temas que afectaron la discusión presupuestaria, Nicolás Grau planteó que el rechazo al presupuesto de Interior “no tiene mayor justificación”. El titular de Economía indicó que “más allá de los datos duros, hay una sensación muy fuerte de la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana, reducir los crímenes, sobre todo los de mayor connotación pública”.

Mejora del panorama económico

Dadas las últimas cifras del Ministerio de Desarrollo Social, que indicaron una moderación en el precio de la canasta básica, Nicolás Grau celebró las señales de desaceleración. Según planteó, estas irían de la mano del esfuerzo del gobierno que ha trabajado en tres pilares: empleo, inversiones e inflación.

El ministro de Economía dijo que durante el primer año de gobierno se logrará tener un superávit fiscal luego de que el país tuviese un déficit de ocho puntos. “Demuestra un compromiso por contener la inflación”, manifestó.

“Chile tuvo durante 2021 una situación totalmente insostenible en términos macro con la inyección de liquidez y el déficit fiscal del gobierno. Dada esa situación, si uno quería controlar la inflación, era inevitable tener un proceso en que la economía y el consumo se tuvieran que enfriar. Lo importante es que ese proceso fuera gradual, y eso es justamente lo que ha pasado este año”, indicó Grau.

Además, la autoridad indicó que hay “buenas noticias en inversión extranjera, donde hemos tenido un aumento de 10% respecto del año anterior”. Según explicó, esto se da en medio de un panorama de inversión desacelerada en que por la incertidumbre y altas tasas de interés, los inversionistas han tomado una postura más conservadora.

Pese a ello, el ministro aseguró que los esfuerzos que se han hecho a través de viajes –como la participación del Presidente Boric en APEC– han rendido frutos, incluso llevando al país a una posición aventajada.

“La mirada que hay desde el exterior a Chile es muy positiva […] Una razón es porque se cree en las instituciones del país y en su capacidad democrática, incluso en el proceso constitucional que ha tenido distintos momentos, se mira con optimismo que nuestro país es capaz de canalizar democráticamente decisiones complejas”, afirmó Grau.

También, el titular de Economía planteó que en un escenario de crisis climática, el país es valorado externamente por su producción de elementos claves para la sustentabilidad como lo son el cobre y el litio, y por su potencial para la producción de hidrógeno verde.