Ministro Marcel llama a resolver el royalty minero: “Por favor, cerremos este tema”

En medio de su discurso en Enade 2023, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó al Congreso a cerrar el tema del royalty minero. El secretario de Estado, dijo que la próxima semana presentarán nuevas indicaciones, y llamó a avanzar en la tramitación en el Senado.

“Hemos echado a andar los diálogos para un pacto tributario. Los principales resultados indican la necesidad de avanzar en un pacto fiscal desde un enfoque centrado en la estabilidad, y que no perjudique el crecimiento económico. Necesidad de establecer prioridades en materia de gasto público. Hay un trabajo que es una parte de un proceso que tiene que continuar con el diálogo con los partidos políticos. Lo vamos a tratar de acelerar después de las elecciones. Es un proceso que tiene que continuar”, dijo el secretario de Estado.

Y agregó que “quisiera plantear el desafío de que este sea un proceso que no se alargue indefinidamente. Esa extensión indenifia no solo afecta a las gente, que quiere saber cuándo van a estar esas reformas, también para los empresarios es fundamental. Estamos discutiendo en el Senado el royalty minero. Le decía a los senadores que las compañías mineras que me van a ver me dicen que tenemos proyectos de gran envergadura, pero el problema es que cuando van a los accionistas dicen qué pasa con el royalty. No puede ser que después de 4 años aún no podamos cerrar el tema. Hemos tenido gran convergencia en los temas. Vamos a presentar las últimas indicaciones la próxima semana, pero por favor, cerremos este tema. El hecho que se extiendan indefinidamente las cosas se nos pasa el carro, no podemos quedarnos abajo. Ojalá que pudiéramos concluir todo este proceso al término del primer semestre”.

Por otro lado, comentó sobre algunos proyectos que están sobre la mesa y que se darán a conocer en los próximos días.

“Mañana se da a conocer la política del litio y salares. En mayo la política de hidrógeno verde. En el segundo semestre vamos a tener una política integral en materia de puertos, y en la semana del primero de mayo daremos a conocer el proyecto de ley de rentas regionales”, sostuvo Marcel.

El ministro de Hacienda, también destacó la aprobación del CPTPP, en medio de un escenario internacional más incierto. La iniciativa fue despachado luego de años de tramitación en el Congreso.

“Hay amenazas que vienen de afuera. Hay riesgos por eventos de enorme impacto como la invasión de Rusia a Ucrania, y además tenemos un proceso continuo de enfrentamiento de las grandes potencias en materia comercial. Tenemos problemas geopolíticos, que alientan la relocalización de empresas, y las cadenas de valor se resienten. Este riesgo que no va a desaparecer tan fácilmente, tenemos una herramienta con la cual enfrentarla que es el CPTPP. Es una alianza que nos va a permitir enfrentar este tipo de riesgos”, señaló.

También indicó que el país tiene la capacidad de incrementar su crecimiento tendencial, y mencionó algunas iniciativas que impulsa el gobierno en esta materia.

“Si estamos hablando de un crecimiento tendencial de 2-2,5%, podemos duplicar ese número. Esto no es imposible, no es un milagro, tiene que ver con oportunidades que tenemos que ser capaces de aprovechar”, dijo.

Asimismo, indicó que “hemos desarrollado toda una agenda pro inversión, la presentamos hace unos meses. Parte de esa agenda estaba incluida en el proyecto de reforma tributaria. En la medida que podamos reactivar la RT vamos a reincorporar esas iniciativas. También con la CPC y la CUT trabajamos en esta agenda de productividad, para hacernos cargo de temas en los que estamos al debe”.

Por último, el ministro de Hacienda reconoció que el tema del crecimiento económico no era parte del programa de gobierno de Gabriel Boric, pero que ahora se ha ido llenando ese espacio con algunos proyectos,

“Tenemos varias iniciativas en curso en materia de reformas financiera. Es justo decir que en el programa de gobierno no había nada en materia financiera, tampoco había mucho en materia de crecimiento, ni de productividad, y estamos llenando ese espacio”, concluyó.