Minuto a minuto | Bolsas mundiales anotan vigorosas alzas ante menor número de contagios y fallecidos en Europa

08:32 Los precios del petróleo bajaban el lunes después de que Arabia Saudita y Rusia retrasaron la reunión para discutir recortes de suministros, que podrían aliviar la sobreoferta global luego del derrumbe de la demanda a causa de la epidemia de coronavirus. A las 1012 GMT, los precios del referencial crudo Brent perdían US$ 1,23, o 3,6%, a US$ 32,88 el barril; mientras que el petróleo estadounidense WTI retrocedía US$ 1,01, a US$ 27,33 el barril, tras haber tocado anteriormente un mínimo de sesión de US$ 25,28 (Reuters).

07:52 En el mercado de divisas, el euro se mantiene estable frente al dólar, en US$ 1,083. Mientras, la libra cae frente al dólar y al euro hoy después de que el Primer Ministro británico, Boris Johnson, fue ingresado ayer en un hospital de Londres para realizarse pruebas después de mostrar síntomas persistentes del coronavirus.

07:45 En materia de deuda, se afloja la presión sobre los bonos de España e Italia. El bono español a 10 años cotiza en torno al 0,73%, frente al 0,74% de la víspera, con la prima de riesgo estable en 115 puntos básicos. El italiano, por su parte, se sitúa en 1,55%. El bono estadounidense a 10 años se sitúa en el 0,66% (CincoDías).

07:26 Las principales bolsas del mundo suben con energía a esta hora debido al optimismo que generan los últimos números en Europa que reflejan una caída de fallecidos por coronavirus. En España, por ejemplo, registró la cifra más baja de casos nuevos de coronavirus en más de dos semanas, una señal de que los contagios en el mayor núcleo de Europa se están desacelerando. Esto inyecta algo de optimismo frente a la preocupación en torno a los efecto de la enfermedad en la economía mundial. Las acciones agrupadas en el EuroStoxx 50 anotan un alza de 3,8%. La Bolsa de Fráncfort, la más relevante del bloque, muestra una vigorosa alza de 4,3%. Estos avances tuvieron como telón de fondo las ganancias en Asia. El Nikkei de la bolsa de Tokio, la más relevante de la región, cerró con una fuerte alza de 4,24%. El índice tuvo como referencia el anuncio de que Japón declarará estado de emergencia y prepara paquete de casi US$ 1 billón para hacer frente al efecto de la pandemia. El Hang Seng de la bolsa de Hong Kong escaló 2,21%, pero as bolsas chinas no siguieron el paso y bajaron un leve 0,57%.

“Los mercados europeos están operando al alza porque los inversores están haciendo caso omiso al pesimismo”, dijo el analista Naeem Aslam de AvaTrade, informó AFP.

“Están enfocadas en cosas más optimistas: la disminución de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus”, agregó.