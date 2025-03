Parlamentarios y gremios suben tono de las críticas contra el Coordinador Eléctrico por su rol en corte masivo de luz.

El mundo político endureció el tono de molestia que ronda luego del apagón total que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el 25 de febrero. Ello, luego que una exposición del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ante senadores dejara insatisfechos a los legisladores.

Hasta la comisión de Minería y Energía del Senado llegó Juan Carlos Olmedo, presidente del CEN, acompañado del resto de los integrantes del consejo directivo y del director ejecutivo de la entidad, Ernesto Huber. El tema no podía ser otro que el inédito apagón registrado hace ya una semana. Sin embargo, la exposición de los integrantes del organismo independiente, donde se entregaron antecedentes como el pedido de ayuda a Argentina para intentar recuperar la energía de la zona norte, no logró despejar las aprensiones por la gestión del CEN en el incidente.

Olmedo había enfatizado que el organismo “está comprometido en el desarrollo del Estudio de Análisis de Falla de este evento con absoluta objetividad y transparencia para entregar toda la evidencia con el fin de identificar las causas que permitan determinar las responsabilidades del evento, sean de quien sea”.

A su turno, Huber remarcó que “con los antecedentes a la fecha”, la evaluación del Coordinador es que hubo una protección en la línea Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar, operada por ISA InterChile, que “no debió haber operado”, ya que la propia empresa casi dos horas antes del incidente dijo “que la protección de la línea estaba fuera de servicio y en esa oportunidad la empresa informó que la protección de respaldo estaba cien por ciento operativa y, además, no indicó ningún riesgo para la instalación”.

Sin embargo, cuando Huber respondió consultas de los senadores sobre la posible participación de terceros en el incidente, indicó que “estamos haciendo una auditoría”, y “no podemos descartar la intervención de terceros, eso es parte de la investigación”.

Dichas palabras irritaron a los legisladores, especialmente al presidente de la instancia, el senador PS Juan Luis Castro.

“En esta hora y media (de sesión) yo no percibo una autocrítica el Coordinador Eléctrico. Veo una transferencia de responsabilidad distribuida en las empresas, y actos de fe respecto a lo que dicen las empresas, los cuales después no se compatibilizan con los hechos”, planteó, y agregó que “a mí me parece realmente increíble que al octavo día (de la falla), luego de que la ministra del interior señaló por boca de ustedes que aquí no había intervención de terceros, y así se lo dijo al país, que ustedes resuciten la idea de una intervención de terceros, me parece sorprendente para serle bien sincero”.

Pese a que en la misma sesión Huber intentó explicar que “no podemos descartar si esta intervención que hizo la empresa ISA de haber inhabilitado la protección la hizo correctamente o no la hizo correctamente”, horas más tarde desde el Coordinador salieron a aclarar que las declaraciones de Huber “se refería a que en el proceso de la investigación se determinará si hubo “intervención humana” de la empresa”.

Sin embargo, las críticas de Castro no se quedaron en ese punto. “Encuentro muy complicado que el plan de rescate de servicios no haya tenido simulaciones para haber detectado si el sistema Scada funcionaba o no, que produjo ese retardo. Entonces, yo les digo con todo el cariño y respeto, pero si ustedes fuesen un órgano jerárquico dependiente del Estado de Chile, es posible que alguien de la superioridad jerárquica les haya pedido la renuncia a este consejo o a la autoridad del consejo”, expresó.

Y agregó: “Yo me atrevo a preguntarles si ustedes no han evaluado dar un paso al costado”.

La senadora DC Yasna Provoste también fustigó a Huber, indicando que “es la primera vez que escucho que no se puede descartar la intervención de terceros”.

En tanto, la senadora UDI Luz Ebensperger conminó al CEN a actuar con mayor celeridad. “Cuando lo que falla es algo tan importante y de primera necesidad, como un sistema de comunicación de algo tan importante (Transelec), o sea, no hay que esperar un informe de auditoría para pedir pedir que resuelvan el tema”, planteó.

Defensa de Olmedo

Olmedo, como presidente del CEN, puso la cara ante las críticas de los parlamentarios. “El consejo directivo de toda la organización va a hacer su autocrítica, pero en el momento en que dispongamos de evidencia. Hoy día estamos haciendo todo el esfuerzo en elaborar el estudio de análisis de falla, que es un análisis bastante complejo. A modo de referencia le puedo decir que el día jueves recibimos 500 informes de parte de los coordinados, y eso hay que procesarlo”, indicó.

Con todo, remarcó que hasta el momento “lo que sabemos es que ISA Interchile informó que tenía una protección que deshabilitó, que tenía la de respaldo (...) diciendo que estaba operativa, es decir que no había ningún riesgo”, y defendió que se haya realizado un cambio en la instrucción a raíz de ello.

“Nosotros tenemos que operar por mandato de la ley con criterio N-1. Eso implicaba que la línea se podía operar hasta 2-000 MW. Estaba con 1.800, y posteriormente esa protección operó y la pregunta es ¿no la deshabilitó?, ¿la volvió a habilitar?, ¿la intervino?. Eso es lo que va a hacer el estudio análisis de falla y la auditoría”, subrayó.

Críticas de gremios

En tanto, durante la tarde de este miércoles se desarrolló un seminario organizado por el Centro de Energía de la Universidad de Chile, donde participaron varios representantes de gremios del sector eléctrico. Ana Lía Rojas, presidenta de Acera, lanzó una clara crítica a la gestión del Coordinador, especialmente por solicitar apoyo a Argentina.

“Eso no está dentro del plan de recuperación. No ha sido nunca probado. Uno puede pensar que es una improvisación”, lanzó Rojas.

Javier Bustos, director ejecutivo de Acenor, entidad que agrupa a los clientes de grandes consumos eléctricos, apuntó que el apagón levanta sospechas entre sus asociados. “Parece que el servicio que estoy pagando no es tan seguro, no es tan confiable y es caro. Y es caro para el cliente regulado y es caro para el cliente no regulado cuando tiene que compararse con otros países con los cuales compiten”, indicó.