SQM pagó a Corfo casi US$ 1.500 millones menos en 2024 por baja en precio del litio

La baja en el precio del litio repercutió en 2024 en las cuentas fiscales, algo que ha reconocido el propio ministerio de Hacienda. El fisco recibe, de parte de las empresas productoras de litio, SQM y la estadounidense Albemarle, pagos por el arrendamiento de las pertenencias mineras en el salar de Atacama, el mayor yacimiento del mundo, cifras que están asociados al precio de venta del litio. Y ese precio disminuyó fuertemente en el último año, reduciendo los aportes de las dos empresas. La mayor de ellas es SQM, que este miércoles reportó sus estados financieros del ejercicio 2024.

En el balance total, la empresa anotó pérdidas por US$ 404 millones en 2024, versus ganancias por US$ 2.012 millones del año previo, pero la última línea estuvo influenciada por un hecho contable extraordinario: SQM reconoció el año pasado un gasto por impuestos por US$ 1.106 millones por divergencias tributarias con el Servicio de Impuestos Internos para los ejercicios 2011 a 2022. El SII reclama de SQM el pago del impuesto al royalty minero, a lo que se opone SQM: un dictamen de la Corte de Apelaciones favorable el Fisco llevó a SQM a reconocer ese monto en el primer trimestre.

Operacionalmente, SQM tuvo buenos resultados, aunque inferiores a 2023. La ganancia antes de impuestos de SQM en 2024 ascendió a US$ 974 millones, menos que los US$ 2.807 millones. Y el Ebitda cayó a la mitad, hasta US$ 1.514 millones.

En todo ello influyó la evolución del precio del litio, hoy el principal producto de SQM.

Precios y tasas

En 2024, la empresa vendió cada tonelada de carbonato de litio a un precio promedio de US$ 10.936, un 64% menos que los US$ 30.467 conseguidos en 2023. Y eso que aumentó en un 21% su producción de litio, alcanzando un récord de casi 205 mil toneladas métricas, volumen que incluye cerca de 4 mil toneladas métricas provenientes de Mt. Holland, su proyecto en Australia. “El aumento en volumen no fue suficiente para compensar la continua caída de precios, una tendencia que hemos observado desde principios de 2023″, analiza SQM en sus estados financieros.

Así, los ingresos del litio de SQM descendieron 56,7% en el año, al caer desde US$ 5.180 millones en 2023 a US$ 2.241 millones al cierre de 2024. En el último trimestre, el aporte del litio al margen bruto de SQM fue de 43%. El yodo contribuyó con cerca de 39% y los fertilizantes de especialidad con el 13%.

Y todo lo que ocurrió con los precios del litio repercutió en los pagos a Corfo, en una proporción mayor, ya que, a menor precio, baja aún más el porcentaje relativo que se lleva el Fisco, según la escala de pagos. SQM paga a Corfo un canon de arrendamiento por cada tonelada, cuyo valor disminuyó. En 2018 se pactó una escala que comienza en 6,8% del precio de venta y supera el 40% marginal (aplicable a la parte que excede ese monto) cuando el valor se empina sobre US$ 10 mil la tonelada. Esas tasas marginales se ubican, por ejemplo, en 10% cuando el valor está entre US$ 5 mil y US$ 6 mil, en 17% hasta US$ 7 mil y 25% entre US$ 7 mil y US$ 10 mil.

En el tercer y cuarto trimestre de 2024, el precio bajó de los US$ 10 mil la tonelada.

Los estados financieros de 2024 revelan que los pagos que contabilizó SQM por derechos a Corfo sumaron US$ 432 millones en todo el año, un 77% inferior que los US$ 1.907 millones de 2023. En total, US$ 1.475 millones menos.

Los dos años, en todo caso, están aún muy lejos del espectacular 2022, cuando esa misma línea del balance llegó a US$ 3.272 millones. Ese año, en el cuarto trimestre, SQM vendió a un promedio de US$ 59 mil por tonelada. El descenso de esos aportes fue uno de los factores que afectaron las cuentas fiscales, según ha reconocido el ministerio de Hacienda, que estimó para el año una cifra de recaudación por el litio mayor a la registrada.

Pronósticos 2025

La compañía espera un escenario de precios igual de estrecho este año, aunque mantiene pronósticos de una industria vigorosa en cuanto a demanda.

“Anticipamos que el precio promedio realizado en 2025 será más bajo que en 2024, con los precios del primer trimestre de 2025 ligeramente por debajo de los registrados en el cuarto trimestre de 2024″, escribió SQM en su presentación de resultados. En el cuarto trimestre, según el reporte de este miércoles, SQM consiguió cerca de US$ 9.200 por cada tonelada. Y vendió un récord de 58 mil toneladas.

En la visión de la compañía, el mercado global de litio seguirá con una demanda creciendo a doble dígito.

“En el negocio del litio, estamos optimistas, ya que estimamos que la demanda del mercado creció un 25% en 2024 y anticipamos que la demanda global podría crecer alrededor de un 17% este año, respaldada por el crecimiento en las ventas de autos eléctricos, así como por los sistemas de almacenamiento de energía en baterías en diversos mercados a nivel mundial. Sin embargo, creemos que los precios se mantendrán relativamente estables durante este año y seguimos siendo optimistas sobre una tendencia positiva a partir de 2026”, indicó en un comunicado Ricardo Ramos, gerente general de SQM.

Para este año, SQM espera aumentar en un 15% su volumen de producción, incluyendo unas 10 mil toneladas métricas de provenientes de la operación Mt. Holland.

La compañía invirtió US$ 1.600 millones en 2024 y para este año pronostica US$ 1.100 millones, cifra que se distribuirá así: US$550 millones para la división de litio en Chile, US$350 millones para la división de yodo-nutrición de plantas y otros US$200 millones para la división internacional de litio.