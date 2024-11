Paro del sector público en medio de las negociaciones del reajuste salarial

Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo el paro nacional de los trabajadores del sector público, convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El llamado a paralizar tenía por objetivo convocar a una marcha durante este jueves. La movilización partió a las 11 de la mañana y avanzó por la Alameda. En un comunicado de la CUT indicaron que el principal motivo era “manifestar y hacer visible en malestar sobre la precarización constante de la cual son víctima los funcionarios públicos y la inestabilidad laboral”.

El presidente de la CUT, David Acuña, calificó como exitosa la movilización, detallando que según sus cálculos hubo “más de 30 mil personas movilizadas de distintas maneras. También en distintas comunas. Pero esto también se replicó a nivel nacional”. Según la central, a lo largo del país participaron alrededor de 60 mil trabajadores.

Esta paralización se enmarca en la negociación del reajuste salarial que comenzó oficialmente a fines de la semana pasada, con la entrega del petitorio de los funcionarios públicos. Los trabajadores piden un reajuste de 7,5% nominal, es decir, 3% real.

Frente a esa propuesta, parlamentarios de oposición ya advirtieron que rechazarían el monto pedido por los trabajadores.

“Hoy lamentablemente parlamentarios y parlamentarias de derecha sobre todo, que denostan la función pública, (...) hoy siguen en el Parlamento hablando mal de la función pública y negándole tanto los recursos como hoy día diciendo que no van a legislar en torno a un reajuste que es justo y necesario”, declaró Acuña. Además, el dirigente agregó que “ni siquiera hemos construido un acuerdo o desacuerdo y ya están diciendo que lo van a rechazar”.

A su vez, el presidente de la multisindical, explicó que “la movilización tiene tres componentes. Hoy día necesitamos contar con un reajuste real para los funcionarios públicos. Necesitamos que realmente se cumplan los compromisos del Estado, sobre todo en temas de jornada laboral”. En la agenda laboral también incluyen temas como la norma de salud mental y equidad de género.

Otro de los motivos de la convocatoria a paralizar fue el dictamen realizado por la contralora, Dorothy Pérez, que cambia el criterio de los trabajadores a contrata y la “confianza legítima” y que podría afectar la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata (plazo fijo). “Hoy día la estabilidad laboral para los trabajadores públicos es un tema muy sensible”, señaló Acuña.

Reacción del Ejecutivo

La convocatoria a paro del sector público en el marco de las negociaciones del reajuste salarial fue cuestionada por los ministros de Hacienda y Trabajo.

En entrevista con radio ADN el titular de Hacienda, Mario Marcel, declaró que no le ve respaldo a la movilización. “Protestar por algo que planteó un sector de la oposición a través de una movilización que afecta al público en general, es algo que es difícil de entender”, señaló el ministro.

En la misma línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, también se refirió a la paralización de los funcionarios fiscales afirmando que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir”.

Por su parte, Acuña no estuvo de acuerdo con la postura del Ejecutivo, planteando que “lamentamos que los ministros digan no entender por qué efectivamente los trabajadores y trabajadoras públicas llegamos a realizar un paro”. Además, asegura que les llama la atención que “una ministra que fue dirigenta sindical no entienda la movilización”.

“Creemos que hoy día el Gobierno tiene una oportunidad de fortalecer el empleo público. Es por eso que nosotros hoy día también nos hemos movilizado”, agregó.

Este viernes continúan las reuniones de los representantes de los funcionarios del sector público con el Gobierno para conversar sobre el petitorio entregado por la ANEF. No obstante, Acuña advierte que ellos se han declarado en estado de alerta, afirmando que “nosotros creemos fuertemente en el diálogo. Hemos dialogado, hemos avanzado, pero también creemos en la movilización”.