Precio del cobre roza los US$4 y Citi prevé que ese nivel será el promedio de este y el próximo año

El precio del cobre rozó los US$4 la libra al cierre del mercado en la Bolsa de Metales de Londres, al concluir en US$3,995, dando cuenta de una serie de factores que confluyen en un ambiente propicio para el principal producto exportado por Chile.

El fuerte incremento que ya se venía dando desde hace un año (+91% desde marzo del año pasado), cuando China empezó a mostrar los primeros signos de mejora tras el cierre por la pandemia, se aceleró esta semana. El precio registró un aumento de 6,5% en los últimos cinco días, lo que catapultó al mayor nivel desde el 9 de septiembre de 2011, a solo 13,2% del máximo histórico de US$4,60 anotado el 7 de febrero de ese mismo año.

¿Qué pasó esta semana? Fue determinante que este jueves el mercado chino abrió luego del feriado del Año Nuevo Lunar, observándose un fuerte impulso en la demanda.

Así, esto se unió a las condiciones que anteriormente estaban influyendo en la cotización del metal, que le ha permitido estar sobre US$3 desde el 9 de octubre de 2020. “En general, el alza del cobre forma parte de un aumento amplio en los precios de las materias primas a nivel mundial. En los últimos meses se ha observado un alza en el precio del petróleo, la madera, el trigo, el maíz, algodón y los metales industriales, fenómeno inducido por importantes estímulos fiscales y políticas monetarias expansivas en las economías desarrolladas, para contrarrestar la paralización económica generada por la crisis del coronavirus, que aún continúa afectando con fuerza a Estados Unidos y Europa”, explica Cochilco en su informe semanal.

Otros factores que agrega Cochilco son expectativas de recuperación de la demanda global, un panorama de oferta ajustado y menores inventarios, un dólar con tendencia a la baja, perspectivas de aumento en la inflación futura y apuestas especulativas, vinculadas a la promesa de que el cobre es un componente crucial en la generación de energías verdes para reducir las emisiones de carbono.

Banchile complementa que el avance en el proceso de vacunación ha favorecido las expectativas de una mayor demanda ante la recuperación de la actividad este año, destacando el repunte de 8,1% de la economía china.

Oferta ajustada

Este factor es fundamental y es parte de lo que permite avizorar un piso elevado para el commodity.

Según las estimaciones de Goldman Sachs el mercado registraría este año su mayor déficit en los últimos 10 años.

“La perspectiva fundamental para el cobre sigue siendo extremadamente alcista, sin evidencia de que los niveles de precios actuales aún estén estimulando los efectos de suavización para revertir las tendencias de ajuste fundamental, tanto spot como de futuros”, dijo Goldman Sachs en un informe citado por Bloomberg.

En este sentido, añadió que la demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados occidentales clave.

En concreto, los inventarios de cobre en bolsas de metales se ubican en 247 mil toneladas métricas, cerca del nivel más bajo en una década.

Considerando las principales bolsas de metales del mundo, en lo que va del año los inventarios de cobre refinado retroceden 6,5% frente al cierre de 2020.

En todo caso, esta semana hubo un incremento de 15,8%, principalmente por el aumento de 43,5% en bodegas de la Bolsa de Futuros de Shanghái, según Cochilco.

Mayores proyecciones

La entidad precisó en un informe que esto hizo revisar al alza las proyecciones de la materia prima. “Citi estima que el precio del cobre promediaría un valor de US$ 4 por libra este año y el próximo, desde el US$ 3,4 que estimaba para 2021 y el US$ 3,6 para 2022”.

Hace unos días, Cochilco ya había elevado su pronóstico para precio promedio del cobre hasta US$3,30 la libra y de US$3 para 2022. La Dirección de Presupuestos, en tanto, la había subido desde US$2,88 hasta US$3,34.