Presidente Boric y reforma previsional: “Esperaría que las peleas y diferencias políticas no terminen en darle un portazo a la gente”

El gobierno ha conformado una mesa técnica para abordar la reforma previsional. Tras el rechazo del proyecto tributario, han continuado las conversaciones para avanzar en las pensiones. En medio de su visita a Tarapacá, el presidente Gabriel Boric, dijo que espera que avance la tramitación y llamó al Congreso a no darle un portazo a la ciudadanía.

“La ley de pensiones ya fue ingresada hace un buen rato, está tramitándose en el Congreso. Espero que prime una altura de miras. Han fracasado en los últimos diez años dos proyectos de reforma a las pensiones en Chile y los abuelitos y abuelitas siguen viviendo con pensiones de miseria. Esperaría que las peleas y diferencias políticas no terminen en darle un portazo de nuevo a la gente. Ojalá que esta ley se pueda tramitar. En cuánto a la reforma tributaria vamos a insistir. Hemos iniciado un proceso de diálogo, para ver cual es la mejor manera para proseguir con este proyecto tributario”, sostuvo el Mandatario en conversaciones con Radio Paulina.

Por otro lado, también se refirió al rechazo que sufrió la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, y reiteró que espera que no se haga un gallito con el gobierno, y enfatizó se requieren nuevos recursos para financiar derechos sociales.

“Cuando se rechaza la reforma tributaria, lo que le está diciendo el Parlamento a los chilenos y chilenas es que no se puede financiar una PGU de $250 mil. Es que no se pueden entregar US$1.000 millones al fondo común municipal para que municipalidades como Camiña pueda financiar de mejor manera recursos y mejorar la conectividad en su zona. Lo que le están diciendo es que no vamos a tener los recursos suficientes, para poder mejorar la situación de las listas de espera que con gestión en nuestro gobierno hemos disminuido a la mitad. Lo que yo pido es que pongamos el bienestar de Chile por sobre los gallitos políticos. La gente está cansada de vernos pelear entre nosotros. Necesitamos mayores consensos para mejorar el desarrollo de Chile y que sea más justo e inclusivo”, indicó el presidente.

Asimismo, agregó que “Chile requiere crecimiento, cuidar a las pymes para que puedan seguir creciendo, pero Chile también requiere una distribución más justa de la riqueza. Lo dijimos acá en Tarapacá. La región de Tarapacá es una de las regiones sino la más con mayor inversión privada, sin embargo, todas las comunas de la región de Tarapacá superan el índice de pobreza promedio nacional. Cómo se explica esa desigualdad. Necesitamos allegar recursos no para que el Estado tenga más plata, no para que se llenen el bolsillo unos pocos, sino para financiar derechos sociales”.

Este martes, el presidente Boric se reunió con los gremios empresariales que integran la CPC, para abordar la reforma tributaria, luego del duro revés que sufrió el Ejecutivo en la cámara baja.

Tras la reunión los empresarios señalaron que esperan que se zanje pronto el tema tributario, y además frenaron la propuesta de aumentar impuesto a las grandes empresas.