Ranking de Cambridge: las fintech chilenas logran el segundo lugar de la región en financiamiento alternativo

El año de la pandemia las fintech chilenas le quitaron a México el segundo lugar que en 2019 ostentaba el país azteca en volumen de financiamiento alternativo. De esta manera, Chile subió una posición en el ranking del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, y en 2020 quedó ubicado solo detrás de Brasil entre los países que lideran este ítem en Latinoamérica y el Caribe (LAC).

Eso es lo que revela el segundo informe sobre financiamiento alternativo que publicó la universidad inglesa, pues muestra que en 2019 las fintech chilenas financiaron US$489,1 millones, pero en 2020 subió un 64% hasta los US$803,6 millones. Esto representa un 15% del total del financiamiento alternativo de 2020 en Latinoamérica y el Caribe. Y México quedó atrás por bastantes dólares, ya que las fintech de ese país en 2020 financiaron US$536,9 millones (-2% respecto a 2019). Pero de todas maneras Brasil lidera por lejos con US$3.372,6 millones (+3%), concentrando el 64% del total del financiamiento alternativo en LAC. Con todo, uno de los récord que marca Chile en el estudio es el incremento registrado respecto a 2019, ya que fue el país que anotó el mayor crecimiento en monto de financiamiento entregado en la región en una comparación año contra año.

Bajo este escenario, el documento de la Universidad de Cambridge destaca que Chile “ha experimentado un cambio sustancial en el mercado”. Pero el país también logró otro podio en el reporte: lidera en volumen de financiamiento alternativo per cápita en LAC, registrando US$42,04 en este ítem, versus los US$15,85 per cápita de Brasil, que se ubicó en el segundo lugar. En todo caso, hay que considerar que la mayoría del financiamiento que entregan las fintech en el país no es a personas, sino a empresas. Eso sí, Chile aún está lejos de los US$222,42 per cápita que anota EE.UU, país que lidera el ranking mundial; o los US$186,23 per cápita que registra el Reino Unido, que se queda con el segundo puesto del listado global. En todo caso, el país tiene el lugar 14 del mundo.

El estudio resalta que en 2020 Chile “registró uno de los volúmenes más altos de financiamiento alternativo per cápita (US$42,04), lo que sugiere que las actividades de financiamiento alternativo juegan un papel más importante en el más amplio ecosistema chileno. Específicamente, las actividades de préstamos digitales (lending) están ganando importancia en el país”. Allí recuerdan que en febrero de este año la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una propuesta de ley fintech, y advirtieron que “en los próximos meses, será crucial comprender si se emitirá y promulgará una nueva ley fintech, y su posible efectos en el mercado”.

Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, comenta que “estos datos corroboran el enorme potencial de la industria fintech de Chile para apoyar la reactivación económica. Y de allí la urgencia que se le solicita al Ministerio de Hacienda para que envíe el proyecto de ley al Congreso”. De hecho, el informe de Cambridge dice que “es importante señalar que parece haber una correlación entre el crecimiento del volumen de financiamiento alternativo y marcos regulatorios avanzados dirigidos a actividades de fintech”. Y pone algunos ejemplos: “la regulación (fintech) existente en Brasil y México, y las regulaciones de factoring en Chile, probablemente hayan impulsado el crecimiento de estos países en los últimos años”.

Hay que recordar que en Chile las empresas fintech no tienen regulación, y el factoring como tal tampoco, pero lo que sí está regulado mediante la Ley 19.983 es la factura y el valor que tiene como título ejecutivo, lo que ayuda a dar certeza al e-factoring. A eso apuntaría el informe.

A nivel mundial y regional

Hasta 2018 era China el que lideraba el mercado global de financiamiento alternativo online, sin embargo, eso cambió significativamente, en parte, debido a los cambios regulatorios que han realizado. Así las cosas, el informe señala que si en 2019 el mercado chino representó el 48% del volumen global de este tipo de financiamiento, en 2020 fue solo el 1%. “En consecuencia, cuando se incluyen los volúmenes chinos en nuestro análisis global, el volumen total del mercado global ha disminuido notablemente, cayendo un 42% en 2019 y otro 35% en 2020 , señala el documento. Por eso es más representativo ver qué es lo que ha ocurrido en el mundo excluyendo a China. E

n ese caso, Cambridge dice que “el mercado global de financiamiento alternativo online ha crecido de manera constante durante los últimos tres años. Los volúmenes globales (excluyendo China) aumentaron un 3% de US$89.000 millones en 2018 a US$91.000 millones en 2019. Y en 2020, a pesar del Covid-19, el volumen del mercado global aumentó un 24% interanual adicional para alcanzar los US$113.000 millones”.

A nivel regional, el informe señala que “a pesar de las adversidades del año pasado impacto significativo en términos de la pandemia de Covid-19, y varias monedas de la región sufriendo una devaluación considerable– es justo decir que el mercado de financiamiento alternativo muestra una tendencia alcista y una gran capacidad de resiliencia ante estas conocidas dificultades. Esto se nota especialmente en el mercado brasileño, mexicano, chileno y colombiano, a través de los negocios de crédito (lending) al consumidor y empresas, así como los modelos de negociación de facturas”.

El estudio fue apoyado por la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, Invesco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto del Banco Asiático de Desarrollo.