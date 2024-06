Reforma previsional: el interés de los senadores por el seguro de longevidad, la propuesta que resurge para destrabar acuerdo

El seguro de longevidad es un mecanismo que ha sido objeto de debate en el país desde hace una década en el ámbito previsional, acaparando miradas cuando los gobiernos no han logrado llegar a consenso respecto de la distribución de la cotización adicional que han propuestos en las reformas sobre la materia.

De hecho, en la discusión de la actual reforma hace justo un año lo propuso Renovación Nacional (RN) en la Cámara de Diputados y fue evaluado positivamente por el gobierno, por lo que asomaba como una de las llaves que podía destrabar la distancia entre el oficialismo y la oposición en la distribución de la cotización extra de 6% que establece el proyecto de ley.

Sin embargo, la industria aseguradora y expertos lanzaron por la borda la esperanza que ese mecanismo generó en algún momento. Por su parte, si bien el gobierno en un principio evaluó incorporar dicha idea, luego la descartó, pues concluyó que sería difícil de implementar y porque estimó que podría no funcionar, al tener un costo creciente y eventualmente sin límite a futuro, además de generar un bajo impacto en las pensiones.

Al respecto, en agosto del año pasado la Asociación de Aseguradores, representada por su presidente, Alejandro Alzérreca, fue tajante: “El seguro de longevidad existe y se llama renta vitalicia. Lo que se está proponiendo no es un seguro de longevidad. Al contrario, es limitar la cobertura del seguro de longevidad actual, que son las rentas vitalicias (...) No es una buena idea y como no sabemos cómo lo quieren implementar, también tenemos dudas respecto a su viabilidad”, dijo.

Además, por esos días los economistas Paula Benavides, José De Gregorio, Eduardo Engel, Patricio Domínguez y Andrea Repetto, publicaron una columna titulada “Seguro de longevidad: una apuesta de alto riesgo”, donde señalaban que hay que “tener presente algunos efectos y riesgos indeseados” de dicho instrumento. Entre ellos, que es regresivo, y que “se debe considerar la alta posibilidad de que en Chile no exista mercado para rentas vitalicias diferidas a largo plazo, por la falta de activos para hacer un calce con los pasivos y por la gran incertidumbre sobre la mortalidad en esa parte de la distribución. Probablemente, la provisión y riesgos tendrían que ser asumidos por una entidad estatal, volviendo a la pregunta sobre si es un diseño ventajoso, sus costos y factibilidad”.

Pero pese a que, con todos esos argumentos, en dicho momento fue descartada la idea de seguir adelante con un seguro de longevidad, ahora esta fórmula vuelve a atraer las miradas de los senadores. Así, por ejemplo, desde Chile Vamos quienes son partidarios de impulsar un acuerdo en la reforma previsional, creen que hay que analizar tal mecanismo.

Hace un par de semanas, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), integrante de la Comisión de Trabajo, planteó que “hay espacio para acuerdo, y la puerta que abre Ricardo Lagos es saludable y es bienvenida”. Eso sí, agregó que “hay que ver de qué manera tú aseguras que esos recursos queden al final en la cuenta de las personas”. Y en ese sentido recordó la fórmula del economista Bernardo Fontaine, y que “el gobierno había planteado también un seguro de longevidad”. Esa misma semana el senador Rodrigo Galilea (RN) también comentó que hay varias alternativas a estudiar, como el seguro de longevidad, mientras que la semana pasada otro senador RN, Francisco Chahuán, recordó que desde su partido propusieron al gobierno destinar 4% a cuentas individuales y 2% a un seguro de longevidad.

Asimismo, las consultas que hicieron este lunes los senadores de la Comisión de Trabajo, Galilea y Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS), al economista que fue a presentar a dicha instancia, Claudio Bonilla, fueron bastante reveladoras en igual sentido. De sus palabras se desprende que han estudiado el tema y que están interesados en saber más.

El senador Galilea pidió a Bonilla que profundice sobre el seguro de longevidad: “Usted dice, el seguro de longevidad es algo que se tiene que estudiar bien. Pareciera tener una opinión formada de que hay que establecerlo, porque efectivamente trae mejoras. Entonces, me encantaría si pudiese profundizar en eso. No sé si han hecho algún modelamiento, ¿cuál es el momento de contratar el seguro de longevidad? ¿Es la cohorte que se está jubilando? ¿Es a través de toda la vida que se va dejando una colita para financiar un seguro que, por definición, va a ser una mutualización del riesgo? ¿Es colectivo? Yo comparto la opinión que tiene usted: no es para nada regresivo, porque efectivamente si es un porcentaje de la cotización o el saldo, siempre los más ricos van a pagar más que los más pobres, y de alguna forma las expectativas de vida se compensan”.

El presidente de RN consultó otra cosa a Bonilla: “Ya que usted pareciera ser muy partidario del seguro de longevidad, que son sistemas mutualizados, en que se comparten riesgos, ¿cómo vería la posibilidad de que a la salida, quizás voluntariamente, pero al menos que la Superintendencia, o alguien, hiciera una licitación colectiva de las rentas vitalicias o los retiros programados, o el mecanismo que se encuentre, del grupo que se jubila en un determinado año calendario?”.

Bonilla respondió que le parecía una buena idea esta segunda propuesta, pero sobre la primera consulta, dijo que “no he pensado en detalle cómo debiese estructurarse este seguro de longevidad”, aunque planteó enviar una propuesta a la Comisión: “Deme tres semanas, y le voy a mandar un escrito de no más de cinco páginas, con una propuesta estructurada respecto de cómo, a mi juicio, uno podría armar un mercado de seguros de longevidad”, sostuvo.

Galilea le pidió, “si no es mucho el abuso ya, le tomo las tres semanas, pero si pudiera hacer una propuesta no solo individual, sino que de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile”. Bonilla comentó que lo plantearía en la FEN, donde es académico. El senador Rojo Edwards (exrepublicano) complementó que “sería súper bueno si nos puede dar una propuesta y ojalá, yo sé que es una patudez, pero ojalá sea de todos, yo sé que es difícil, pero también implica que hubo una discusión interna de muchos puntos de vista. Valoraría eso”.

En tanto, la senadora Sepúlveda señaló: “Yo era bien entusiasta del seguro de longevidad, y la ministra (Jeannette Jara) se comprometió a poder enviarnos una propuesta de disminuir esa regresividad que nos permita de alguna manera igualar, y yo creo que va un poco por el concepto que usted plantea, de cómo aumentar la cotización en aquellas personas que van a vivir más por su nivel socioeconómico (...) Pero, ¿cuánto sube las pensiones este seguro de longevidad? (...) Lo que nosotros hemos estudiado en relación a legislatura comparada, en otros países, fundamentalmente Latinoamérica, es que subiría de un 10% a un 12%. Veamos si usted nos puede a ayudar en si efectivamente esto tiene una repercusión importante en las pensiones”.

Entre los detractores del seguro de longevidad está el economista Eduardo Engel, quien la semana pasada reafirmó que no le gusta esta idea. “Creo que es algo riesgoso y regresivo. Riesgoso porque tiene un diseño complicado de los activos correspondientes, no me queda claro que va a funcionar. Y regresivo porque esencialmente favorece a las personas que van a vivir más tiempo, y eso correlaciona desgraciadamente con el nivel socioeconómico que tienen las personas”, señaló a los senadores de la Comisión de Trabajo.

Si bien hay técnicos que se han mostrado contrarios a un seguro de longevidad, también hay expertos que lo ven con buenos ojos, siempre y cuando sea bien diseñado. Además de Bonilla, se han manifestado de manera favorable a esta idea Soledad Hormazábal, investigadora del Centro de Estudios Horizontal; y Miguel Lorca, doctor en Economía, University of New South Wales, Australia.

El seguro de longevidad también fue mirado durante el último y fallido intento del gobierno de Sebastián Piñera por realizar una reforma previsional. En ese entonces, la exsuperintendenta de Pensiones y actual titular de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, junto al académico del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, Marco Morales, propusieron un seguro de cuarta edad a partir de los 85 años y que reemplazara en un 70% el monto de la pensión inicial.