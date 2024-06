Reforma previsional: senador Chahuán (RN) propone 4% a cuentas individuales y 2% a seguro de longevidad

A poco más de dos años de que el Presidente Gabriel Boric asumiera el cargo, quienes siguen de cerca las tratativas de la reforma previsional aseguran que existe un acercamiento entre el gobierno y la oposición, aunque aún no se logra llegar a un consenso sobre la distribución del 6% de cotización extra, lo que sigue siendo el principal nudo.

Al respecto han surgido diferentes fórmulas, pero ninguna que logre aunar una mirada común hasta ahora. En entrevista con CNN Chile Radio, este martes el senador opositor Francisco Chahuán (RN) se refirió a dicho asunto. Dijo que “lo realista es que el gobierno entienda que no tiene mayoría en el Parlamento (...) Pareciera que el gobierno no lo sabe, porque en definitiva sigue insistiendo con las medidas que estaban contempladas en el programa de gobierno que no tienen ningún piso para avanzar”.

Si bien sostuvo que es necesario avanzar en una reforma previsional, explicó que “nosotros conversamos con la ministra (del Trabajo, Jeannette) Jara, para efectos de proponerle una cosa distinta. Que decía relación con 4 puntos a capitalización individual, y dos puntos con lo cual poder financiar un seguro de longevidad. Esa es una contrapropuesta técnica que hicimos en su momento al Ejecutivo, el Ejecutivo en su momento quedó de estudiarla, tenía una dificultad que fundamentalmente decía relación con las rentas vitalicias, y estaba buscando una fórmula para finalmente resolverlo”.

Agregó que “eso fue en su momento, nunca más hubo una respuesta con respecto a esa contrapropuesta técnica que hizo RN. Y nosotros creemos, sin lugar a dudas, que en caso contrario, hay que avanzar en la medida de lo posible en la reforma previsional”.

Al respecto, puntualizó: “¿Qué implica avanzar en la medida de lo posible? Primero, si estamos de acuerdo en que 4 puntos vayan a capitalización individual, por supuesto, ir en esa dirección. Luego, buscar una fórmula distinta para fortalecer la PGU. Estamos disponibles para ese efecto. Y tercero, es buscar algún otro mecanismo que nos permita mejorar nuestro sistema de capitalización individual, en términos de hacer las comisiones contingentes al ingreso de los fondos de los trabajadores, y establecer otros mecanismos que impliquen mejoras fundamentalmente de nuestro sistema de pensiones”.

El seguro de longevidad fue algo que se analizó en la Cámara de Diputados, pero que parecía haber sido descartado. Sin embargo, en las últimas semanas distintos senadores de Chile Vamos lo han vuelto a mencionar, al menos como una fórmula que se puede analizar para poder incorporar solidaridad en el pilar contributivo.

De hecho, el jueves de la semana pasada el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), integrante de la Comisión de Trabajo, mientras estaba hablando sobre la distribución de la cotización adicional, recordó la fórmula del economista Bernardo Fontaine, y que “el gobierno había planteado también un seguro de longevidad”. Este martes, en tanto, el senador Rodrigo Galilea (RN) también comentó que hay varias alternativas a estudiar, como el seguro de longevidad.