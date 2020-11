Retiro del 10%: diputados de Chile Vamos llegan divididos a votación de este martes en sala

A las 10.00 horas de este martes comienza la sesión en la sala de la Cámara de Diputados donde se votará en general y en particular el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. A diferencia de lo ocurrido con el primer retiro de fondos, esta vez hay menor incertidumbre sobre el resultado, ya que incluso parlamentarios del oficialismo reconocen que se aprobará en general, pero es en particular donde existen mayores dudas sobre algunas indicaciones.

De ser aprobado el proyecto, pasaría a ser visto en el Senado, donde no hay consenso en la oposición. Para la votación del martes, los diputados definieron que se necesitan tres quintos de los votos de los parlamentarios en ejercicio, pese a que desde el gobierno han señalado que esta iniciativa debe ser aprobada por dos tercios, por lo que no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. El gobierno también ha advertido sobre la cantidad de personas que podrían quedar sin fondos para su pensión en caso de prosperar esta iniciativa, y que ascenderían a cerca de 4 millones de personas, ya que con el primer retiro del 10% fueron unos 2 millones de afiliados los que quedaron sin saldo para su pensión.

Por otro lado, si bien hasta ahora el proyecto señala que todos los afiliados a AFP que deseen podrán retirar su 10%, los parlamentarios de Chile Vamos buscarán ingresar indicaciones para que el universo de personas que puedan acceder a estos fondos sea focalizado. Este martes también se votará en sala la moción parlamentaria que busca el retiro de fondos para enfermos terminales. En tanto, este nuevo proyecto para retirar el 10% también trae algunas diferencias respecto a la iniciativa que se aprobó en julio. ¿Qué es lo que se vota este martes y qué resultado se espera?

Votación del 10%

En este segundo proyecto para retirar el 10%, los montos que se podrían solicitar a la AFP son los mismos que los del primer retiro, es decir, entre 35 UF y 150 UF. Si bien desde la oposición aprobarán la iniciativa, en Chile Vamos están divididos sobre la votación en general del proyecto. El jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, cree que los diputados del partido apoyarán en general.

En tanto, este lunes desde la UDI las posiciones estaban divididas, y parlamentarios advertían que durante la noche de este lunes se podría resolver alguna posición. El diputado Andrés Celis (RN) señaló: “Tengo absolutamente resuelto que voy a votar a favor de la idea de legislar este segundo retiro y, en relación a las indicaciones, voy a apoyar todas aquellas que se votaron a favor en la Comisión de Constitución”. El diputado Jorge Durán (RN) dijo que apoyará el segundo retiro “y los cambios que se han ingresado, porque necesitamos sacar este proyecto lo antes posible para dar un respiro económico a millones de hogares que aún no reciben la ayuda suficiente en medio de esta pandemia”. El diputado Eduardo Durán (RN) comentó que “así como voté siempre a favor del primer retiro, esta vez me pongo nuevamente del lado de la gente y votaré a favor del segundo retiro”.

¿Tributarán rentas altas?

Esta vez la Comisión de Constitución de la Cámara acordó que paguen impuestos aquellas personas que decidan retirar fondos. Lo anterior, solo para quienes tengan una renta imponible mensual superior a $2,5 millones. Eso sí, esto sería en caso de que el retiro sea superior a 35 UF ($1 millón). Esta indicación fue aprobada en la Comisión con votos de Chile Vamos y del diputado DC, Matías Walker. De todas maneras, el lunes los parlamentarios tenían dudas respecto de si estaban o no los votos para aprobar este tema en sala, ya que desde la oposición podrían llegar divididos. En todo caso, en la DC tampoco había una postura definida, y esperaban poder resolverlo durante la noche de este lunes. De hecho, el diputado Iván Flores (DC) comenta que “no hay acuerdo de bancada aún. En lo personal no apoyaré el cobro de impuestos a nadie. Estamos en pandemia y si alguien saca su plata, sabiendo que es parte de requerimientos futuros, es porque tiene necesidades urgentes”. Más allá de la DC, hasta el lunes también existía la posibilidad de que parlamentarios de otros partidos de oposición respalden este tema. Por otro lado, el RN Eduardo Durán señaló que “no estoy de acuerdo con el impuesto que se pretende establecer a los mayores ingresos”.

Reintegro de fondos

Otras de las indicaciones que se aprobó en la Comisión de Constitución establece que las personas que retiren el 10% puedan reintegrar los recursos si así lo desean. Esta propuesta obtuvo 12 votos favorables de los diputados y solo una abstención, contando con el respaldo de prácticamente toda la oposición. De esta manera, no se esperan grandes sorpresas para la votación de hoy en sala, donde proyectan el visto bueno para el reintegro de fondos. Esta propuesta señala que adicional al 10% de cotización obligatoria que existe actualmente, se podría cotizar un 5% voluntario para reponer los fondos retirados.

Nuevas indicaciones

Los parlamentarios de Chile Vamos esperan ingresar indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión de Constitución, con las que buscan focalizar el retiro en personas que hayan experimentado una pérdida de ingresos, o hayan perdido sus trabajos. Si bien desde el oficialismo se muestran optimistas, en la oposición los ánimos son diferentes. Incluso desde RN, el diputado Jorge Durán (RN) pidió a los parlamentarios que “por favor no persistan en agregar más indicaciones, pues sólo serán más trabas que complejizarán el retiro y, por lo mismo, no es la señal adecuada. No insistamos con la focalización, ya que es justamente la letra chica que reclaman las personas y que no permite que los beneficios lleguen a tiempo a la población”. El diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que está de acuerdo con lo que propone RN “de insistir con las indicaciones que reducen el universo a las personas que en realidad lo necesitan (...), creo que a pesar de que hayan sido votadas en contra en la Comisión, se puede insistir con ellas en sala, y además habrán otras indicaciones que no han pasado por la comisión, que probablemente se presentarán mañana también”.