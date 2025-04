¿Se acabó o sigue abierto el debate sobre el sistema de pensiones?: candidatos presidenciales fijan postura

Un 64% de la ciudadanía en Chile cree que la reforma de pensiones que aprobó el Congreso en enero y que en marzo se convirtió en ley, “es insuficiente”, y que con ella no se cerró la discusión en materia previsional, mientras que el 36% opina que “sí” acabó ese debate “al menos por un tiempo”.

Eso es lo que arrojó una encuesta de opinión pública de Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, realizada entre el 3 y 10 de abril, en momentos en que quedan algunos meses para que los actuales pensionados empiecen a ver los efectos de las mayores pensiones que promete la nueva ley, y faltan varios años para que todo sea implementado por completo.

En ese contexto, Pulso consultó a los actuales candidatos presidenciales respecto de si tienen pensado incorporar algún tema previsional en sus respectivos programas, o es una materia descartada.

Oposición

El equipo de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respondió que “hoy la prioridad es clara: asegurar una buena implementación de la reforma previsional y que se cumplan los acuerdos para mejorar las pensiones de los chilenos”.

En ese sentido, comentaron que “la reforma no está terminada. Tiene un horizonte de implementación de nueve años, y lo que viene por delante exige responsabilidad política, técnica y, sobre todo, capacidad de gestión. No basta con aprobar leyes: ahora hay que hacerlas realidad, dictando nuevos proyectos, reglamentos y circulares que aseguren su correcta ejecución, con el mundo técnico como un actor clave en este proceso”.

Agregaron que “a la buena implementación debemos sumar una agenda potente de crecimiento económico. Porque sin más empleo formal, sin productividad y sin salarios que crezcan, ninguna reforma será suficiente. Resolver las lagunas previsionales, enfrentar la informalidad y reactivar la economía son tareas urgentes si queremos que este esfuerzo sea sostenido en el tiempo".

¿Qué temas le gustaría promover a la candidata de Chile Vamos?: “Si queremos mejores pensiones, tenemos que empezar por lo esencial: enfrentar la informalidad laboral y reactivar el empleo. Hoy, el 26% de los trabajadores en Chile son informales. Eso significa que casi uno de cada tres chilenos no cotiza y no tiene seguridad social. El trabajo formal no solo es la puerta de entrada a un buen sistema de pensiones, también es clave para el progreso de las familias y el desarrollo del país", dijeron desde el equipo de Matthei.

Añadieron que “lamentablemente, en este gobierno no ha existido una agenda para dinamizar el empleo, y, por el contrario, se han encarecido aún más los costos del trabajo formal, desincentivando su crecimiento. Nosotros creemos que es posible mejorar la calidad del empleo y generar más oportunidades. Porque el empleo es la base de cualquier reforma previsional que quiera mejorar de verdad la vida de las personas”.

En cambio, desde el equipo del representante de Republicanos, José Antonio Kast, tienen una visión distinta. “Para nosotros la discusión sobre la reforma previsional no está cerrada, porque plantearemos, como eje de campaña, la derogación del préstamo que se impuso a las personas en el acuerdo de Chile Vamos con el gobierno”, manifestaron.

Asimismo, explicaron que “los Republicanos buscaremos asegurar que el 100% de la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, sin letra chica ni condiciones. Para nosotros el ahorro individual es irrenunciable”.

Además, aseguraron que “fiscalizaremos todas las decisiones en esta etapa de implementación para asegurarnos que el Estado no busque intervenir en el sistema previsional. En esto, pondremos especial atención en la Superintendencia de Pensiones, que hay que modernizarla para que deje de ser un obstáculo y se convierta en una ayuda para el fortalecimiento del sistema de capitalización individual. La izquierda quiere convertir a la Super de Pensiones en un vehículo ideológico, y no lo vamos a permitir”.

Por su parte, desde el equipo de Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, prefirieron no responder.

Oficialismo

En la otra vereda, desde el oficialismo la exministra del Trabajo que impulsó la reforma previsional, y ahora presidenciable del PC, Jeannette Jara, comentó que “necesitábamos con urgencia cambios que permitieran subir de forma real y concreta las pensiones y desde la cartera que me tocó liderar, logramos avanzar en una reforma previsional que crea un Seguro Social con aporte del empleador, que mejorará las pensiones actuales, sobre todo de las mujeres, y el fortalecimiento del ahorro personal, para elevar las pensiones futuras”.

Agregó que “ahora bien, por cierto, que hubiésemos querido avanzar más en esta reforma. Recordar que el proyecto original buscaba un Seguro Social con más recursos y otros beneficios, y eliminaba a las AFP. Como he señalado, me costó convencerme, pero era mejor avanzar”.

“En lo que venga hacia adelante, hay una serie de conversaciones que se tienen que dar primero. Asumí esta precandidatura recién la semana pasada (hace dos semanas) y tendremos tiempo para dar a conocer todas esas definiciones programáticas. Pero sí, decir que la reforma previsional no es un candado, porque los sistemas de pensiones son dinámicos, especialmente en un país en que está aceleradamente creciendo el envejecimiento de la población", planteó.

En el equipo de la exministra del Interior y candidata del PPD, Carolina Tohá, aseguran que “la reforma previsional acaba de ser aprobada, luego de más de una década de debate y tres gobiernos intentando llegar a un acuerdo. Hoy no es momento de abrir una nueva discusión estructural: es momento de hacer que esta reforma funcione bien".

Desde el equipo de Tohá añadieron que “los sistemas de pensiones son complejos y requieren estabilidad para generar confianza. Nuestro foco estará en que los beneficios lleguen a las personas de forma clara, eficiente y sin trabas. Eso significa asegurar que el Estado cumpla su parte: que los beneficios se paguen de forma ágil y efectiva, que las personas estén bien informadas y sepan qué hacer, que reciban orientación oportuna”.

También indicaron que “una reforma de esta magnitud debe sentirse en la vida cotidiana de los chilenos y chilenas con efectividad”. Y puntualizaron que “los cambios que vienen -desde la creación de fondos generacionales hasta el pago de beneficios y el nuevo rol de las AFP-, no son menores”.

En esa línea, detallaron que “van a impactar la vida de millones de personas, pero aún no se implementan. Por eso, antes de pensar en nuevas reformas, tenemos que lograr que esta dé resultados. Que las personas sepan qué esperar, cómo acceder y puedan ver en su día a día que esto mejora su vida. Solo así se reconstruye la confianza en el sistema y se abren caminos a mejoras futuras”.

Desde el comando de Gonzalo Winter (FA) respondieron que “la reforma previsional del Presidente Boric cumplió lo que tres gobiernos seguidos intentaron sin éxito: subir considerablemente las pensiones de los actuales jubilados, al incorporar elementos de un sistema mixto de pensiones”.

En ese sentido, comentaron que el hecho de “que el 64% de la población piense que la reforma fue insuficiente, refrenda la necesidad de seguir fortaleciendo el Seguro Social y separar la industria, como siempre lo hemos defendido. De hecho, es la implementación del Seguro Social y el aumento de la PGU lo que demostrará que un sistema mixto paga mejores jubilaciones que las AFP. En nuestro gobierno todos los temas serán abordados con la mayor convicción posible, porque entendemos que sigue siendo una prioridad sentida para miles de familias”.

En tanto, para el diputado y representante del FRVS, Jaime Mulet, “esta reforma se aprobó con un amplio acuerdo político entre gobierno y oposición que se gestó vía concesiones recíprocas, pero creo que primero hay que implementar la reforma, y como sabemos, comenzará a regir plenamente en 18 meses más. Luego, hay que esperar y ver cómo avanza y ver cómo funciona al menos algunos años más y evaluar. Entonces, no tengo en mis prioridades una reforma al sistema previsional, salvo, apenas podamos fiscalmente, aumentar la PGU".

Aunque no es parte de la coalición de gobierno, Alberto Undurraga, presidente de la DC, quien también busca competir por la presidencial, cree que “el desafío principal está en la implementación y en sostener los acuerdos de la reforma de pensiones para que los beneficios sean recibidos por las personas”.

Undurraga agregó que “especial importancia tiene el bono tabla (y beneficiar a millones de mujeres en Chile), la licitación de carteras por parte del ejecutivo (y bajar la comisiones), y traspasar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, sin afectar a los trabajadores y trabajadoras en sus beneficios”.

Desde el equipo de la candidata presidencial del PS, Paulina Vodanovic, no se obtuvo respuesta.