Las AFP redefinen el rol de la Asociación tras la reforma de pensiones

Las AFP están en un proceso de revisar y cuestionar todo lo que hace el gremio que las representa. Así lo comentan altos ejecutivos de la industria.

Todo partió así: tal como es habitual cada año, quien lidera la Asociación de AFP debe presentar a sus socios -seis de las siete administradoras del mercado, Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo; solo Uno no forma parte del gremio- un presupuesto anual: la cifra incluye sueldos para un equipo de 18 personas y financiamiento de proyectos de distinto tipo, como seminarios, publicidad, estudios, asesores y capacitaciones. Esto es revisado por el comité de gerentes generales y luego se requiere de la aprobación de los socios en una asamblea.

El año pasado, por las cuotas ordinarias que pagaron las AFP, la Asociación recibió un total de $5.189 millones, esto es levemente inferior -0,5% menos- que lo que aportaron en 2023, pero es un 47,5% superior que los $3.517 millones que desembolsaron en 2022, según revelan los estados financieros de las AFP socias.

En enero de este año, la aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso era inminente. Y no era cualquier cambio, sino que la mayor reforma desde que en 1981 se creó en Chile el sistema de capitalización individual. Bajo este escenario de incertidumbre, era muy difícil definir el presupuesto del gremio para 2025. Y pusieron en pausa la definición presupuestaria.

02/10/2023 PAULINA YAZIGI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Una vez que el proyecto ya era una realidad, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, presentó el nuevo presupuesto para el año, algo que no fue bien recibido por los gerentes generales y los presidentes de las gestoras, ya que no distaba mucho de lo que habían aprobado para 2024, lo que, a juicio de las AFP, no representa la nueva realidad de la industria, ya sin la reforma como amenaza.

“Ya no corresponde que le llamemos sistema de AFP, porque pasa a ser un sistema de pensiones mixto”, declaró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras la aprobación del proyecto. Esa es la nueva realidad: un sistema donde el gobierno no logró terminar con las AFP y debió renunciar a la idea de separar la industria, pero sí avanzó hacia mayor competencia y menores comisiones mediante la licitación del stock de afiliados.

Las AFP pidieron entonces a la presidenta del gremio que presentara una nueva planificación estratégica, cuestionando todo lo que hacen hasta ahora y poniendo foco en la implementación de la reforma, aseguran dos ejecutivos de la industria.

Como igualmente se necesitaban recursos para poder operar, preliminarmente aprobaron una cuota para estos primeros meses del año, pero se espera que, probablemente en mayo, cambien de manera relevante las prioridades y el foco que hasta ahora ha tenido la Asociación, con un nuevo presupuesto que deberá presentar Yazigi.

11 Noviembre 2022 Foto tematica AFPs, Planvital, Capital, habitat, Modelo, Uno, Provida, pensiones, Jubilaciones, pensionados, reforma pensiones, jubilados, trabajaodres, cotizaciones. Foto: Andres Perez Andres Perez

Por ejemplo, anteriormente tenían destinado un presupuesto para hacer estudios sobre la reforma de pensiones, encargaron múltiples encuestas, hicieron seminarios, contrataron asesores políticos en el marco de la tramitación del proyecto, así como también inyectaron recursos para hacer campañas publicitarias. De hecho, solo en este último ítem el año pasado las AFP aportaron $ 3.055 millones a la Asociación, mediante cuotas extraordinarias pagadas a lo largo de 2024. Los estados financieros de Planvital confiesan el objetivo de esos montos: financiar “campaña comunicacional AFP”, dicen sus balances.

Esto, en un año que estuvo marcado por la campaña publicitaria “Yo quiero elegir” que impulsó el gremio. “Que el 6% adicional de tu cotización previsional vaya completo a tu cuenta individual. Sin letra chica”, decía uno de los spots que fue cuestionado por el gobierno en reiteradas ocasiones.

“Es muy impresionante lo que han hecho las AFP durante todos los últimos años, una campaña sistemática en contra de toda idea de reforma previsional”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en octubre de 2024. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, varias veces emplazó a las AFP a transparentar cuánto dinero habían gastado en hacer estas campañas comunicacionales.

Ahora, ya nada de eso es necesario. En cambio, están evaluando si el dinero que destinaban a este y otros ítems se mantiene o no. En caso de no hacer cambios presupuestarios, sería para hacer otro tipo de estudios; contratar otro tipo de asesores y hacer otro tipo de campañas publicitarias. Todo eso, ahora, con foco en la implementación de la reforma.

Es más, en momentos en que las AFP están enfocadas en ahorrar costos y eficientar procesos, dado que la nueva ley promete reducir su rentabilidad, también hay actores de la industria que estiman que se podría hacer un recorte presupuestario en el gremio. Un ejecutivo asegura que el escenario para las AFP se ha puesto cuesta arriba y que como Asociación no pueden seguir gastando lo de siempre. Pero todo eso está en evaluación.

AFP - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION - AFPS - SISTEMA PREVISIONAL - TEMATICA - PREVISION - PULSO - EN PORTADA 30 de Enero de 2011/SANTIAGO Recorrido por oficinas de AFP en el centro de Santiago Foto:JOSE ZU IGA/AGENCIAUNO - Santiago - Region Metropolitana - Chile - Jose Zuiga JOSE ZUIGA

Fin de Mis Beneficios AFP

Uno de los programas que el gremio ya definió cortar es Mis Beneficios AFP, señalan distintos actores de la industria. “Este es un programa que existe desde el año 2018 y funciona como una plataforma, en el que los diversos comercios ofrecen oportunidades de ahorro a todos los afiliados y pensionados”, comentó Yazigi en la cuenta pública que hizo el 25 de marzo pasado. Básicamente, ofrecen descuentos en distintos comercios.

En esa oportunidad, Catalina Cavada, subgerenta de vinculación de la Asociación, explicó que 1,3 millones de personas han utilizado el programa que “tiene alrededor de 150 comercios ya, y eso nos tiene muy contentos, tiene distintas categorías: salud, educación, panoramas, pymes y hogar”. En 2024 lanzaron una app que ya descargaron 6 mil personas y actualmente están piloteando una tarjeta “en la Región Metropolitana (que tienen 2.400 personas) y esperamos llegar a todo Chile”, dijo Cavada.

Este es un programa que venían revisando las AFP desde hace tiempo, pero que recién ahora se habría zanjado su destino. Ello, tras hacer una evaluación del impacto que tiene y cuánto cuesta al gremio.

Justamente la gerencia de vinculación, que comanda Alejandra López, es también un área donde la Asociación planea hacer cambios.

Lo que pagan las AFP

La cuota ordinaria que paga cada AFP al gremio es variable, porque depende también del tamaño que tenga cada administradora, tanto en número de afiliados como en monto de activos administrados.

Habitat es la que hizo el mayor pago el año pasado ($1.211 millones), mientras que Modelo hizo la menor inyección de recursos ($569 millones). Entremedio se ubicaron Provida ($998 millones), Capital ($987 millones), Cuprum ($816 millones), y Planvital ($608 millones).

Eso es solo lo que respecta a las cuotas ordinarias, es decir, lo que se definió para el presupuesto oficial de 2024. Pero también hay gastos extraordinarios que se presentan cada año.

Es que cada vez que la Asociación de AFP quiere hacer una campaña publicitaria relevante, que está fuera del presupuesto aprobado, debe ir al comité de gerentes generales y al comité de presidentes, para presentar el spot que quieren hacer, y los recursos extraordinarios que requieren para hacerlo realidad.

Eso fue lo que ocurrió el año pasado, y que se tradujo en cuatro cuotas extraordinarias que pagaron las AFP en 2024 que sumaron $3 mil millones adicionales para el gremio. En este caso, lo que pagó cada AFP se repartió en partes iguales, ya que cada una inyectó cerca de $550 millones.

El total de lo que recibió la Asociación por recursos extraordinarios en 2024 es cinco veces más que lo desembolsado por las AFP en 2023 ($590 millones), pero solo es levemente superior a los $2.940 millones que pagaron en 2022, cuando hicieron campañas publicitarias por el retiro del 10%, pero también en el marco del plebiscito constitucional. De hecho, fue ese año cuando surgió la campaña publicitaria “Yo quiero elegir”.P