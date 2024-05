SEC aplica millonarias multas a CGE y Enel por cobros erróneos en sus boletas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó millonarias multas a CGE y Enel por incumplir con la normativa que regula los procesos de facturación de consumos, tras denuncias de vecinos en distintas zonas del país.

Estas multas que aplicó el regulador ascendieron a 30.000 UTM en el caso de CGE y de 6.000 UTM en el caso de Enel. En total la sanción a estas compañías asciende a $2.355 millones.

“Valoramos las denuncias de la ciudadanía, las que permitieron detectar estas infracciones a la normativa, las que, además, fueron descubiertas a través del monitoreo que realizamos, constantemente, de los servicios que la industria energética entrega a las y los ciudadanos. Por lo mismo, es importante revisar las boletas, preguntar a la empresa a que se refiere cada cobro y denunciar, ante la compañía o en www.sec.cl, si es que tienen dudas con respecto a los ítems que aparecen en sus boletas, mensualmente”, dijo Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza.

Los vecinos que hicieron las denuncias ante la SEC, señalaron que las boletas que recibían, no se ajustaban a sus consumos habituales de energía eléctrica. Los vecinos afectados indicaron que aparecía en sus boletas, una glosa de Consumos No Registrados, CNR, con montos que no tenían justificación, según indicó la SEC en un comunicado.

La SEC aclaró que la normativa vigente contempla la operación de los CNR, pero solo en casos justificados y que deben ser informados primero al regulador.

En el caso de CGE, fueron 12.731 los clientes afectados por estos cobros, donde la compañía no se ajustó al procedimiento, según explicó la SEC. En cuanto a Enel, el regulador indicó que fueron 7.252 los clientes afectados, por cobros que no se ajustaban a la energía consumida.

Por último, la SEC informó que Enel ya ha realizado la devolución de cobros erróneos realizados a sus clientes, cifra que llegó a $250 millones. En el caso de CGE, se han realizado algunas devoluciones, pero faltan otras.