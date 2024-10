Senador PS responde a Marcel tras críticas a gestión en algunos hospitales: “Es muy fácil desde un escritorio hablar de la ineficiencia”

El senador Juan Luis Castro (PS) respondió a los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien cuestionó la gestión de recursos en algunos hospitales. El parlamentario oficialista dijo que es muy fácil hablar de ineficiencia desde una oficina.

“Yo le quiero decir responsablemente al Ministro de Hacienda que critica con liviandad y con cierto grado de frivolidad que hay ineficacia o falta de producción que hoy día no solo no conoce, sino que está despreciando la gestión que están haciendo hospitales. Que no digo que sea la óptima ni la mejor, pero es una gestión que busca salvar la vida de las personas. Es muy fácil desde un escritorio hablar de la ineficiencia, que se gastan antes la plata, como se le va a despilfarrar a la plata”, indicó el senador.

Y agregó que “esta es una crisis sistémica, generalizada, y el ministro de Hacienda, a quien respeto, pero no comprendo, lo emplazo, a que toda muerte que ocurra en los hospitales se haga cargo, desde las oficinas de la calle Teatinos, porque el sistema público no resiste más y estamos indignados, no por nosotros, ni por ningún interés, sino porque hoy día la salud pública está colapsando a costa del desfinanciamiento de Hacienda”.

En una entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado señaló que “la Dipres no asigna recursos a nivel de hospital, ni a nivel de alas de hospital, ni de servicios clínicos, los asigna a nivel de servicios de salud y son los servicios de salud los que tienen que administrar los recursos con todos los establecimientos que dependen de ellos”.

Asimismo, planteó que “tenemos hoy día casos de servicios de salud que en el conjunto no tienen mayores desequilibrios, que han ido ejecutando en el conjunto con normalidad su presupuesto pero a su interior tienen hospitales deficitarios entonces hay algún tema de gestión que con seguridad hay que resolver”.