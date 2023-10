Terremoto en WOM: despiden a parte de la primera línea gerencial

Chris Bannister llegó con todo a WOM. Ya había estado a la cabeza de la empresa hace poco más de 5 años, pero hoy el escenario es muy distinto al de ese entonces.

El ejecutivo que asumió hace 13 días la gerencia general de la compañía, hoy despidió a parte de la estructura gerencial de la firma. Es así como salieron la Directora de Valor Humano, Sandra Díaz; la Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legal, Catalina Achermann, el Vicepresidente de TI, Facundo Trillo, el auditor José Andrés Calderón y el gerente de Estrategia Pablo González.

La compañía confirmó que realizó estos cambios organizacionales, aclarando que la prioridad de Bannister es fortalecer la operación en Chile. “Estos cambios reflejan la necesidad de la empresa de enfocarse en recuperar su energía y volver a sus raíces viviendo sus valores para convertirse en el mejor operador 5G de Chile y la empresa número uno del país”, indicaron.

Asimismo, fueron enfáticos al decir que los US$ 100 millones que la compañía planeaba invertir en Colombia, se limitaron a US$ 16 millones, y que los US$ 84 millones de diferencia no se invertirán en ese país, al menos en los siguientes 12 meses.

Chris Bannister regresó a la gerencia general de WOM hace menos de dos semanas.

De esta forma salió al paso de las dudas en torno a que los recursos de Chile se estaban yendo a ese país.

Asimismo, con estos cambios Bannister pretende demostrar a la autoridad del sector, que tiene la firme intención de hacer cambios. De hecho este martes se espera que se reúna con el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya.

El regreso de Bannister

Hace menos de dos semanas, Chris Bannister, conocido como el tío WOM, regresó a la gerencia general de WOM. Esto tras un complejo proceso para poner en marcha la red 5G, que debido a su atraso la empresa arriesga multas y el cobro de una millonaria boleta de garantía.

El CEO habría llegado con la intención de que las cosas vuelvan a ser como antes, lo que ya hacía prever que haría cambios profundos dentro de la compañía, y este lunes se concretaron con la salida de varios gerentes. Bannister se fue de WOM en agosto de 2018.

Hoy el escenario es distinto al de 2018. Tiene al menos cinco frentes abiertos: el conflicto técnico y legal con Subtel por el atraso de la puesta en marca de la red 5G; terminar de levantar esa infraestructura; recuperar la confianza de los inversionistas y tenedores de bonos; mejorar la relación con los proveedores; y recuperar la mística del equipo.

Bannister vuelve a WOM con una serie de desafíos.

Estos frentes son complejos e importantes, ya que están perjudicando el desempeño de la deuda de la compañía. Los bonos a 2024 y 2028 están en su menor nivel en más de 5 meses.

Chris Bannister está contra el tiempo para dar señales de lo que hará, y su carta que tiene es mostrar que las cifras operacionales de la compañía están bien encaminadas.

Otra de sus prioridades sería solucionar problemas con los proveedores, y estará de lleno solucionando el tema de la red 5G.