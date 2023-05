Von Appen por plan de gas de Enap: “Si esto es régimen, evidentemente es una competencia desleal "

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen, se refirió al plan “Gas para Chile” y la participación de Enap señalando que “es un piloto y es un volumen bajo, pero si esto es régimen, evidentemente es una competencia desleal porque se estaría subsidiando a una empresa que no puede ser rentable por sí misma y no corresponde eso”.

Esto, luego de las críticas por el plan piloto de la empresa estatal en el que se gastó en promedio $117 mil por cada cilindro para ser vendidos por $15.000 cada uno. “Las empresas del Estado tienen que competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, que finalmente son los ahorros de los inversionistas”, señaló el presidente del gremio en radio Infinita.

Además, en radio Duna, el empresario apuntó a que “no lo veo necesario (la participación estatal). Si se quiere más competencia, busquemos que más empresas entren dentro del mercado. Yo creo que hoy es un mercado con el que en general la ciudadanía está contenta en la calidad de servicio”.

En esa línea, Von Appen explicó que las razones por el aumento de precios son internacionales, debido a que “gran parte del suministro se importa”, señaló. Sin embargo, reiteró que si el Estado quiere participar del mercado del gas “tiene que hacerlo de manera eficiente y en igualdad de condiciones para competir con el sector privado”.

“Es válido que el Estado quiera tener una empresa estatal. Pero viendo este caso en el cual no sabemos si estamos realmente ayudando a las personas que queremos ayudar porque no sabemos quiénes están comprando esos cilindros (…) Relegar al sector privado a un segundo plano no corresponde con la realidad que hay en Chile”, afirmó.

Von Appen señaló que la forma para detectar si la participación del Estado se está haciendo correctamente “es teniendo competencia, porque podemos comparar con otras empresas del mercado para detectar si es que se está haciendo de manera eficiente”.

“Que el Estado dedique recursos y gestión en algo así... me parece que hay otras prioridades como la Seguridad, Educación y Salud, etc.”, agregó el presidente de Sofofa.