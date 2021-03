“Ya está financiado”: Ministro de Hacienda defiende y explica de dónde se sacarían los recursos para el aumento de pensiones

Ante las críticas de economistas de varios sectores, entre ellos el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, acerca del financiamiento de la reforma previsional, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó de dónde se sacarían los 1,2 puntos del PIB para la Reforma (aumento) de Pensiones que está en discusión en el Congreso.

Según Cerda, entrevistado en Mesa Central, los recursos por cerca de US$4.500 millones en régimen, es algo que “ya está financiado”, y agregó: “Ya pasamos por una reforma tributaria que nos dio 0,8 puntos del PIB. Pero, además, dentro del sistema de pensiones antiguo, el fisco tiene un déficit de 1 punto del PIB. Este sistema se irá acabando y dará espacio”. Reforzando la idea, argumentó: “De lo que estamos hablando es que este gasto permanente del sistema antiguo va a ir desapareciendo y generando holgura”.

De esta forma, sumando las cifras expuestas por la autoridad, existiría un total de 1,8 puntos del PIB sumando ambos ítems, cantidad superior al 1,2 que se requiere.

El ministro de Hacienda comentó también que con esta reforma se logrará “muy luego” tener una pensión universal. “Existen distintas visiones en el Congreso y eso es legítimo, pero dada la magnitud, tenemos que ponernos de acuerdo”. Incluso, concluyó: “No me pongo en el escenario de que no se apruebe la reforma de pensiones, porque tenemos los recursos fiscales. Si no vamos con la reforma, sería una frustración muy grane para nuestros compatriotas”.

Tercer retiro del 10%

Con respecto a la crisis económica producto de la pandemia, Rodrigo Cerda enumeró nuevamente las medidas que ha tomado el gobierno, más las que espera lograr, como el nuevo bono clase media por $400.000; cuya aprobación debería hacerse por Proyecto de Ley en el Congreso , debido a que no está contemplado en la Ley de Presupuesto.

“Una cantidad importante de la población está en fase 1 y 2, lo que tendrá un impacto sobre la economía. Nosotros como gobierno hemos tratado de anticiparnos con una batería de propuestas (Ingreso Familiar de Emergencia, reforma de pensiones y subsidio al empleo, entre otras), y ahora, vamos a ir con este Bono Clase Media al Congreso. (…) Somos un gobierno dialogante, pero nos preocupa que sea aprobada. Le pedimos al Congreso que nos ayude a despacharla rápido”.

Ante la consulta del periodista Iván Valenzuela, sobre si ese apuro no es una manera de tratar de parar un tercer retiro del 10% de las pensiones, Cerda fue enfático: “Son cosas distintas. Lo que ocurra con un tercer retiro, lamentablemente, no está dentro de las reglas del juego de nuestro marco institucional. Lo entendemos, pero no podemos apoyarlo. Hay mucha gente que tiene en su cuenta saldo cero. Estamos generando expectativas que no se van a poder cumplir, principalmente en los grupos más vulnerables.