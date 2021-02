¿Cómo detectar videos falsos de Marte en redes sociales?

Las redes sociales tienen grandes beneficios, como la inmediatez con la que se puede compartir la información, pero a su vez, también presenta complicaciones, como son las fake news o noticias falsas, las que abundan.

Como es de conocimiento público, el rover Perseverance llegó a Marte, tras lo cual la Nasa, a cargo de la misión, comenzó a liberar material gráfico captado por el robot en el planeta rojo. Dichas imágenes y videos causaron mucha impresión, sobre todo por su alta definición.

Sin embargo, también han surgido video falsos, o que no corresponden al Perseverance. Juan Carlos Beamin, astrónomo y coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma, explica cómo diferenciarlos.

Lo primero. “Simple, si proviene o no de la Nasa. Ellos son los primeros en recibir los datos y serán los primeros en hacerlos públicos, no dejarán que ese crédito se lo lleven otros”, aconseja.

Rover Marte NASA 2020. Crédito: Nasa

Por ejemplo, algunos usuarios en Facebook y Twitter compartieron un video atribuido al rover Perseverance de la Nasa. La grabación en realidad es de otro robot de la Nasa, el Curiosity, el que se encuentra en Marte desde 2012.

El sonido no es real, “al parecer son datos del sismógrafo de la misión InSight que se transformaron. Curiosity no tiene micrófono y lo que vemos es una panorámica compuesta por miles de imágenes, y como sabemos, las fotografías no tienen audio”, señala Beamin.

Además, “en el video se aprecia una panorámica del cráter Gale, lugar donde está Curiosity, Perseverance, en cambio, se encuentra en el cráter Jezero. El lugar de amartizaje actual tiene cincuenta kilómetros de diámetro y es uno de los deltas mejor conservados de la superficie de Marte, en la Tierra, se han encontrado fosilizados microbios de miles de millones de años en rocas de deltas similares”, añade el astrónomo.

Los sonidos de Marte tienen ruido, no son limpios

Tras el exitoso amartizaje del Perseverance se inició un procedimiento para poner en marcha los sistemas e instrumentos del explorador, con lo que la Nasa podrá, paulatinamente ir publicando videos e imágenes.

“Sé que es apasionante, pero hay que tener paciencia, tenemos que esperar mientras se descarga el material que se está enviando. La conexión es mucho más lenta que lo que estamos acostumbrados con nuestras redes”, explica Beamin.

Imagen de Marte. NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS

De los dos micrófonos que posee el rover, uno dejó de funcionar durante el descenso, aun así, el vehículo fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie. “Los sonidos que llegarán en general tendrán ruidos asociados del funcionamiento del rover y no serán perfectamente limpios -los originales-, serán ráfagas de viento en general no tan fuertes y no tan constantes en el tiempo”, explica Beamin.

También ha circulado una imagen de la superficie de Marte con un hermoso cielo estrellado. “En este caso se trata de una mezcla artística, a diferencia de lo observado por Perseverance, se agregó el cielo para dar una impresión real de 360°”, añade el astrónomo.

Beamin acalara que el Perseverance no está equipado con cámaras optimizadas para observar el cielo nocturno, y por ello las mejores imágenes serán del terreno y no del cielo. “En todo caso es imposible que sean reales ya que en ellas se ven las nubes de Magallanes, dos galaxias satélites de la vía láctea que se ven preferentemente desde el hemisferio sur, pero el rover aterrizó en el hemisferio norte de Marte”.