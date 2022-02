¿Contraseña segura? Estas son las categorías de claves más hackeadas en Facebook y Gmail

Actualmente existen muchas malas prácticas en el mundo virtual, lo que obliga a los usuarios a tomar ciertos resguardos. Algunos básicos, otros más avanzados. Dentro de los primeros, se encuentra el elegir una clave segura.

No es una tarea fácil. Son muchas las contraseñas que se requieren para acceder a diversas plataformas, servicios, etc. Una costumbre ya tan cotidiana, que no es extraño que se usen algunas simples y fáciles de recordar. Pero esa confianza en lo “simple” es una debilidad si de resguardar la identidad digital se trata.

¿Cuáles son los errores más comunes? Un reciente estudio internacional, reveló las contraseñas que jamás se deben elegir en Facebook y Gmail para disminuir el riesgo de ser hackeadas.

El trabajo analizó 100.000 contraseñas violadas tanto en Facebook como en Gmail, proporcionadas por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC), y luego las agrupó en más de 30 categorías, desde animales hasta signos zodiacales. Si alguna es la que usted usa, quizás sea hora de pensar en cambiarla por algo más creativo.

Mascotas y amor

Los expertos responsables de la investigación advirtieron que la mayoría de las personas eligen claves similares, lo que facilita el trabajo de quienes realizan estas malas prácticas.

Dentro de los resultados destaca que la mayoría de las tienden a usar variaciones de la misma contraseña, con un número o carácter ligeramente diferente.

Lo anterior es uno de de los errores más comunes: el reciclaje de contraseñas.

Un problema que parte con la creación de la propia contraseña. La mayoría de las veces, las personas crean las que son fáciles de recordar, como fechas de cumpleaños, nombre de hijos o hijas, dirección de la casa, etc., lo que generalmente significa que son cortas y simples, pese a que ahora la mayoría de los servicios tienen requisitos para una longitud mínima y los tipos de caracteres que deben incluirse.

De todas las categorías estudiadas, el primer en las contraseñas más comúnmente pirateadas fueron aquellas relacionadas con nombres de mascotas y los términos cariñosos. Las 20 frases principales de esta categoría se incluyeron en 4.032 de las contraseñas pirateadas más frecuentemente estudiadas con los tres nombres de mascotas más utilizados en las contraseñas de todo el mundo y los términos alusivos al amor fueron ‘Amor’ (1492), ‘Bebé’ (417) y ‘Ángel’ ( 330).

Y aunque a menudo puede usar nombres de mascotas para referirse a sus seres más cercanos y queridos, probablemente no sea la mejor idea usar estas populares palabras de cariño en contraseñas. “Facilita que los piratas informáticos adivinen y accedan a su información personal, especialmente si usa regularmente esos nombres de mascotas en el dominio público y en las redes sociales”, dice el reporte. Los signos zodiacales y los animales también encabezan la lista.

Los nombres de las y los usarios se clasificaron como la segunda categoría de contraseñas más comúnmente pirateadas con 3.913 de los 20 nombres principales incluidos en las contraseñas violadas. ¿Los nombres más pirateados? ‘Sam’ (313), ‘Anna’ (300) y ‘Alex’ (240).

El estudio también aconsejó específicamente a los usuarios que se mantengan alejados de las contraseñas que incluyen cosas como deportes, marcas de automóviles, comida, colores, ciudades y países, entre otros.

Secuencia de números

Según el NCSC, otras contraseñas populares no recomendadas son aquellas que presentan una secuencia de números como “123456″ (23,2 millones de usuarios), “123456789″ (7,7 millones de usuarios) y “1111111″ (3,1 millones de usuarios). Además, el cibercrimen se ha disparado un 600% desde la pandemia de Covid-19.

Contraseñas de secuencias de números son otras de las más frecuentes.

Manu Chatlani, director agencia digital Jelly, señala que nada te protege 100% si vas a tener conductas poco seguras en lo digital, “como caer en un sitio falso, compartir tu clave con un tercero, entre otras cosas”. Por ello, resalta “una contraseña segura es un muy buen primer paso”.

Un paso muy necesario con la actual digitalización de la vida. “Y no basta tener una y repetirla en todos los servicios que utilices. Sería como ponerle la cerradura de tu casa a todos los lugares que frecuentes”, señala Chatlani.

“Al ver qué categoría tenía la mayor cantidad de contraseñas violadas, el estudio puede revelar los temas o categorías de contraseñas que se deben evitar en su totalidad para mantenerse seguro en línea”, señala el documento.