El lamento de José Maza y María Teresa Ruiz: solo verán el eclipse desde Santiago

El eclipse solar total del próximo lunes 14 de diciembre es excepcional y por lo mismo, ha generado gran expectación por viajar a la zona.

Sin embargo, hay dos personas que no podrán ir a la zona y lo lamentará más que ninguna otra. Se trata de los Premio Nacional de Ciencias, José Maza y María Teresa Ruiz. Ambos no podrán ser testigos presenciales del fenómeno natural, debido a los riesgos que implica la pandemia.

Maza está triste. “Yo no voy a ir al eclipse desgraciadamente, muy a mi pesar, porque a mis 72 años soy una persona de riesgo, y el encargado de cuidarme soy yo. Tengo que tomar absolutamente todas las precauciones para que no me vaya a contagiar con este virus, así que desgraciadamente me quedaré acá en mi casa en Santiago”.

Para María Teresa Ruiz la situación es similar. “Yo estoy con mucha pena porque ya hace casi un año tenía planeado ir con toda mi familia al sur, a ver el eclipse total, pero vino la pandemia y cambió todos los planes. Mi marido y yo, que somos del grupo de riesgo, nos hemos estado cuidando todos estos meses. No hemos visto a la familia, solo de manera virtual. Y nos hemos cuidado esperando que llegue la solución final”.

La astrónoma, debido al riesgo que implica la pandemia, verá el eclipse desde su casa.

Le recomiendo a la gente que vaya, que lo haga siguiendo todas las recomendaciones sanitarias que corresponden, disfruten del evento y que ciertamente lleven protección para la visión, el sol no se puede mirar a simple vista bajo ninguna circunstancia, nunca, ni siquiera en los eclipses. “Hay que llevar anteojos especiales para ver el sol, mantener mascarilla y todo lo demás como precaución sanitaria. No queremos que aumenten los contagios de Covid-19 producto del eclipse”, solicita Maza.

Ruiz señala que no quiere exponerse con su marido, “y tampoco al resto de mi familia a que nos podamos contagiar. Es difícil planificar y no tener ningún contacto que pueda ser peligroso cuando uno en realidad anda en lugares nuevos”.

El astrónomo de la Universidad de Chile, que fue uno de los grandes protagonistas del eclipse en el norte del país en 2019, reconoce que “siempre es una decepción el no poder ir a un evento tan único y especial, tan potente como un eclipse solar, pero la verdad es que los astrónomos estamos acostumbrados a las decepciones. A miles de astrónomos se les ha nublado, se les han aguado los planes al atravesar el mundo por un eclipse o por un tránsito de Venus”, señala.

La astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997, sin embargo cree que si uno tiene la oportunidad de hacerlo sin riesgo, “creo que vale la pena ir, tomando todos los cuidados de usar la mascarilla y cuidados para el eclipse, usar los anteojos especiales porque será un eclipse extraordinario que va a ocurrir a la mitad del día, cerca de la una de la tarde y en un lugar tan maravilloso como esos parajes del sur”.

José Maza fue el gran protagonista del eclipse solar de 2019. En la imagen en el estadio La Portada de La Serena.

Ruiz establece que el sur tiene ciertas ventajas, “no tienes porque ir a meterte a las ciudades que van a estar más llenas de gente, es un lugar bastante rural, de tal manera que no creo que cueste mucho encontrar un lugar donde no haya gente alrededor y que uno simplemente no necesite un cerro, como se necesitaba en el eclipse del norte, donde había que estar en uno, ya que el eclipse ocurría muy cerca de la puesta del Sol. Aquí es simplemente levantar la vista, donde sea que uno esté y podrá ver el eclipse”.

Maza es sensato. “Yo ya estoy en una edad que si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie. Así que me quedaré en mi casa”.