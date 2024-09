Un domingo por la mañana de finales de agosto de 2024, una niña de nueve años llamada Eli-zé du Toit estaba sentada en el porche de sus abuelos cerca de un pequeño pueblo de la provincia sudafricana del Cabo Oriental, cuando escuchó un largo estruendo y luego un crujido en una higuera cercana. Mientras miraba, una roca cayó del árbol. Cuando Eli-zé lo recogió, se dio cuenta de que la roca tenía una costra negra y un interior gris “como el hormigón”.

Era cálido en la corteza y frío en el interior. En otras partes del Cabo Oriental, videos y fotografías en las redes sociales de una luz brillante en el cielo alertaron a los científicos sobre la posibilidad de que un meteorito hubiera caído en el área. Un meteorito es un pedazo de basura espacial rocosa que sobrevive después de chocar con la Tierra. El 26 de agosto, un día después del evento, los científicos confirmaron que había suficiente evidencia para vincular los dos eventos con un fragmento de roca “probablemente del tamaño de un automóvil” que ingresó a la atmósfera de la Tierra y se desintegró sobre el Cabo Oriental.

El misterioso meteorito que cayó al lado de una niña de 9 años: ¿Qué tan probable es que esto ocurra?

La roca que encontró el joven Eli-zé era solo un pequeño fragmento de ese meteorito, con un peso de unos 90 gramos. El informe se dio a conocer en una conferencia de prensa en la que participaron científicos de la Universidad Nelson Mandela, la Universidad de Rhodes y la Universidad de Witwatersrand, el 3 de septiembre ¿Qué tan raro es que caiga un meteorito y por qué es tan importante estudiarlos?

En 2023, dos meteoritos encontrados en una granja en la provincia del Cabo Norte se convirtieron en el 50º y 51º del país en ser reconocidos formalmente por el comité de nomenclatura de la Sociedad Meteorológica, que adjudica todas las nuevas presentaciones de meteoritos de todo el mundo. Una vez que este espécimen haya pasado por ese proceso, se convertirá en el 52 en la lista del país.

Meteorito. Referencia.

Hay poco más de 75.000 meteoritos en la base de datos de la sociedad, aproximadamente la mitad de ellos provienen de la Antártica, con el Sahara en segundo lugar. Los eventos individuales por los cuales la mayoría de estos meteoritos cayeron a la Tierra son desconocidos e incluso sus ubicaciones pueden no ser exactamente conocidas en el caso de las piedras saharianas, que son recogidas por los pueblos nómadas. Eso significa que los científicos pierden información crucial.

Sudáfrica probablemente tiene muchos más meteoritos que no han sido identificados como tales porque no se destacan donde han aterrizado o no se ven lo suficientemente inusuales como para que la gente los examine.

Los meteoritos son piezas de nuestro sistema solar que caen a la Tierra, donde pueden ser estudiados sin tener que enviar costosas sondas al espacio para examinarlos en su origen. Contienen una gran cantidad de información sobre los orígenes de nuestro sistema solar y los cuerpos rocosos que contiene, lo que nos ayuda a comprender su origen y evolución, e incluso la de la Tierra.

Meteorito. Imagen de referencia.

¿Qué sabemos de este meteorito?

Existen diferentes tipos de meteoritos. Las más comunes son las condritas: constituyen aproximadamente el 86% de todos los meteoritos que se han encontrado en todo el mundo. Son los objetos sólidos más antiguos del sistema solar, formados hace unos 4.570 millones de años.

Los científicos tienen un interés particular en las condritas carbonáceas; como su nombre indica, contienen carbono y recientemente se han desplegado varias sondas espaciales para traer muestras de este tipo desde el espacio, de modo que puedan estudiarse como un posible elemento clave para los componentes básicos de la vida en la Tierra.

Un poco más de la mitad de los meteoritos restantes que se han encontrado en la Tierra son acondritas, y el resto son hierros. Los meteoritos sudafricanos más recientes encontrados antes de este eran ambas condritas, mientras que uno encontrado en Botsuana en 2018 era una acondrita.

La masa principal del meteorito Nqweba muestra la corteza de fusión negra y el interior brechado (gris claro) con fragmentos de mineral y roca rotos. Universidad de Wits.

Este último hallazgo es lo que se conoce como una brecha de acondrita. El exterior es, como señaló Eli-zé du Toit cuando lo recogió, negro. En su interior hay una matriz de color gris claro en la que podemos ver fragmentos que creemos que son pedazos rotos de granos minerales y otros tipos de roca.

¿Sabemos en qué parte del espacio se originó?

Es probable que provenga de uno de los cuerpos más grandes del cinturón de asteroides, que se encuentra entre Júpiter y Marte. Después de repetidos impactos en ese cuerpo, un impacto habrá disparado esta pieza y la habrá enviado en una trayectoria hacia la Tierra. Todavía no podemos decir si eso sucedió hace decenas de millones de años o hace miles de millones de años.

Por lo que podemos ver, y comparándolo con lo que sabemos de otras muestras en todo el mundo, el meteorito parece ser parte de un subgrupo de acondritas conocido como HED (howardita-eucrita-diogenita). Las rocas que forman parte de este subgrupo se han encontrado en todo el mundo y, a través del estudio, los científicos se dieron cuenta de que tenían varias similitudes. Esto llevó a la hipótesis de que todas las acrondritas HED, incluida la nuestra, provienen del asteroide 4 Vesta. Es el segundo objeto más masivo del cinturón de asteroides, con varios cientos de kilómetros de diámetro.

Fagmentos de meteorito descubiertos por Eli-ze du Toit, de 9 años, en Gqeberha después de que la roca cósmica atravesara el cielo.

*Roger Lawrence Gibson es profesor de Geología Estructural y Petrología Metamórfica, Universidad de Witwatersrand.

**Deon van Niekerk es científico Senior de Instrumentos (SIS) y Gerente de la Unidad de Microscopía Electrónica, Universidad de Rhodes.