La marihuana está cada vez más aceptada en la sociedad, mientras el consumo de tabaco disminuye entre los adultos, el de cannabis aumenta. Algo que preocupa a los expertos en salud ya que diversos estudios han señalado los riesgos asociados a la droga.

Un nuevo estudio señala que fumar, vapear o comer cannabis se asocia con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Esta asociación se observó incluso después de controlar el consumo de tabaco y otros factores de riesgo cardiovascular.

“Nuestro estudio muestra que fumar cannabis tiene importantes riesgos cardiovasculares, al igual que fumar tabaco. Esto es particularmente importante porque el consumo de cannabis está aumentando y el consumo de tabaco convencional está disminuyendo”, dijo en un comunicado el autor principal del estudio, Abra Jeffers, analista de datos del Hospital General de Massachusetts en Boston que investiga el tabaco y la forma de dejar de fumar.

De acuerdo al último estudio (2020) del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), el 38,2% de los chilenos afirman haber consumido marihuana alguna vez en su vida.

En Estados Unidos el consumo de cannabis ha aumentado significativamente en las últimas décadas, según la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de 2019. La encuesta anual encontró que en ese mismo año, 48,2 millones de personas de 12 años o más informaron haber consumido cannabis al menos una vez, en comparación con 25,8 millones de personas en 2002, un aumento del 11% al 17%.

Estudio dice que fumar hasta un pito de marihuana aumenta riesgo de sufrir dos mortales problemas de salud

El estudio, publicado en el Journal of the American Heart Association, utilizó datos de entre 2016 y 2020 de casi 435.000 adultos estadounidenses para examinar la asociación entre el consumo de cannabis y los resultados cardiovasculares adversos, incluidas enfermedades cardíacas, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Entre sus resultados descubrió que tanto los consumidores diarios como los no diarios de cannabis tenían un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco en comparación con los no consumidores. Los consumidores diarios de cannabis -principalmente fumado- se asoció a un aumento del 25% en la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco y del 42% en la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular (ictus), en comparación con el no consumo de la droga. El riesgo aumentó a medida que aumentaba el número de días de consumo de marihuana.

El consumo menos frecuente también se asoció a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Los consumidores semanales mostraron un aumento del 3% en la probabilidad de sufrir un infarto y del 5% en la de sufrir un ictus.

Este patrón seguía siendo evidente a pesar de que los investigadores controlaron otros factores de riesgo cardiovascular como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el IMC, la actividad física y la diabetes tipo 2. De hecho, un análisis separado de adultos que nunca habían fumado tabaco ni usado cigarrillos electrónicos con nicotina también mostró una asociación significativa entre el consumo de cannabis y mayores probabilidades de enfermedad coronaria, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Entre los participantes, casi el 90% de los adultos no consumía marihuana en absoluto, el 7% la consumía menos de una vez al día y el 4% informó que la consumía a diario. Los investigadores encontraron que alrededor del 29% de los consumidores diarios de marihuana y el 45% de los consumidores no diarios nunca habían fumado tabaco.

“Nuestra muestra era lo suficientemente grande como para poder investigar la asociación del consumo de cannabis con resultados cardiovasculares entre adultos que nunca habían consumido cigarrillos de tabaco o cigarrillos electrónicos”, anotó Jeffers en un comunicado. “El humo del cannabis no es tan diferente del humo del tabaco, excepto por la droga psicoactiva: THC vesus nicotina”.

“Sabemos que cuando se quema cannabis se liberan toxinas, similares a las que se encuentran en el humo del tabaco”, dijo Jeffers, “sabemos desde hace mucho tiempo que fumar tabaco está relacionado con enfermedades cardíacas, y este estudio es evidencia de que fumar cannabis también parece ser un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en los Estados Unidos”.

Los investigadores evaluaron la asociación entre fumar cannabis (el número de días que los participantes dijeron haber fumado la droga en los últimos 30 días) con resultados cardiovasculares autoinformados, que incluyen enfermedad coronaria, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y una medida compuesta de los tres. Ajustaron el uso de tabaco de los participantes y otras características, incluida su edad, sexo, raza, índice de masa corporal o IMC, obesidad, diabetes, niveles de actividad física y estatus socioeconómico.

Los datos de la encuesta se recopilaron a través del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento, una encuesta nacional transversal realizada anualmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

El estudio tiene varias limitaciones, entre ellas que las enfermedades cardiovasculares y el consumo de cannabis eran autoinformadas, lo que las hacía potencialmente sujetas a sesgos de recuerdo (posibles errores de memoria).

También que los autores no tenían datos de salud que midieran el perfil lipídico o la presión arterial inicial de los participantes, y, el estudio capturó datos de un solo momento en el tiempo para los participantes. Los autores señalan que es necesario realizar estudios de cohortes prospectivos (estudios que sigan a grupos de individuos a lo largo del tiempo) para examinar la asociación entre el consumo de cannabis y los resultados cardiovasculares, teniendo en cuenta al mismo tiempo la frecuencia del consumo de cannabis.

“Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones muy importantes para la salud de la población y deberían ser un llamado a la acción para todos los profesionales, ya que este estudio se suma a la creciente literatura de que el consumo de cannabis y las enfermedades cardiovasculares pueden ser una combinación potencialmente peligrosa”, afirmó en un comunicado Robert L. Página II, profesor de farmacia clínica, medicina y medicina física de la Universidad de Colorado, que no participó en el estudio.