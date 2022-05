Fact Checking: ¿Aerolíneas segregan a pasajeros según su estado de vacunación? ¿La OMS planea implementar “tratado pandémico” que despojaría a los estados miembros de soberanía?

Aerolíneas segregan a pasajeros según su estado de vacunación

Información expuesta en redes sociales muestra un artículo del medio canadiense CTV News, que informa que Ottawa está considerando segregar a los viajeros en los aviones según el estado de vacunación de Covid-19.

“Get to the back of the bus you dirty unvaccinated peoplekind!!!!”, señala un tweet que lo comparte, lo que en español quiere decir: “¡¡Vayan a la parte de atrás del bus, gente sucia sin vacunar!!”.

Esto se trataría de un claro y evidente ejemplo de discriminación y segregación. Sin embargo, esto es falso; CTV News dijo que no publicó tal artículo y el gobierno canadiense negó haber considerado tal política.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, concuerda con que se trata de un caso falso. “Según las publicaciones que he podido revisar, la evidencia muestra que esto surge precisamente en Canadá, en Ottawa, donde se informa a través de redes sociales que supuestamente el Ministerio de Transporte de esta nación, consideraría crear una sección de no vacunados, en la parte posterior del avión. Se muestra a la línea aérea Air Canada con este titular”

Posteriormente a esta publicación, el gerente de comunicaciones del medio, señala que el canal jamás ha publicado esta información. También, el Gobierno de Canadá, explica y declara que “nunca se ha considerado crear secciones especiales en los medios de transporte para las personas no vacunadas”.

Destaco, señala Arteaga, que “debido a la pandemia mundial, se han generado muchos protocolos de seguridad sanitaria para las líneas aéreas y sus vuelos, que incluyen entre otras medidas, uso obligatorio de mascarilla, asignación de asientos para asegurar la distancia entre las personas, higienización de manos, restricción de la cantidad de equipaje, sin embargo, jamás se ha implementado una medida de segregación para las personas según su estado de vacunación. Esta información es totalmente falsa”.

OMS implementaría “tratado pandémico” que despojaría a los estados miembros de la soberanía

A través de redes sociales se ha difundido la información, donde supuestamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) planea despojar a los estados miembros de su soberanía implementando un “tratado pandémico”, idea expuesta durante una reunión anual.

Tales afirmaciones se han extendido ampliamente a través de las plataformas Facebook y Twitter. Sin embargo, son falsas.

En un correo electrónico a Reuters, un portavoz de la OMS dijo que las afirmaciones sobre un futuro tratado pandémico que abogue por encarcelar a los no vacunados o dejarlos sin hogar serían “contrarias a lo que buscaría cualquier acuerdo global de este tipo”.

Arteaga señala que es totalmente falso. “Una vez más este tipo de información proviene de las redes sociales. Recordemos que la OMS tiene como rol fundamental apoyar y asesor a los países frente a medidas de protección de la salud, existen 194 estados miembros que toman decisiones totalmente independientes y soberanas”.

Todos los acuerdos de estos países son determinados por sus propios gobiernos, “y de acuerdo a sus propias leyes y reglamentos. Es importante destacar que efectivamente el 1 de diciembre de 2021, los 194 miembros alcanzaron un consenso para poner en marcha un proceso de elaboración y negociación de un instrumento internacional para reforzar la prevención y la respuesta ante pandemias”, añade.

También, explica Arteaga, “la OMS tiene presupuestado revisar el RSI, que es el Reglamento Sanitario Internacional, y esto lo tiene como prioridad para 2022. Pero esto no guarda ninguna relación con un supuesto tratado pandémico. El foco de esto se desarrolla desde una óptica de acuerdos para obtener despliegues de expertos en donde se generen brotes, nuevos comités, entre otros”.