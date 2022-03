Finalmente la OMS reconoce la existencia de Deltacron, que mezcla a las contagiosas Delta y Ómicron: ¿qué tan peligrosa es la nueva variante?

El 8 de enero, un científico chipriota anunció la detección de hasta 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes Delta y Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 que bautizó “Deltacron”.

“Actualmente hay coinfecciones de Ómicron y Delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas”, dijo el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, Leondios Kostrikis.

Sin embargo, poco después de su anuncio, la OMS descartó la tesis y no pocos científicos desestimaron su existencia. Muchos aseguraron que podía tratarse de “un error de laboratorio”.

Uno de los científicos que sí dio credibilidad a esta tesis fue Ricardo Soto-Rifo, director del Programa de Virología, Instituto de Ciencias Biomédicas Facultad de Medicina U. de Chile, quien explicó en una nota a Qué Pasa que desde un punto de vista biológico, “sí puede haber recombinación en los coronavirus, por ejemplo, si dos variantes se encuentran en una misma célula en el caso de una co-infección”. Esta situación, no es nueva y ha ocurrido otras veces, por ejemplo, casos de dos tipos de influenza A, o de influenza y virus respiratorio sincicial (VRS); HIV y virus de la hepatitis C; HIV y tuberculosis; HIV y citomegalovirus y un largo etcétera.

De acuerdo a Soto-Rifo, es similar a lo que ocurrió con Flurona (influenza y coronavirus) en que dos virus estaban coinfectando a una personas (mujer embarazada no vacunada), una situación que para él, tampoco debió ser motivo de noticia o alarma.

Sin embargo, este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la existencia de esta recombinación. “Tenemos conocimiento de esta recombinación. Es una combinación de Delta AY.4 y Ómicron BA.1. Se ha detectado en Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos”, informó la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza).

Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS.

Pese a ello, el organismo señaló que por ahora, no ha observado por el momento que la variante de la Covid-19 que combina Ómicron y Delta sea más grave que estos dos linajes por separado.

La experta reconoció que “esta recombinación era de esperar”; sin embargo, aclaró que por el momento no se ha detectado “ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad”. “Pero hay muchos estudios en marcha”, aseguró.

Uno de esos estudios fue realizado esta semana por el Instituto Pasteur (Francia), que encontró las primeras pruebas sólidas de la existencia de esta variante recombinante, que fue identificada en varias regiones de Francia y ha estado circulando desde principios de enero de 2022. También se han identificado genomas virales con un perfil similar en Dinamarca y Países Bajos.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto: AFP

Hasta el momento, la OMS había dicho que Deltacron, el término coloquial con el que se llamaba desde algunos sectores a esta variante, era el resultado de una contaminación durante el proceso de secuenciación.

“Lo que creemos es que es el resultado de una contaminación que ha ocurrido durante el proceso de secuenciación. Dicho esto, uno puede infectarse con diferentes cepas de SARS-CoV-2. Lo que pueda hacer para minimizar su exposición tanto al SARS-CoV-2 como a la gripe, le beneficiará”, señaló Van Kerkhove.

En EE.UU., el laboratorio Helix, con sede en San Mateo, California, que trabaja con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país (CDC, su sigla en inglés), secuenció 29.719 muestras positivas de Covid-19 recolectadas entre el 22 de noviembre y el 13 de febrero en todo EE.UU., encontrando dos casos que involucraban diferentes versiones de Deltacron, resultantes de la combinación de material genético Delta y Ómicron. Otras 20 infecciones tenían las variantes Delta y Ómicron, con un caso que tenía Delta, Ómicron y Deltacron.

De acuerdo a un estudio publicado en USA Today, los expertos dicen que es demasiado pronto para preocuparse por Deltacron. En comparación con variantes anteriores, como Delta y Ómicron, esta nueva variación parece poco probable que se propague tan fácilmente, dijo William Lee, director científico de Helix.

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, la irrupción de esta nueva variante, “inhibe nuestra capacidad para ver dónde está el virus, cómo se está propagando y evolucionando. Las pruebas siguen siendo una herramienta vital en nuestra lucha contra la pandemia, como parte de una estrategia integral”.

“El virus sigue evolucionando, y seguimos enfrentándonos a grandes obstáculos para distribuir vacunas, pruebas y tratamientos en todos los lugares donde se necesitan”, agregó.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: AFP

“El hecho de que no haya mucho de eso, que incluso los dos casos que vimos fueran diferentes, sugiere que probablemente no se elevará a una variante del nivel de preocupación” y que justifique su propio nombre de letra griega, señaló Lee en USA Today.

William Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, estuvo de acuerdo. “Solo es una variante si produce una gran cantidad de casos”, dijo. “Así que no, si no está causando muchos casos, la gente no necesita preocuparse”.