Estos son los nueve síntomas ya descritos para Ómicron; médico dice que puedes contagiarte de Ómicron y Delta al mismo tiempo y China cree que esta variante proviene de ratones: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Estos son los ocho síntomas ya verificados de Ómicron

Aunque su irrupción apenas suma un mes, algunos primeros reportes, especialmente de algunos médicos en la primera línea, han comenzado a caracterizar a la variante Ómicron, que amenaza con convertirse en la de mayor presencia en el planeta.

La nueva variante del coronavirus se ha convertido en la cepa dominante en Estados Unidos, lo que ha permitido a varios médicos de ese país reportar algunos de sus síntomas y la gavedad de la infección en pacientes que contrajeron esta cepa, cuya reacción ha variado drásticamente según el estado de inoculación de la persona.

Hasta ahora, los expertos han identificado al menos nueve síntomas que ha sido señalados como muy característicos de la variante Ómicron, y que en muchos casos, son muy distintintos a los de las anteriores variantes del Sars-CoV-2.

Hasta ahora, estos son:

-Irritación de la garganta

-Secreción nasal

-Fatiga

-Estornudos

-Dolor de cabeza

-Sudores nocturnos

-Dolores musculares

-Pérdida de audición y tinnitus

Uno de los cambios más significativos de Ómicron respecto a otras variantes es la pérdida del olfato. Mientras que en las olas anteriores hasta el 70% de los pacientes reportaban este sínoma, ahora es muy poco frecuente.

Uno de los síntomas nuevos detectados por los médicos, a la espera de estudios más formales, es la pérdida de la audición y en algunos casos tinnitus.

De acuerdo al doctor Peter Chin-Hong, profesor de la División de Salud de Enfermedades Infecciosas de la U de California en San Francisco, entrevistado en un reporte televisivo del canal local ABC7 de San Francisco, EE.UU., muchos pacientes con coronavirus está experimentado pérdida de audición o tinnitus, un reporte que fue reafirmado por Konstantina Stankovic, experta del Departamento de Otirronología de la U. de Stanford.

Foto: Agencia Uno

Otra de los últimos síntomas reportados por los médicos y algunos pacientes son los sudores nocturnos, comúnmente asociados con otras afecciones como la gripe, la ansiedad o incluso el cáncer.

De acuerdo a la Clínica Mayo, se trata de episodios repetidos de sudoración extrema que pueden empapar la ropa y sábanas.

Junto con dolor de garganta, los sudores nocturnos son uno de los pocos síntomas distintos que parecen separar a Ómicron respecto a otras variantes de Covid, y a diferencia de Delta y la cepa original, Ómicron no parece estar asociada con una pérdida del olfato y el gusto.

En las últimas semanas, muchas personas han expresado su frustración por los sudores nocturnos inducidos por Covid en las redes sociales.

Otros usuarios están tratando de crear conciencia sobre el nuevo síntoma que se está volviendo cada vez más común.

A pesar que aún queda mucho por descubrir de Ómicron, Amir Khan, médico del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, dijo que quien tenga sudores nocturnos debería hacerse un test de Covid.

2. Médico dice que puedes contagiarte de Ómicron y Delta al mismo tiempo

A pesar de la rápida expansión de la variante Ómicron por el mundo, que ha demostrado ser altamente contagiosa, Delta sigue siendo una cepa muy extendida.

Por ejemplo en EE.UU., la variante Ómicron es la de mayor circulación, pero Delta mantiene una fuerte presencia en todo el país. Eso ha llevado a muchos pacientes a preguntarse si alguien puede contagiarse al mismo tiempo con las dos variantes.

Increíblemente, la respuesta es sí, aunque la probabilidad es bajísima. “Ciertamente podría hacerlo si tuviera muy, muy, muy mala suerte”, explicó el Dr. Jim Conway, director médico del programa de inmunización de UW Health en Wisconsin, en un reportaje en el sitio local Woodtv.com

De acuerdo a este médico, al inicio de la pandemia, se registraron varios casos de pacientes con Covid y simultáneamente con otro tipo de virus, como el de la influenza, el rinovirus o el enterovirus. De hecho, con la irrupción de Ómicron, médicos en todo el mundo están reportando casos de influenza con coronavirus, que incluso bautizaron flurona.

Un hombre en la ciudad de Netanya Netanya, en Israel. Foto: AP

Y es la misma razón por la que el doctor Conway afirma que como es posible tener dos virus al mismo tiempo, no es imposible tener dos variantes de Covid simultáneamente.

“No hay nada que decir que no podría tener tanto Delta como Ómicron”, aseguró el médico en el reportaje. “No me sorprendería en absoluto si hay personas, especialmente aquellas que son muy sociables y que hacen muchas cosas y que no están vacunadas, que podrían contagiarse fácilmente con los dos al mismo tiempo”.

Ambas variantes podrían ser detectadas durante la secuenciación de una prueba Covid.

3. China cree que esta Ómicron proviene de los ratones

Investigadores en China aseguran que la variante Ómicron puede haberse originado a través de un encuentro casual con ratones. Su estudio ha generado alguna controversia, pero proporciona una alternativa interesante a la teoría predominante de que la variante evolucionó en una persona crónicamente enferma con un sistema inmunológico débil.

Su estudio fue publicado en el Journal of Genetics and Genomics en la víspera de Navidad, pero se puede encontrar un borrador del documento de lectura gratuita en el servidor previo a impresión en el sitio bioRxiv.

La variante Omicrón de SARS-CoV-2 se informó por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. La variante es muy distinta a las anteriores, ya que contiene 45 mutaciones, algunas de las cuales parecen hacerla más resistente a las vacunas y más infecciosa en comparación con sus antecesoras.

Para explicar esta rareza, un equipo de la Academia de Ciencias de China en Beijing sostiene que esta serie de mutaciones difiere de los virus que evolucionaron en pacientes humanos, pero se parecían mucho a las mutaciones asociadas con la evolución del virus en células de ratón. Además, dicen que las mutaciones muestran que el virus se ha adaptado para infectar células de ratón.

Foto: Reuters

Esto, creen, sugiere que el virus puede haber saltado a ratones de humanos donde acumuló estas mutaciones inusuales antes de regresar a los humanos.

“Nuestros resultados sugieren que el progenitor de Ómicron saltó de los humanos a los ratones, acumuló rápidamente mutaciones conducentes a infectar a ese huésped y luego volvió a los humanos, lo que indica una trayectoria evolutiva entre especies para el brote de Omicron”, escribieron los autores del estudio en su artículo.

Sin embargo, esta teoría tiene algunos inconvenientes. De acuerdo a otros científicos, el Sars-CoV-2 no es bueno para infectar ratones. La parte de las células de ratón que el virus normalmente utilizaría para entrar tiene poca afinidad con la proteína spike estándar del Sars-CoV-2. Otros investigadores han logrado adaptar el Sars-CoV-2 para infectar ratones en el laboratorio, lo que plantea la cuestión de si los animales de laboratorio están involucrados en sus orígenes, pero no se ha documentado en el mundo real.

Esto hace que sea difícil, aunque no imposible, comprender cómo el virus dio este salto de humanos a ratones. Muchos científicos se han mostrado escépticos sobre la historia del origen animal de Ómicron, aunque, en general, creen que es demasiado pronto para comprender completamente los orígenes de la variante.