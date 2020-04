Félix de Moya, el español internado 34 días por coronavirus en Chile: “Cuando me quitan el respirador, 15 días después, me dicen que estuve muy mal”

“Cuando llegué a Chile, el 1 de marzo, me tomaron la temperatura y recuerdo que no tenía fiebre, me sentía bien. Transcurrieron unos días, hasta que empecé a sentir síntomas", señala Félix de Moya, ciudadano español de 65 años, que tras dar positivo por coronavirus, permaneció 36 días internado en Clínica Alemana.

Actualmente España es el segundo país con más personas contagiadas en todo el mundo, totaliza 177.633 y 18.579 decesos. En Chile, si bien la situación es a menor escala, la gravedad es la misma. La cifra de contagio asciende a 8.273. Uno de ellos fue el mencionado paciente español.

El virus ha afectado a todo el planeta. Las personas contagiadas ya superan los 2 millones.

En entrevista para Qué Pasa, el también director de SCImago Research Group, cuenta cómo fue su llegada al país y la evolución de la enfermedad. "Vine a ver a mis dos hijos (no se contagiaron) que viven aquí en Santiago, son españoles también. Mi hijo mayor es arquitecto, trabaja acá y mi hija pequeña, que vive con él, está terminando su maestría”, señala de Moya.

Aparantemente se contagió en España. “Si bien no lo sé, daría una respuesta estadística. Si el mayor número de contagios está en España, lo lógico es que me haya contagiado allá”, establece.

“Cuando llegué a Chile, me sentía bien. De hecho los días 2, 3 y 4 de marzo, salí a andar en bicicleta, hice 40 kilómetros. Aún no tenía ningún síntoma. A partir, probablemente del 6 de marzo empiezo a sentir algunos síntomas. Inicialmente lo atribuí a alguna alergia, en días previos había notado que la contaminación me podría haber afectado. Eso pensé inicialmente", explica el español.

El 8 de marzo, “cuando veo que los síntomas no desaparecen (síntomas respiratorias principalmente), arribé a Clínica Alemana y ellos me hicieron inmediatamente el test, que dio positivo. Al ver los síntomas y el hecho de que yo venía de España, automáticamente dio lugar a que me hicieran la prueba”, señala.

"Quedé ingresado inmediatamente, después de firmar un documento que autorizaba a la clínica a tratarme. No me sentía muy mal todavía, pero me pareció que lo más razonable era que me trataran”, relata De Moya, que según dice no tenía ninguna enfermedad previa, solamente las cosas propias de una persona de 65 años.

Se agravan los síntomas

De Moya relata que luego los síntomas comenzaron a ponerse cada vez peor. “Debieron pasar dos días probablemente, y esto lo digo en hipótesis, porque no lo recuerdo muy bien, hasta que el agravamiento de los síntomas dio lugar para que la clínica tomara la decisión de conectarme a un respirador. En ese momento, hay un período de aproximadamente 15 días que yo no recuerdo absolutamente nada, porque estaba sedado. Nunca pensé que iba a morir, porque no recuerdo ese período”, señala.

“Cuando me quitan el respirador, 15 días después, me dicen que estuve muy mal. En ese período, fue todo muy confuso. Me preguntaban en qué ciudad estaba y yo tenía una idea bastante vaga. No estaba en mi casa, y eso se fue normalizando a medida que comencé a hablar con mi familia”, añade la persona de 65 años.

De Moya estará en terapia por lo menos durante un mes para recuperarse físicamente. “En este momento no he vuelto a mi vida habitual, estoy en el departamento con mis hijos. Si bien ya puedo realizar actividad física, uno de los efectos del período que he pasado, es que perdí mucha masa muscular”, explica.

"Entonces, ahora me tengo que conformar con caminar por el departamento y hago ejercicios que me han recomendado los kinesiólogos de la clínica”, añade.

El español deberá permanecer en el país. “Se me alargó la estadía en Chile y aún se va a alargar más. No hay vuelos. Se supone que el proceso ha sido el normal, aunque con este virus tan desconocido nunca se sabe. Tengo control el próximo martes. Me dicen los médicos que yo he debido desarrollar algún tipo de inmunidad, pero es lo de menos", finaliza.