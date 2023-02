Incluso en suelos carbonizados: Científicos descubren microscópica especie que sobrevive a los incendios forestales

Investigadores de la Universidad de California Riverside (UCR) identificaron organismos diminutos que no sólo sobreviven, sino que prosperan durante el primer año tras un incendio forestal. Los hallazgos, publicados en Molecular Ecology, podrían ayudar a devolver la vida a la tierra tras incendios cada vez más grandes y graves.

Luego del gran incendio forestal de California, en 2018, los investigadores visitaron nueve veces en el transcurso del año siguiente, comparando la tierra carbonizada con muestras de suelo cercano sin quemar. Sus hallazgos muestran que la masa total de microbios cayó entre un 50 y un 80% después del incendio, y no se recuperó durante ese primer año. Sin embargo, algunas cosas vivieron. “Ciertas especies aumentaron en abundancia, y de hecho hubo cambios realmente rápidos en la abundancia a lo largo del tiempo en los suelos quemados”, dijo Glassman. “No hubo cambios en absoluto en los suelos no quemados”.

No fue solo un tipo de bacteria u hongo el que sobrevivió. Más bien, fue un desfile de microbios que se turnaron para dominar el suelo quemado en ese primer año posterior al incendio. “Hubo cambios interesantes y distintos en los microbios a lo largo del tiempo. A medida que una especie bajaba, otra subía”, dijo Glassman.

En los primeros días, encontraron microbios con alta tolerancia al fuego y alto calor. Más tarde, los organismos de rápido crecimiento con muchas esporas, capaces de aprovechar el espacio con poca competencia microbiana, parecieron dominar. Hacia el final del año, los organismos capaces de consumir carbón vegetal y otros desechos posteriores al incendio con alto contenido de nitrógeno tendían a dominar.

Ciertos microbios llamados metanótrofos regulan la descomposición del metano, un gas de efecto invernadero. Fabiola Pulido-Chávez, candidata a doctorado en patología vegetal de la UCR y primera autora del estudio, notó que los genes involucrados en el metabolismo del metano se duplicaron en los microbios posteriores al incendio. “Este emocionante hallazgo sugiere que los microbios posteriores al incendio pueden ‘comer’ metano para obtener carbono y energía, y potencialmente pueden ayudarnos a reducir los gases de efecto invernadero”, manifestó.

Los investigadores continúan probando si los hongos y bacterias que encontraron pudieron prosperar en diferentes momentos como resultado de sus rasgos únicos y variados, o si hay otra razón para los cambios que vieron en el suelo. “Creemos que un organismo no puede ser bueno en todas las habilidades necesarias para prosperar en una cicatriz de quemadura”, añadió Glassman. “Si eres bueno tolerando el calor, probablemente no seas tan bueno para crecer rápido”.

Foto: AP

Lo que los investigadores vieron en el suelo tiene cierta semejanza con la respuesta del cuerpo humano a un estrés importante. Las personas sufren una enfermedad y toman antibióticos. El medicamento destruye las bacterias en el intestino de una persona, y comienzan a aparecer nuevos organismos que no estaban allí antes o que anteriormente no tenían una gran presencia. Eventualmente, las bacterias intestinales de una persona podrían volver a algo como su estado previo a la infección, pero no hay garantía.

“También estamos tratando de entender qué hace que la tierra vuelva a estar donde estaba antes de la perturbación, que en este caso fue un enorme incendio”, agregó Glassman. “Mucho de lo que estamos estudiando podría ser transferible a un entorno de microbioma humano”.

Durante un siglo, los científicos han sabido acerca de las formas en que las plantas pueden adaptarse a los incendios forestales y, finalmente, recolonizar una cicatriz de quemadura. Como muestra esta nueva investigación, los hongos y las bacterias pueden haber desarrollado estrategias de afrontamiento similares.

Lo que ahora se está aprendiendo sobre el comportamiento de los microbios después del incendio podría cambiar las teorías más antiguas sobre el comportamiento de las plantas, ya que los microbios no se tuvieron en cuenta en ellas. “Para mí, esto es emocionante, ya que los microbios se han pasado por alto durante mucho tiempo, pero son esenciales para la salud del ecosistema”, expresó Pulido-Chávez.

Una pregunta abierta que queda es si las adaptaciones que las plantas y los microbios han desarrollado en respuesta a los incendios forestales se adaptarán nuevamente a los megaincendios o incendios recurrentes. Mientras que podría haber habido un período de varias décadas antes de que una parcela de tierra se quemara más de una vez, es cada vez más común que el mismo suelo vuelva a arder en menos de 10 años.

Particularmente en el oeste, el cambio climático está causando el aumento de las temperaturas y el derretimiento temprano de la nieve, extendiendo la estación seca cuando los bosques son más vulnerables a la quema. ¿Qué hace el aumento en el tamaño, la gravedad y la frecuencia de los incendios para la recuperación natural de quemaduras? “Las cosas pueden recuperarse, pero lleva tiempo, y si la tierra se recupera o no después de megaincendios súper frecuentes es otra historia. ¿Puede el tiempo de recuperación seguir el ritmo de los megaincendios? Todavía no lo sabemos”, concluyó Glassman.