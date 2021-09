ISP lidera estudio que determinará la respuesta inmune en personas recuperadas de Covid-19 y aquellas que recibieron vacunas contra el virus

El Instituto de Salud Pública de Chile se encuentra realizando el estudio “Respuesta Inmune en individuos recuperados de Covid-19 y vacunados contra Sars-CoV-2 en Chile”, cuyo objetivo es caracterizar y analizar la respuesta inmune estimulada por la infección de este coronavirus y además, por la vacunación que se está realizando en el país.

El estudio será ejecutado en la Región Metropolitana y del Biobío y la población a estudiar estará compuesta por hombres y mujeres, entre 18 y 80 años de edad con antecedentes de contagio con el virus y que necesitaron hospitalización (hicieron cuadro grave de la enfermedad); y hombres y mujeres en el mismo grupo etario, vacunados contra Sars-CoV-2, que no hayan estado contagiados y que cumplan con algunos criterios específicos de inclusión y exclusión.

El reclutamiento de pacientes se está realizando a través de Clínica Dávila y el CESFAM Víctor Manuel Fernández de la comuna de Concepción. Para efectos de concretar el estudio se debe contar con 749 personas, distribuidas de acuerdo con los grupos especificados anteriormente. En el caso de los pacientes que han sido vacunados, se considerarán aquellos inoculados con CoronaVac del laboratorio Sinovac y la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El estudio tendrá una duración de 24 semanas, periodo en el cual se obtendrán las muestras necesarias (Hisopado Nasofaríngeo y sangre) para la evaluación inmunológica humoral y celular. “Todas las muestras obtenidas en los dos centros colaboradores, de la Región Metropolitana y Biobío, serán trasladadas al ISP para realizar los análisis de laboratorio que permitan establecer la respuesta inmune evocada por la vacuna y su actividad neutralizante contra el virus. Todos los datos obtenidos serán analizados estadísticamente de forma anónima, y en ningún caso se utilizarán los nombres de los participantes”, explica la doctora Janepsy Díaz, jefa del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarrollo del ISP.

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria y de suma importancia para la situación actual del país, por lo que sus resultados serán relevantes para la toma de decisiones en el ámbito de la Salud Pública nacional.

El estudio recibió la evaluación por parte de los Comités de Ética Científicos correspondientes a los Servicios de Salud de los centros participantes, quienes han aprobado su ejecución dada la importancia de contar con los datos que se obtengan como producto de los análisis.

Los participantes

Los criterios de inclusión y exclusión serán divididos en dos grupos: aquellas personas que se infectaron con el virus y ya se recuperaron y quienes ya cuentan con el esquema de vacunación completa contra Sars-CoV-2. Todos ellos, con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años de edad.

En el primer grupo se incluyen a todos los hombres y mujeres, que tienen hoy un test PCR negativo y cuya infección ocurrió hace 8 meses como máximo y que producto de la enfermedad, hayan necesitado hospitalización. Se exlcuyen de este grupo aquellos que no estén en condiciones de donar sangre, que se hayan infectado dos veces, que en la actualidad tengan algún síntoma de la enfermedad.

Quienes participen en el segundo grupo, serán personas con test PCR negativo, esquema completo de vacunación (con un mínimo de 21 días y no superior a 6 meses), que no hayan estado contagiadas con el virus y que no tengan en la actualidad, síntomas de la enfermedad.