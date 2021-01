¿Las ventanas del auto abiertas o cerradas? Estudio establece qué es más seguro para evitar contagios de coronavirus

Muchas personas se preguntan si ante la posibilidad que el coronavirus pueda quedar circulando en el ambiente, no es mejor viajar con las ventanas del auto cerradas, una nueva investigación parece tener la respuesta.

Científicos y médicos han realizado muchos estudios para determinar los riesgos de tomar un avión o qué tan peligroso puede ser subirse al transporte público, pero los automóviles han entrado en una especie de halo de misterio. Hasta esta investigación.

El estudio fue publicado en la revista Science Advances y responde algunas de las preguntas más urgentes sobre la transmisión de Covid-19 en los autos. La investigación fue realizada por científicos de la U. de Massachusetts, la U. de Amherst y la U. de Brown, utilizó simulaciones computacionales, llamada “dinámica de fluidos computacional”, para evaluar los riesgos planteados por el virus en el interior de un vehículo y además, sugirieron maneras de mitigar el riesgo.

Esencialmente, estas simulaciones por computador modelan cómo los gases y líquidos se mueven sobre y a través de diferentes superficies. En este caso particular, los científicos utilizaron esta herramienta para modelar la forma en que el aire se mueve dentro de un automóvil.

Los resultados probablemente le sorprenderán. Cuando las cuatro ventanas estaban cerradas, el automóvil estaba en su punto de menor ventilación, por lo que entre el ocho y el 10 por ciento de los aerosoles, en los que viaja el Sars-CoV-2, exhalados por una persona en el interior del automóvil permanecían en el interior del vehículo. En cambio, cuando todas las ventanas estaban abiertas, el auto estaba mejor ventilado, y solo entre el 0,2 y el 2% de los aerosoles permanecían en el interior.

Esquema de la simulación.

Sin embargo, como no siempre es posible mantener todas las ventanas abiertas, especialmente cuando las condiciones climáticas no lo permiten, los investigadores descubrieron que si se bajaran solo las ventanas delanteras, esta configuración permite que el aire fluya hacia adentro y luego hacia afuera. Puede que no sea cómodo, pero podría salvar vidas.

Otro estudio -que aún no se ha publicado- ya concluyó que bajar las ventanas a la mitad también era una buena idea, pero bajaralas solo una cuarta parte hacia abajo era significativamente más peligroso, según publicó The New York Times. Para vehículos más grandes como minivans o para vehículos que transportan a más personas, la recomendación es mantener la ventana abierta por completo.

Foto: Reuters

La mayor ventilación permite que las partículas de virus se eliminen rápidamente en lugar de recircularlas. Además, cuanto más pequeño es el espacio que compartimos, más probabilidades tenemos de intercambiar partículas de aerosol.

Para la investigación, se utilizó un Toyota Prius que viaja a 50 mph con dos pasajeros: un conductor en la parte delantera izquierda del automóvil y un pasajero en la parte trasera derecha.

Curiosamente, el flujo de aire fuera del automóvil en movimiento crea un gradiente de presión dentro del automóvil que hace que el aire circule desde la parte trasera del automóvil hacia la parte delantera. Luego, comenzaron a modelar el flujo de aire interior con diferentes combinaciones de ventanas abiertas o cerradas.

Es importante señalar aquí que, sin importar la combinación, el aire acondicionado estaba encendido.