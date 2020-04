Los aprendizajes de la experiencia italiana con el coronavirus relatados por sus protagonistas

“No pudimos manejar esta situación en particular, no solo en los hospitales, sino a nivel general en el país. No pudimos limitar y disminuir la dispersión de la infección, incluso en aspectos como manejar bien el tema de los cuerpos de las personas muertas”, señala Massimo Galli, Director del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Luigi Sacco de Milán en Italia, sobre la compleja experiencia de ese país por la pandemia de coronavirus.

Galli fue parte del seminario Una mirada al futuro: perspectivas de Italia sobre el impacto de Covid-19, organizado por Global Health PR, principal red de consultoras de comunicación de salud del mundo, red que tiene presencia en Chile.

La experiencia de Italia en este tema es fundamental. La preocupación del resto de los países por el aumento de los casos de contagio, las decisiones de los distintos gobiernos y los estudios por parte de la ciencia para encontrar una vacuna son temas transversales y el rápido avance y letalidad que encontró en Italia es tema de estudio.

Paciente cero

El problema inicial en Italia fue no tener clara la fuente de contagio, que, al parecer fue una mujer contagiada que viajó desde Alemania. “Fue fatal no poder evidenciar la causa real de penetración del virus en nuestro país. Cuando lo encontramos el 21-22 de febrero, puedo presumir que, miles ya se habían infectado”, señala Galli.

Paolo D’Ammassa, CEO de Connexia, agencia de comunicaciones italiana y parte de GHPR, planteó que no hay claridad respecto del número de contagiados en Italia y que se especula que podrían ser hasta 20 veces más de los informados.

Hasta el momento se han registrado más de 119 mil infectados y han muerto más de 14 mil personas. Italia es el país con más muertes en el mundo por el coronavirus y el segundo con más casos registrados, después de Estados Unidos.

¿Italia alcanzó el peak de contagios? Galli plantea que es difícil dar una fecha para cuando se alcanzará el punto más alto en Italia, porque el país enfrenta la curva de mortalidad que avanza cada vez más debido a las enfermedades asociadas de los fallecidos.

Massimo Scaccabarozzi, presidente de Farmindustria Italia, gremio que agrupa a las empresas farmaceuticas, destaca que la industria farmacéutica ha reaccionado inmediatamente. En tal sentido, recomendó a las empresas farmacéuticas “sean proactivas, el sector está preparado para hacer frente a esto. Tenemos reglas e inspecciones siempre, mi sugerencia es anticiparse a lo que pueda pasar”.

En relación a la coordinación que debe haber con las instituciones de la cadena de valor, Scaccabarozzi dijo que es fundamental y reconoce que se podría haber hecho algo mejor. “Todos los días cooperamos, pero inicialmente fue difícil aunar y recolectar todas las decisiones administrativas y compartirlas e implementarlas en los distintos territorios. No solo para nuestros empleados sino también para nuestros compradores".

Sobre la base de su experiencia en Italia sugiero a los otros países que no subestimen este aspecto. En los medios vemos gente que lo minimiza o maximiza, por favor hablen con una sola voz, porque la gente está asustada. Cuando la gente siente pánico es muy peligroso ya que pasan situaciones como la reacción de la gente abastecerse y almacenar medicamentos por ejemplo”.

En ese aspecto, D’Ammassa, también entregó su recomendación. “La mejor práctica de las compañías es actuar antes que el gobierno tome las acciones, porque las decisiones del gobierno se basan en el drama. Anticiparse y prepararse antes de recibir órdenes y restricciones. La mayoría de las historias buenas, son porque la gente reaccionó muy rápido, antes de las decisiones”.

En cuanto al impacto que tendrá esta catástrofe en los consumidores y en los medios en Italia después que pase esta situación, expresó su confianza en que habrá un gran cambio en cuanto a las comunicaciones y los medios. “Estamos enfrentando valores básicos que no podemos perder trabajando día a día. Estamos forzados a detenernos y enfrentar la emergencia. Habrá más humanización en el tono de voz de las compañías, de los medios . En los últimos 10 días hemos visto muchas donaciones de personas, hasta de grandes compañías, para hospitales y para la compra de material necesario. El Covid-19 no se va a ir tan rápido como vino, va a quedar en nuestros corazones y todas las compañías utilizarán un nuevo tono de voz”.

Vacuna

Un aspecto que capta el interés es contar con una vacuna rápidamente para el Covid-19. Sin embargo, Scaccabarozzi, advirte que el desarrollo de una vacuna puede tardar años. “Si descubrimos la droga hoy, podrá estar en los hospitales en 10 años. Tenemos que producir mucha evidencia de su seguridad. Hoy hay 15 proyectos de desarrollo de la vacuna en el mundo y creo que seremos capaces de tener éxito, estamos optimistas, las personas están trabajando 24/7”.

Los plazos son complejos. Los políticos deben saber que “la investigación científica es algo bastante serio porque es para la salud de la gente, necesitamos evidencia de que la droga funciona. Es un proceso bien serio y largo. Yo creo que como comunidad científica nos deben dar el tiempo y creer en lo que hacemos”, detalla Scaccabarozzi.