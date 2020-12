Marta Diez, representante de Pfizer: “Antes de fin de año tendremos las primeras dosis en Chile”

En el programa Hablemos en Off de Radio Duna, la ejecutiva que representa a la marca en Chile y otros países de Latinoamérica, se refirió a la llegada de la inyección al país, luego de que el presidente Sebastián Piñera presentara la Ruta de la Vacuna, en la que explicó del plan de vacunación en Chile tras la aprobación del uso de la vacuna de Pfizer en el país.

-¿Cuándo pudiera llegar a nuestro territorio la primera partida de vacunas?

Ya queda poco, ya queda poco. Ya fue aprobada la importación excepcional de emergencia con el ISP y ahora estamos a la espera de que lleguen las primera dosis, como anunció el presidente Sebastián Piñera. Antes de final de año tendremos las primeras dosis aquí en Chile.

-¿Es cierto que el lunes podría ser?

El lunes no creo, de todas maneras la fecha exacta la va a comunicar el Gobierno. Pero sí va a ser en pocos días, ojalá que antes de Navidad. Es importante que la gente sepa que será en los próximos días.

-¿En términos de stock, físicamente las vacunas dónde están? Las 20 mil dosis

Las vacunas están en la planta ahora, y las que vamos a recibir vendrán de Europa, están en Bélgica. Y ahí están coordinando ahora toda la logística, porque ellos se encargan de todos los envíos a todos los países y obviamente ahora hay una cascada de aprobaciones en todos los países y hay que asegurar de poder provisionar a todos quienes están recibiendo dosis en estos momentos. Esperamos que muy pronto nos den luz verde para que llegue a Chile.

Marta Diez.

-En ese sentido, ¿el orden de aprobación influye en el orden de despacho?

La aprobación es un requisito. No podemos importar sin la autorización de la autoridad local. Efectivamente hay una concordancia con aquellos países que aprobaron antes. Hay un sistema aprobatorio y regulatorio, y algunos recibieron antes. Y eso ocurre porque necesitamos tener aprobación física, una carta de aprobación de la autoridad, en el caso de Chile el ISP, para poder confirmar la orden de despacho. El miércoles se aprobó y ese mismo día o la mañana siguiente recibimos la aprobación física.

-¿Cuál es el itinerario contractual de Chile? ¿Cuál es la Carta Gantt de compra y de abastecimiento?

El acuerdo con Pfizer y el Gobierno de Chile es de 10,1 millones de dosis, y eso va a ser progresivamente durante el año. Ahora estamos trabajando en confirmar al Gobierno las próximas semanas cómo irán llegando las dosis, lo que irá aumentando. Cada vez llegarán más dosis. Se hará un calendario semanal de la llegada de las vacunas, que lo estamos trabajando con el Gobierno actualmente, junto con la planta en Europa. Estamos trabajando para que sea lo más fluido posible.

-El presidente ha hablado de trimestre, ¿el calendario se podrá trimestralizar o mensualizar? ¿Cuántas dosis llegarán hasta el 31 de marzo?

No se los puedo confirmar, porque son cifras confidenciales con el Gobierno, pero si será suficiente para poder vacunar a toda la población médica y empezar a vacunar a la población de más alto riesgo.

-En términos logísticos, sale de la planta en Bélgica, ustedes se hacen cargo de la distribución en Chile, ¿cómo funciona?

Nosotros las traemos en unas cajas, las que tienen hielo seco. Ustedes saben que las vacunas deben estar a -70°C con un sistema de refrigeración que las conserva a esa temperatura, la base de esa vacuna es muy frágil y debe conservarse a esa temperatura. El punto de entrega lo determina el Gobierno dentro de Santiago, y las siguientes podrían ser en otros puntos del país, dependerá de cómo el Gobierno quiera manejar su logística. Y partir de ahí, a los diferentes puntos de vacunación también lo manejan ellos.

Fábrica de producción de Pfizer en Michigan, EE.UU. Foto: AP

-¿La responsabilidad de ustedes llega hasta el punto en que entregan la vacuna?

Nosotros formamos parte de la cadena logística, la que empieza en la planta hasta el punto que determine el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

-Se ha cuestionado mucho en otros países sobre los contratos. En Argentina no llegaron a acuerdo con el Gobierno. ¿Cuáles son las condiciones del contrato con Chile puntualmente?

Desafortunadamente no puedo comentar lo ocurrido en Argentina porque no estoy involucrada. En Chile el contrato está sujeto a cláusulas de confidencialidad, pero efectivamente se conversó con el Gobierno chileno y se llegó a un acuerdo sobre las cláusulas finales.

-El tema de la jurisdicción sobre eventuales responsabilidades...

Puedo comentarle es que los contratos fueron los mismos en diferentes países del mundo, son contratos estándar. Estamos firmando los mismos contratos.

-Debido a que es una vacunación de emergencia, ¿los laboratorios toman precauciones distintas con respecto a otras vacunas, ante alguna eventualidad que pudiera aparecer en el mediano o largo plazo?

Más que comentarle del contrato, efectivamente es una vacuna de emergencia. Estas tienen períodos de prueba y seguimiento más grande, la situación de la pandemia ha hecho que haya una aprobación (aún no es completa, ésta viene en 2021). Es importante que haya un sistema de fármacovigilancia robusto, esto significa que a pesar de que en el estudio clínico se inoculó a 44 mil sujetos, no deja de ser una población limitada. Ahora cuando haya una población más grande, se tiene que seguir revisando y ver si hay efectos adversos que no se presentaron en el estudio clínico para poder seguir asegurando que es segura.