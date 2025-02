Mujeres y niñas en la ciencia: Un llamado a la acción urgente.

En un mundo que enfrenta desafíos globales como el cambio climático, la inteligencia artificial y la desigualdad social, integrar la diversidad de perspectivas en la ciencia y la tecnología no es opcional, es esencial. En el marco del décimo aniversario del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la UNESCO nos recueda una verdad ineludible: para resolver los problemas del siglo XXI, necesitamos sistemas científicos inclusivos y equitativos. El tiempo para actuar es ahora.

Chile ha avanzado, pero no lo suficiente. Programas como “Más Mujeres Científicas” o iniciativas de organizaciones civiles han demostrado que el cambio es posible. Sin embargo, los datos y las experiencias nos muestran que aún queda mucho por hacer. Las mujeres chilenas en ciencia siguen enfrentándose a barreras invisibles y visibles: estereotipos, brechas salariales y exclusión de roles de liderazgo. ¿Podemos aceptar esto como normal? La respuesta debe ser un rotundo no.

Este día nos llama a actuar más allá de las cifras. No basta con llenar cuotas o alcanzar metas. Necesitamos un cambio estructural. Imaginemos un Chile donde las niñas vean en las científicas chilenas un reflejo de su futuro, donde las investigadoras puedan avanzar sin enfrentarse a prejuicios ni obstáculos institucionales, y donde la diversidad de género sea reconocida como motor de innovación. Ese Chile es posible, pero requiere que actuemos ahora.

Construir un sistema científico inclusivo es una tarea que nos interpela a todos. Como docentes, transformemos las aulas en espacios donde florezca la curiosidad, la diversidad y el amor por el conocimiento. Como líderes políticos, impulsemos políticas públicas que no solo incentiven la participación de mujeres en STEM, sino que eliminen las barreras que frenan su desarrollo. Como empresas y universidades, trabajemos juntos para llegar a comunidades rurales y sectores vulnerables, donde el acceso a la ciencia aún es un privilegio.

No podemos permitirnos esfuerzos aislados. Necesitamos fortalecer alianzas entre el sector público, privado y académico para que la inclusión sea parte de una estrategia nacional coherente. Solo así lograremos que Chile sea un referente global en la promoción de mujeres y niñas en la ciencia.

La ciencia no alcanzará su máximo potencial sin la participación plena de las mujeres. Chile ha dado pasos, pero no podemos conformarnos. Crear un sistema científico inclusivo no es solo un tema de justicia social, es una estrategia para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país y del mundo. Las niñas y mujeres chilenas están llamadas a liderar en la resolución de los desafíos globales. Ahora es nuestra responsabilidad, como sociedad, abrirles todas las puertas.

*Jovanka Trebotich Zúñiga, coordinadora de Innovación, Know Hub Chile.