Brecha de género: 39 universidades entregarán cupos especiales a mujeres en carreras científicas

Las cifras generaes muestran que Chile ha disminuido la brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, si se revisan las cifras asociadas al mundo de las ciencias, el conocimiento, la tecnología y la innovación (ecosistema CTCI), la situación cambia dramáticamente: del total de las personas haciendo investigación, apenas un tercio (35%) son mujeres; ganan menos que sus pares y según avanzan en el nivel de educación, disminuye también su representación, de acuerdo a la Tercera Radiografía de Género realizada por el Ministerio de Ciencia.

La situación es global. En todos los países existe una subrepresentación de mujeres en carreras profesionales ligadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (conocidas como careras STEM por su sigla en inglés). Según datos de la UNESCO, a nivel mundial solo el 35% del total de estudiantes en carreras profesionales de esta área corresponde a mujeres.

Los datos disponibles del último proceso de admisión a las universidades (2023) revela que un 27,5% de los postulantes seleccionados en carreras STEM corresponde a mujeres. Más aún, en dos de cada tres carreras de esta área, el porcentaje de mujeres seleccionadas es inferior al 40%, una situación que es muy distinta al resto de las áreas del conocimiento.

Para mejorar este escenario de subrepresentación, el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, conformado por siete rectoras(es) y el subsecretario de Educación Superior, acordó que las universidades podrán ofrecer cupos adicionales para mujeres en las carreras STEM por vía centralizada, a partir del Proceso de Admisión 2024.

Es decir, las mujeres interesadas en estudiar este tipo de carreras podrán acceder a estos cupos a través de la postulación regular, como siempre, con sus puntajes vigentes (correspondientes a los dos últimos procesos de admisión) a las universidades y carreras que ofrezcan este tipo de vacantes.

“Más Mujeres Científicas” (+MC)

Para acceder a estos cupos adicionales será necesario, en la mayoría de los casos, rendir la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), que se aplicará el 27, 28 y 29 de noviembre.

El objetivo del acuerdo, según indica la web de DEMRE, es potenciar y aumentar la participación de mujeres en dichas carreras, con el propósito de contribuir a la disminución de las brechas de género en estas disciplinas.

39 universidades con cupos +MC: ¿Cómo funcionará?

A partir de este Proceso de Admisión 2024, el Comité Técnico de Acceso aprobó la posibilidad de incorporar cuotas de género dentro de la plataforma centralizada del sistema de acceso a las universidades.

La asignación se realizará según el orden de prioridad de los postulantes de las candidatas mujeres que se encuentren en la lista de espera.

Para este fin, en varias de estas instituciones se realizará un ranking de puntajes ponderados entre las mujeres que queden en lista de espera, y a partir de dicho ranking las universidades se contactarán con las postulantes para ofrecer estos cupos +MC.

Los cupos se podrán implementar en carreras de las áreas de las Ciencias y Tecnología definidas previamente por el Comité́ de Acceso.

La cantidad de vacantes reservadas para cuota de género no podrá́ superar el 20% del total de las vacantes regulares informadas en el mismo proceso.

Las cuotas serán adicionales a las vacantes regulares.

Estas vacantes serán de uso exclusivo por postulantes mujeres. De esta manera, si no hay más mujeres en lista de espera que puedan hacer uso de estas cuotas, se declararán desiertas.

El cupo +MC es una iniciativa que planteó el Ministerio de Educación (Mineduc), en la cual las universidades eran autónomas y libres de decidir participar o no. Finalmente, y de acuerdo a la Oferta Definitiva de Carreras publicada por el Mineduc, 39 universidades entregarán cupos exclusivos para mujeres en sus carreras relacionadas al área STEM.

El detalle de los cupos “Más Mujeres Científicas (+MC)” y cuáles son las carreras y universidades que los tendrán, están disponibles en el portal acceso.mineduc.cl, a través del Buscador de Carreras Universitarias.

Carolina Gainza Cortés, subsecretaria del MinCiencia, señala que esta medida permitirá avanzar en materia de paridad. “Hoy, por más que forcemos ciertos instrumentos, no logramos adjudicar paritariamente porque no tenemos mujeres postulando, especialmente si miramos las áreas STEM. Esta medida va en esa línea, pero sabemos que no es suficiente. No solo debemos garantizar el ingreso de mujeres, sino también cómo permanecen allí y para ello se requieren múltiples acciones”.

La Universidad de la Frontera, es una de las que más carreras con cupos exclusivos tendrá, debido a que gran parte de su oferta académica son carreras STEM. “Nuestra invitación es que una vez que salgan los resultados el 2 de enero que postulen informadamente” durante los días establecidos por el Ministerio (del 2 al 5 de enero), señala Ruth Candia, directora de Registro Académico Estudiantil de UFRO.

La Universidad Técnica Federico Santa María, es otra de las instituciones con más carreras con cupos +MC que sumaron 227 cupos para el proceso de admisión 2024. La carrera de Ingeniería Civil Informática incorporó el máximo de cupos permitidos y contará con 48 vacantes.

“Al otorgar cupos adicionales a mujeres, la USM busca crear un entorno más inclusivo y equitativo en sus aulas, contribuyendo así a generar un ambiente más enriquecedor y diverso. La falta de representación de mujeres en estas áreas es un problema que debe abordarse, y otorgar cupos adicionales a las mujeres es una forma de contribuir a cerrar esta brecha” dice Karen Radonich, directora de Admisión USM.

Macarena Cárcamo Morel, jefa del Departamento de Admisión de la Universidad de Santiago, explica que la casa de estudios trasladó sus vacantes antes entregadas en el cupo de mujeres en ciencia y tecnología a la nueva vía +MC, dejando a disposición más de 180 vacantes distribuidas en carreras STEM. “Entendemos lo importante que es ser parte y contribuir a los cambios que el país necesita en miras de crear, en conjunto, un mejor país”, comenta.

Disminución brecha de género

De acuerdo a la Tercera Radiografía de Género, entre los países OCDE, considerando al total de personas tituladas en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para el año 2020, se observa que Chile es el cuarto país con menos mujeres tituladas en esta área. Solo el 8% son mujeres, mientras que el promedio OCDE de mujeres en área STEM llega al 16%.

En Alemania el 25% de las mujeres tituladas en carreras universitarias, lo hacen en carreras STEM, Italia tiene un 18%, Portugal y Francia 17%, Estados Unidos, 16%. Reino Unido, México, Canadá y Corea del Sur, Israel, 16% y Colombia 14%.

Con los cupos +MC, la subsecretaria Gainza confía en que se puede comenzar a disminuir esta brecha de género. “Esta es una medida que, desde el MinCiencia miramos con muy buenos ojos, porque está en línea con la necesidad de superar la subrepresentación de mujeres en estas áreas”

Pero añade que se debe observar cómo se comporta el ambiente STEM, evaluar cómo estas áreas reciben a este grupo de mujeres y les dan espacio. “No olvidemos que son ambientes muy masculinizados. Junto con eso, promover, por ejemplo, ambientes libres de violencia y discriminación para que puedan permanecer en estas áreas”. dice.

La Dra. Leyla Cárdenas, decana Facultad de Ciencias Universidad Austral de Chile (que contará con 15 cupos +MC en las carreras de química, matemática, física, biología y geografía.) y directora general Consorcio Ciencia 2030, señala que es muy importante aumentar el cupo de las mujeres en ciencias, porque la diversidad de pensamientos y formas de hacer es un valor muy importante para la generación de conocimiento, “en particular cuando ese conocimiento requiere distintos enfoques como es el caso de las ciencias”.

Dra. Leyla Cárdenas, decana Facultad de Ciencias Universidad Austral de Chile y directora general Consorcio Ciencia 2030

Priscilla Brebi, directora de Laboratorio de Biología Integrativa de la UFRO, e investigadora asociada al Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, señala que la importancia de la mujer en la ciencia es innegable y debe ser reconocida y valorada en todos los ámbitos.

“Las mujeres aportan perspectivas únicas y enfoques diferentes, lo que enriquece el campo científico y promueve la innovación”, resume Brebi, mirada que coindice con la de Gainza, quien dice que la posibilidad de un ingreso importante de mujeres en STEM “permitirá impregnar de una mirada mucho más diversa a estos ámbitos tremendamente masculinizados, desde lo formativo hasta los ámbitos laborales”.

Cárdenas dice que hay una reparación histórica que le da importancia a este hecho. Las mujeres del mundo pudieron integrarse a la ciencia no hace muchos años. En Chile Eloísa Díaz fue la primera mujer en integrarse a una universidad en 1881, cuatro años después de la firma del decreto que le permitía a las mujeres realizar estudios superiores. Aportes que han permitido avanzar enormemente en temas fundamentales de salud pública, sociedad y cultura.

Por eso, contar con más mujeres en carreras STEM también “responde a un sentido de justicia” dice la subsecretaria Gainza. La diversidad de mujeres no iniciamos nuestras carreras desde el mismo lugar que los hombres.

Por ejemplo, las niñas se enfrentan a una serie de estereotipos y sesgos que dificultan ese tránsito entre el deseo de dedicarse a alguna de estas áreas y hacerlo efectivamente. “Las barreras estructurales expulsan a las niñas y eso hace que cuente con muy pocas mujeres y muy pocas referentes”, agrega Gainza.

“Hoy sabemos que la brecha continúa siendo importante, muchas niñas no tienen referentes en el área de las ciencias y ahora este nuevo ingreso puede generar un nuevo rumbo a esas jóvenes para que sean científicas e innovadoras en el futuro. Visibilizar a las mujeres científicas es hoy una prioridad”. señala Cárdenas.

Además, “la diversidad de género en la ciencia es esencial para abordar los desafíos y problemas de manera más completa y efectiva”, agrega Brebi.

Priscilla Brebi, directora de Laboratorio de Biología Integrativa de la UFRO.

¿Cómo es ser científica en Chile?

La Dra. Cárdenas, explica que ser científica en Chile, implica que además de gustarte la ciencia se debe muchas veces dedicar mas tiempo a funciones de gestión, de formación y de colaboración que los pares hombres.

En general, como culturalmente hay muchas barreras (¿quién cuida los hijos?, ¿qué trabajo está permitido que hagas?, etc.) “conozco muchas científicas que han potenciado su capacidad de colaborar para desarrollar una carrera académica” y en particular esto se ve aún más en regiones, en universidades regionales, donde las redes de colaboración muchas veces son fundamentales para lograr el desarrollo científico, acceder a equipos o tener un equipo de trabajo multidisciplinario.

En Chile, aunque todavía hay pocas científicas, “se siente en el ambiente que hay cambios. Nosotras, las académicas que formamos partes del consorcio sur subantártico, hemos generado una red de colaboración que llamamos CIMAS, que tiene el espíritu de facilitar y aumentar el liderazgo femenino en ciencias” añade la directora general consorcio Ciencia 2030.

La Dra. Cárdenas también pide dejar la idea de que un científico o científica no solo se dedica a un laboratorio. “Hay muchas áreas de desarrollo que podrían ser interesantes para mujeres que aman la ciencia, y por eso nuestros programas que ofrecen este ingreso especial cubren variadas opciones profesionales con la idea de que si alguna de nuestras postulantes desea en el futuro continuar hacia una formación doctoral o bien si prefiere pueda dedicarse a impactar el sector productivo de Chile, debe saber que hoy es posible hacerlo” concluye.