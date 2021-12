Por primera vez en toda la pandemia: contagios en el mundo superan el millón de casos diarios durante una semana

Our World in Data, (Nuestro Mundo en Datos) un proyecto que presenta cifras y resultados empíricos que muestran el cambio en las condiciones de vida en el mundo, y que tiene su sede en la Universidad de Oxford, Inglaterra, sorprendió este jueves 29 de diciembre con su actualización diaria de datos sobre los contagios activos confirmados de Sars-CoV-2, el virus causante de Covid-19.

¿La razón? Las cifras que provienen del repositorio de datos Covid-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins, muestran por primera vez durante la pandemia, que hay más de un millón de casos diarios confirmados en los últimos siete días. Es decir, durante la última semana, se han registrado más de un millón de casos diarios.

Lo que se traduce a que el número de personas con Covid-19 no deja de subir, y este último miércoles del 2021 se registraron un poco más de un millón de contagiados.

Desde mañana, en Francia se exigirá el uso de mascarillas al aire libre para hacer frente al gran número de casos de esta nueva ola de Covid-19. FOTO AP / Thibault Camus

Al Jazeera, reporta que más del 85% de las nuevas infecciones ocurrieron en dos de las regiones más afectadas por Ómicron: Europa, que registró 4.022.000 casos en los últimos siete días, un 36% más que la semana anterior, y Estados Unidos y Canadá, que sumaron un total de 2.264.000 contagios el mismo período.

Ernesto Laval, ingeniero en computación y es especialista en comunicación de datos y quien compartió este dato en Twitter, señala que es “sorprendente no solo la cifra, que es ya de por sí simbólica (que durante siete días se supere el millón de nuevos casos diarios), sino también la velocidad con la que se llegó a ese número”.

“La cifra más alta que habíamos tenido fue en abril de 2021, cuando a nivel mundial se registraron 827 mil casos en el mundo. Era lo más alto que habíamos tenido como registro en toda la pandemia, hasta ahora. La semana pasada se habían registrado 700 mil casos diarios, pero esta semana se pasó a un millón y lleva siete días en ese número”, indica.

En general, lo que había ocurrido, dice Laval, es que las olas de casos en el mundo se venían superponiendo, es decir, primero un continente con la mayor cantidad de casos, luego otro. Pero, en esta ocasión, todos los continentes van subiendo muy rápido. “Salvo Asia, todo el resto del mundo está aumentado rápidamente el número de casos. En Sudamérica, si bien el alza es más baja que en otros continentes, también ha sido importante. Hace una semana se registraban 17.500 casos diarios, ahora 36.500. Se más que duplicó en una semana”, reconoce.

Situación mundial

Dentro de los países que más destacan porque en los últimos días sólo han registrado alzas en sus contagios es Estados Unidos, que ya cuenta con más 300.000 casos, un récord que comenzó su crecimiento un día después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) redujeran el número de días que los estadounidenses infectados deberían aislarse.

Hito de casos diarios en aquel país que no se repetía desde el 11 de enero, cuando el promedio de siete días fue de 251.232 contagiados, según reporta The New York Times.

Otros países que están superando sus casos diarios, son Reino Unido que cifra en total con más de 130.000 contagios nuevos, que se contabilizan dentro de los 914.723 que han dado positivo durante los últimos 7 días (23 dic - 29 dic 2021), según datos del gobierno.

A continuación, el número de contagios activos al día 29 de diciembre en el mundo y el mapa interactivo por países:

Francia, por su parte ya bate el récord de Europa con 208.000 casos nuevos confirmados durante las últimas 24 horas, por lo que las autoridades anunciaron que el uso de mascarilla será obligatoria incluso al aire libre a partir de este viernes.

Asimismo, Italia sumó más de 54 mil positivos a sus casos en las últimas horas, y las autoridades discuten cuáles serán las nuevas restricciones para prevenir un aumento más significativo de contagios.

En América Latina, Argentina es quien lidera el alza, ya que alcanzó el récord diario de nuevos casos de coronavirus al totalizar 42.032 personas con la enfermedad, superando el anterior máximo de 41.080 casos registrado en mayo, según reporta Reuters.

Australia también aumenta sus números y ya van más de 12.000 contagios registrados en un sólo día.

En el caso de Chile, según el último informe del Ministerio de Salud, los activos también reflejan un aumento, llegando hoy a los 8.319 contagiados, 448 casos más que hace siete días.

FOTO: REUTERS/Cheney Orr

Culpa de Ómicron

Tomás Pérez-Acle, biólogo computacional, académico de la Universidad San Sebastián y director Fundación Ciencia & Vida, detalla que esta alza en el número de casos diarios era esperable dado el nivel de contagiosidad de la nueva variante Ómicron.

“La contagiosidad de esta variante es superior a todas. Cuando surgió Alfa, en Italia, se decía que una persona contagiada, era capaz de infectar a 1 o dos personas más. Luego surgió Gamma, que es la variante que impactó fuerte en Chile y se registraron más de 10 mil infectados diarios como peak en el país en junio de este año, era capaz de infectar entre tres y cuatro personas por infectado. Después, vino Delta, con una capacidad de contagio de cuatro a seis personas, lo que ya era mucho y causó un verdadero desastre en Europa. Pero ahora, con Ómicron, se dice que una persona infectada puede contagiar a ocho más, e incluso entre 12 y 14 personas. Está al mismo nivel que el sarampión, que es el virus más infeccioso que se conoce”, indica.

La mala noticia, es que los casos seguirán aumentando y es probable que en los próximos días, a nivel global, se registren a diario más de un millón o un millón y medio de casos. “Es difícil establecer un peak. Nosotros estamos realizando un estudio en Estados Unidos y hemos visto que en este país la pandemia tiene tres peak de casos. Primero la costa este (Boston, Washington), luego el centro y luego la costa oeste (California). Es difícil saber cuándo será el peak”, explica.

Laval también cree que la nueva variante explica el aumento. Pero además, se suman las actividades de fin de año, las fiestas, la movilidad de las personas. “No se sabe qué puede pasar. Estamos viendo cómo suben los casos en Europa. En Chile ya estamos viendo alza fuerte de casos en la Región Metropolitana en la última semana, eso sin considerar que en festivos se reduce la cantidad de test diagnósticos. Seguro tendremos más casos en los próximos días”, dice Laval.

David Dirkhising, un trabajador de la salud voluntario de Columbus (Ohio, Estados Unidos), testea a los automovilistas que se acudieron a la prueba gratuita creando largas filas. FOTO: AP/Jay LaPrete

Menos muertes

Dos años después de la aparición del coronavirus, los principales funcionarios de la agencia de salud de la ONU advirtieron que aún es demasiado pronto para tranquilizarse con los datos iniciales que sugieren que Ómicron, conduce a una enfermedad más leve. Reportado por primera vez el mes pasado en el sur de África, ya es la variante dominante en los Estados Unidos y partes de Europa.

Porque a pesar de que los primeros estudios sugieren que Ómicron desencadena una enfermedad menos grave y que los primeros datos de Gran Bretaña, Sudáfrica y Dinamarca sugirieron que existe un riesgo reducido de hospitalización por esta variante en comparación con Delta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que esta cepa del Sars-CoV-2 podría conducir a sistemas de salud colapsados.

“Un rápido crecimiento de Ómicron ... incluso si se combina con una enfermedad un poco más leve, seguirá provocando un gran número de hospitalizaciones, especialmente entre los grupos no vacunados, y provocará una interrupción generalizada de los sistemas de salud y otros servicios críticos”, advirtió en una declaración la directora de incidentes de Covid de la OMS en Europa, Catherine Smallwood.

Sin embargo, la OMS destacó la disminución del 29% en la incidencia de casos observada en Sudáfrica, el país que notificó por primera vez la variante de preocupación el 24 de noviembre. Pero insistió en que aún se necesitan más datos para entender la gravedad de esta Ómicron y lo que realmente podría llegar a provocar.

En tanto, el jefe de emergencias de la OMS, el Dr. Michael Ryan, mostró su preocupación al decir que será importante en las próximas semanas “suprimir la transmisión de ambas variantes al mínimo que podamos”.

Agregando que las infecciones por Ómicron comenzaron principalmente entre los jóvenes, “pero lo que no hemos visto es la onda Ómicron completamente establecida en la población en general. Y estoy un poco nervioso por hacer predicciones positivas hasta que veamos qué tan bien va a funcionar la protección de la vacuna en esas poblaciones mayores y más vulnerables “.

En cuanto a las cifras de fallecidos, y al contrario de lo que se puede creer, esta vez no van de la mano con las cifras de contagios. Los decesos diarios que muestra el reporte de Johns Hopkins a causa del Covid-19 van a la baja, y el promedio de la última semana ha sido de seis mil muertes diarias en el mundo.

Revisa el mapa interactivo de Our World in Data con cada país y la cantidad diaria de muertes al 29 de diciembre de 2021.

Sin embargo, aunque sean menos fallecidos, Pérez-Acle hace hincapié en que el riesgo es poblacional, más que individual. Como la cantidad de personas infectadas es mayor, el total de enfermos graves será más alto, aun cuando proporcionalmente, el número de casos que se agrava dentro de los contagiados sea menor. “Se pueden saturar los hospitales y morir gente no solo por Covid-19, sino porque le dio un ataque y no pudo ser atendido a tiempo o porque no había ambulancia. En Estados Unidos, se ha cuadruplicado la hospitalización en menores de 15 años que es la población que menos se ha vacunado, igual que en Chile”.